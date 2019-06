Der Zürcher SVP-Gemeinderat Urs Fehr ist 52-jährig gestorben

Urs Fehr ist mit 52 Jahren verstorben. Diese Nachricht bestätigen SVP-Stadtpräsident Mauro Tuena und Andy C. Mosetti, Vizepräsident der SVP-Kreispartei 7+8, die Fehr präsidiert hatte. Nachdem Fehr seit dem vergangenen Freitag nicht erreichbar gewesen sei, habe er am Sonntag Angehörige gebeten, in Fehrs Wohnung nachzuschauen, sagt Mosetti.

Die Hunde hätten gebellt, die Türe konnten die Angehörigen aber nicht öffnen, da der Schlüssel von innen steckte. Sie schlugen die Scheibe ein, betraten die Wohnung und fanden Urs Fehr im Bett liegend vor. Die Sanität und die Polizei hätten dann seinen Tod festgestellt, sagt Mosetti. Über die Todesursache sei noch nichts bekannt.

Fehr konnte austeilen, war aber nie nachtragend

Urs Fehr vertrat seit neun Jahren die SVP im Gemeinderat. Am vergangenen Mittwoch hatte er sich im Parlament zu Wort gemeldet und die Attacke auf ein schwules Pärchen nach dem Pride-Umzug verurteilt. Er selber hatte mit Mosetti am Umzug teilgenommen. Fehr kritisierte aber gleichzeitig jene, die die Gelegenheit nutzen wollten, die Anti-Rassismus-Strafnorm auf Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung auszuweiten. Es gebe bereits genügend Gesetze dafür.

Es war ein typischer Auftritt Fehrs. Er stand immer für seine Überzeugung ein, die nicht immer mit denen seiner Partei übereinstimmte. Er konnte austeilen, wenn ihm etwas nicht passte, und sich regelrecht in seine Voten hineinsteigern. Nachtragend war er aber nie.

Zwei grosse Leidenschaften

Mosetti, mit dem Fehr seit Jahren befreundet war, spricht von zwei grossen Leidenschaften Fehrs. Die eine sei die Liebe zu Zürich, die andere die zu seinen Hunden. «Urs hatte auf dem einen Oberarm das Wappen von Zürich tätowiert, auf der anderen das Logo des Fussballclubs der Grasshoppers.» Fehr habe immer nur das Beste für seine Stadt erreichen wollen.

Die Hunde habe sein Freund überallhin mitgenommen. Zeitweise habe er fünf Hunde gehabt, in letzter Zeit seien es noch drei gewesen. «Für ihn waren sie das Grösste, er hat sich aufopfernd um sie gekümmert.» (Tages-Anzeiger)