Der Zürcher Wermut wächst am Höngger Chilesteig

Ein Glaskolben beginnt sich zu drehen. Lila Lavendelsamen hüpfen darin im Alkohol auf und ab. In Schwingung bringen will sie Florian Grundböck. «Sobald sich das Lavendelaroma schön im Alkohol entfaltet hat, können wir die Tinktur aus dem Destilliergerät in Wein träufeln. Dazu kommen Zucker, Pfeffer und ein wenig Zimt.» Der 33-Jährige hat Lebensmitteltechnologie studiert und war zuvor als Chemielaborant tätig. Zusammen mit seinem Bruder Gian und ihrem gemeinsamen Freund Damian Hegg produziert er Wermut – aus Zürich, für Zürich.

Die Grundböcks sind keine Unbekannten – im Gegenteil: Mit ihrem Gin, der bei der Zugabe von Tonic seine Farbe ändert, haben sich die Brüder in den vergangenen drei Jahren als erfolgreiche Produzenten etabliert. So erfolgreich, dass sie mittlerweile gar in den Libanon exportieren. «Wir hören nie auf zu tüfteln», antwortet Florian auf die Frage, wie sie vom Gin zum Wermut kommen. «Wir probieren immer wieder etwas Neues aus, und so wissen wir inzwischen, was es für einen guten Wermut braucht.»

Wie es in der Zürcher Produktion aussieht und was es mit dem Höngger Wein auf sich hat, sehen Sie im Video oben.

Sommerdrink gefällig?