Der Zürcher SVP-Gemeinderat Urs Fehr ist 52-jährig gestorben

Urs Fehr ist mit 52 Jahren verstorben. Diese Nachricht bestätigt SVP-Stadtpräsident Mauro Tuena. Er habe am Donnerstagmorgen noch kurz mit Fehr telefoniert, um über die Traktanden einer Sitzung zu sprechen. Die Polizei habe Fehr am Sonntagabend tot an seinem Wohnort aufgefunden. Seine Hunde hätten gebellt, als die Polizisten die Wohnung betraten. Über die Todesursache ist bis jetzt nichts bekannt.

Urs Fehr vertrat seit neun Jahren die SVP im Gemeinderat. Tuena bezeichnet ihn als fleissigen und zuverlässigen Politiker, der immer hilfsbereit gewesen sei. Im Stadtparlament ist Fehr wiederholt mit eigenwilligen Statements aufgefallen. Kürzlich hat er erfolglos für den Kantonsrat kandidiert. (Tages-Anzeiger)