Der Sprayer im Untergrund

In den Grossmünstertürmen ist Harald Naegeli daran, mit Einverständnis der Obrigkeiten seine mittlerweile anerkannten Strichfiguren zu sprayen. Ganz in der Nähe geht es aber um Sein oder Nichtsein des weitaus grössten noch erhaltenen Figurenensembles Naegelis im öffentlichen Raum - zumindest in der Schweiz.

Allerdings ist es erstaunlich wenig bekannt. In der unterirdischen Tiefgarage des ETH Hauptgebäudes tummeln sich nämlich weit über vierzig Naegeli-Strichmännchen: gut dreissig im zweiten Untergeschoss, mehr als zehn im ersten Untergeschoss.

Spezielles Ensemble: Autos und Kunst. Bilder: Andrea Zahler

Diese Einstellhalle muss aber instandgesetzt und statisch verbessert werden. Der Baustart ist auf den Frühling 2021 angesetzt. Was geschieht dann mit diesen Naegelis?

Ertappt und eingesperrt

Sie sind wohl Ende der 1970er-Jahre entstanden, als der damals noch anonyme Sprayer von Zürich im Hochschulgebiet äusserst aktiv war. So entstand 1978 an der Nordfassade des Physikgebäudes der Universität (Schönberggasse 9, heute Deutsches Seminar) das luftige Graffito des Wassergeistes Undine.

Kurz darauf wurde Naegeli auf frischer Tat ertappt und zu neun Monaten Haft und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er floh nach Deutschland, wurde aber 1984 an die Schweiz ausgeliefert, wo er seine Strafe absass.

Hier geht es lang: Strammer Verkehrsdienst.

Dass die Figuren in der ETH-Tiefgarage kaum je Erwähnung finden, erstaunt nicht nur wegen der Fülle, sondern auch wegen ihrer Qualität. Sie zeigen prototypisch, was Naegeli damals antrieb - und wie er darauf reagierte.

Mit seinen Figuren klagte er die Verbetonierung und Monotonie der Stadtlandschaft an, allerdings nicht verbiestert, sondern mit luftigen, listigen Gestalten, die spontan auf die Situation vor Ort zu reagieren scheinen. Dass eine Tiefgarage hierbei für Naegeli eine kreative Spielwiese war, liegt auf der Hand.

Unwirtliche Umgebung: Fisch auf der Flucht.

Da gibt es Figuren, die auf zwei Räder balancierend über die Wand sausen, solche die scheinbar panisch ein Auto zu stoppen versuchen, bevor es in die Wand kracht. Eine Figur weist höflich den Weg hinaus, eine andere scheint einen Parkschein zu lösen.

Wegweiser: Hier geht es raus.

Die eine hält stramm das Einbahnschild, ein Fisch flieht aus der lebensfeindlichen Umgebung. Auch ein kleiner Totenkopf glotzt einen an. Es gibt wohl kaum eine andere Tiefgarage, in der man so oft lächelt - und gleichzeitig so nachdenklich wird.

Reigen: Gemeinsam ist man stärker.

Doch natürlich ist und bleibt das eine Tiefgarage. Die ETH ist sich aber der Bedeutung dieser Werkgruppe bewusst. Bianca Gasser von der Immobilienabteilung sagt: «Die Kommission Kunst am Bau der ETH Zürich erachtet es als wichtig, die Werke möglichst vollständig zu erhalten.» Entsprechende Abklärungen, wie dies am besten umgesetzt wird, seien im Moment im Gang. «Weitere Erkenntnisse sind in den nächsten Wochen zu erwarten.»