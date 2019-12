Bald wird man von den Zehnerjahren reden und davon, wie sie uns geprägt haben, dem Zeitgeist entkommt niemand. Im «Magazin» des «Tages-Anzeigers» gibt es eine Zusammenstellung der Entwicklungen, die wir zwischen 2010 und 2019 erlebt haben. Instagram und Netflix, #MeToo und Flugscham, der VW-Skandal und der Videobeweis. Wie viel davon tatsächlich ein Fortschritt ist, wird die Geschichte zeigen – aber auf jeden Fall ist es fast nicht mehr vorstellbar, dass noch vor zehn Jahren Menschen gelebt haben, die gedankenlos mit Öl heizten und Spotify nicht kannten.

Ich fragte mich, wie eine solche Liste der Zehnerjahre für Zürich aussehen müsste. Die mediterrane Stadt. Die Velostadt. Die verdichtete Stadt. Die selbstbewusste links-grüne Stadt, die Frauenstreikstadt, die Schauspielhausstadt, die gentrifizierte Stadt, die Expats-Stadt, die Europaallee-Stadt, die Stadt des neuen Massstabs, die Stadt des ungebauten Stadions, die Stadt ohne grosse öffentliche Projekte.

Über die Weihnachtstage sass ich in einem überfüllten Zug, mir gegenüber ein Paar um die dreissig, junger Mann mit Hipsterbart, junge Frau mit grosser Brille, sanfte Menschen, die alles kommentierten, was vor dem Zugfenster vorbeiflog, die Namen der Stationen, den kargen Schnee auf den Hängen, selbst die unsichtbaren Kantonsgrenzen. Im Abteil nebenan jammerte ein kleiner Bub, sein Vater versuchte, ihn zu beruhigen, während er sich mit einem anderen jungen Mann über unsere verspätete Abfahrt unterhielt. Ich zog mich zurück in mein Buch. Irgendwann musste der kleine Bub auf die Toilette, sein jüngerer Bruder ging mit, begleitet von den beiden Männern, einer trug einen kleinen Rucksack.

Auf einmal können wir uns vorstellen, dass alles anders ist, als wir gedacht haben.

«Der mit dem Rucksack ist die Mutter», sagte die nette Frau aus meinem Abteil zu ihrem Freund mit dem Hipsterbart, «der andere ist der Vater.» – «Das hast du schon bemerkt?», fragte er anerkennend. «Das sieht man doch», antwortete sie lächelnd; eine Frau sieht solche Sachen. Dann sprachen sie wieder über die vorbeiziehende Landschaft, als sei ein schwules Pärchen mit zwei kleinen Kindern eine völlig normale Angelegenheit.

Ich wurde neugierig und beobachtete das Nachbarabteil, als die Buben und ihre Begleiter zurückkamen, eine richtige Kleinfamilie, meine Mitreisende hatte genau geschaut. Vielleicht ist es das, dachte ich, der Charakterzug des Jahrzehnts: Wir werfen Vorurteile und Wahrnehmungsweisen, die uns lange geprägt haben, über Bord. Plötzlich können wir uns vorstellen, dass alles anders ist, als wir gedacht haben. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen.