Sehen wir mal von den zu engen Hosen ab. Und den Wirren rund um die Flexitrams. Generell lässt sich sagen: Der Stadtzürcher Nahverkehr ist schon fast beängstigend exakt. Wer auf der App oder der Anzeigetafel die ­Minuten zählt, bis das angekündigte Tram ankommt, wird sehr selten enttäuscht. Das hat nicht zuletzt mit einem straffen Regelwerk zu tun, an das sich die VBZ-Chauffeure halten müssen.

Diese Reglementierung hat auch ihre Schattenseiten. Etwa, wenn ein Bus zwar noch an der Haltestelle wartet, die Türen aber geschlossen bleiben, als ob der strenge Wächter des Zürcher Zeitmanagements sie höchstpersönlich zuhalten würde. Zu erwähnen ist auch das Herumgestänkere unter den Fahrgästen, das paradoxerweise mit einer erwartbaren Pünktlichkeit steigt.

Ein zu guter Ruf

Darum soll es hier aber nicht ­gehen. Das Interessante an der Exaktheit des Zürcher Nahverkehrs ist vor allem, dass sie nicht etwa auf Prozessoptimierungen aufgrund von Shareholder-Value basiert. Wie das zum Beispiel bei Grosskonzernen der Fall ist, wo angestrebte Effizienz den Spielraum für Persönliches unter den Angestellten minimiert. Nein, die VBZ haben schlicht einen zu guten Ruf zu verteidigen. Er heisst: tipptopp organisiert, flott getaktet, superpraktisch.

Die knallharten VBZ-Regeln lassen sich aber ein Stück weit austricksen. Und zwar mithilfe des Mikrofons im Führerstand, über das die Piloten immer mal wieder einen Hauch von Anarchie verbreiten.

Und das sieht dann etwa so aus beziehungsweise hört sich so an: «Gsehnd Sie das Auto da vorne?», fragt der Buschauffeur im vollen 32er, der an der Langstrasse von einem Auto aufgehalten wird. «Sie gsehnd ja au e Nummere, wo Sie aalüte chönd», fügt er an. Die Gäste lachen und schauen gespannt durch die Frontscheibe. «Da chönd Sie au grad e Pizza bstelle.» Grinsen allerorten, ­Gespräche über ein Thema: Es war ein Pizzalieferant.

Manchmal, wenn Valdivieso über die Lautsprecher Lieder singt, fahren die Fahrgäste mit ihr bis zur Endstation, um die ganze Performance zu erleben.

Oder im gut gefüllten 781er beim Leutschenbach: «Händ Sie gwüsst, dass sich d Angelina ­Jolie trännt hät? Ich weiss au, wer de Grund defür isch …» Ein Lachen aus dem Lautsprecher – der Pilot meint sich selbst. Auch hier schmunzeln die Fahrgäste.

Erwähnen muss man auch die Trampilotin Rahel Valdivieso, die früher mal Schauspielerin war. Radio 24 sendete kürzlich ein Interview mit ihr. Es wird darin deutlich: Das Tram ist Valdiviesos neues Theater. Nur, dass die Zuschauer gefangen sind.

Doch sie wollen so oder so nicht fliehen, ganz im Gegenteil. Manchmal, wenn Valdivieso über die Lautsprecher Lieder singt, fahren die Fahrgäste mit ihr bis zur Endstation, um die ganze Performance zu erleben. Oft klatschten sie dann am Schluss, sagt sie.

Aufheiterungsversuche

Und dann sind da noch die kleinen Aufheiterungsversuche im Alltag: «Ich wäiss, ich chan Ihne nöd die schönschti Traumfahrt vo Ihrem Läbe büte. Aber lueged Si use, das schöne Panorama – äxtra für Sie!» Oder die Durchsage von Ex-Kantonsrat Peider Filli (AL) im 2er: «Ganz speziell möchte ich die Journalistinnen und Journalisten des ‹Tages-Anzeigers› begrüssen – schreiben Sie gut!»

Das alles ist erfreulich und weist auf eine Zürcher Eigenart hin, die in anderen Städten bereits abgeschafft wurde. In Basel etwa sind die Durchsagen in den Trams vor ein paar Jahren durch Einspielungen ab Band ersetzt worden. In Winterthur gab es einst Knatsch, weil eine neue Standardstimme den Busfahrgästen missfiel. Solche Probleme kennt Zürich nicht.

Dass das Publikum aber auch hier nicht alles goutiert, zeigt der Streit um hochdeutsche ­Ansprachen vor ein paar Jahren. Oder die Reaktionen einiger Fahrgäste, wenn der Buschauffeur jeden Zugestiegenen persönlich begrüsst. Das ist dem Schweizer im Zürcher dann doch zu viel. Doch er kann beruhigt sein, zu spät kommt er deswegen trotzdem nicht.