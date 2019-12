Mein IT-Mann hat seinen Arbeitsplatz im Souterrain eines Geschäftshauses. Den ganzen Tag herrscht Kunstlicht, ein paar Pflanzen ranken sich aus ihren Töpfen, und ein kleiner Hund springt kokett von Schoss zu Schoss. Genau so stellt man sich einen Ort vor, wo Männer zwischen dreissig und vierzig mit einem Gerät kommunizieren, dessen Innenleben unergründlicher ist als der Vatikan. Aber es wird der Tag kommen, an dem man diese IT-Keller romantisch finden wird, wie verdreckte, ölige Autowerkstätten, wo Modelle von verrosteten Legenden herumstehen. Ich war froh, dass ich hier im Souterrain sein durfte. Es war ein Notfall. Mein Laptop war nicht angesprungen, einfach so, ohne Vorwarnung, und ich hatte mich verhalten wie ein Süchtiger. Hysterisch, hilflos. Ohne Gerät ist man kein Mensch mehr, kastriert, auf sich zurückgeworfen, die bare, nackte Existenz.

Ich bin technisch unbegabt. Mir fehlt die Geduld. Ich empfinde Pannen als Schicksalsschläge, als Angriff fremder Mächte, Hacker im Auftrag der chinesischen Regierung vielleicht, die meine Gedanken lesen können, meine Solidarität mit den Demonstranten in Hongkong. So geht es nicht weiter, dachte ich, diese Abhängigkeit ist unerträglich. Ich muss mich von der Elektronik abnabeln.

Lieber lebe ich wie ein buddhistischer Wandermönch, allein mit meinem Geist und meiner Wahrnehmung. Aber gut, Autopannen habe ich gelernt zu meistern. Ich weiss ungefähr, wie ein Auto tönt, und sonst rufe ich den Pannendienst. Es geht nicht ohne Technik im Leben. Sie eröffnet einem ja auch eine neue Sprache, die Technik, und mit der Sprache eine neue Welt. Es ist ein gutes Gefühl, mit Worten wie «Keilriemen» oder «Luftfilter» zu hantieren, als wäre man schon ein Mechaniker. Aber ein Laptop, das ist kompliziert. In solchen Momenten bin ich unsäglich froh über meinen IT-Gott, und wenn ich ihn mal am Telefon habe, lasse ich nicht mehr los – wie der Junkie seinen Dealer.

«Der vierte Prozessor sackt ab», sagte mein Elektroniker. «Ach so», antwortete ich. Er liess alle Kontrollprogramme laufen und begann den Computer abzufragen, was die Ursache der Krise sein könnte. «Aha», sagte er mehr zu sich, «sieht schon besser aus.» Ich spürte, seine Zuversicht wuchs. Ich war erleichtert. Plötzlich kam er mir vor wie ein Arzt, und der Laptop wie ein Körper; Röhren, Leitungen und ein banger Patient. Wir haben keine Ahnung, dachte ich. Gehen durch die Welt auf Risiko. Entweder werde ich ein Wandermönch, oder ich muss mehr wissen über dieses Gerät. Irgendwann.

Miklós Gimes lebt in Zürich, ist Autor und Regisseur. Für den «Tages-Anzeiger» schreibt er jede Woche die Stadtgeschichte.