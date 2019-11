Die alte Tante zieht ins Nachtleben

Die NZZ-Mediengruppe plant einen Gastronomiebetrieb und hat sich dafür einen der bekanntesten Zürcher Gastronomen an Bord geholt: Michel Péclard. Gefragt nach dem Konzept, gerät dieser ins Schwärmen. Beamer soll es geben, überall. Auf dem Boden, an den Wänden. Péclard liess sich in Tokio inspirieren.

So soll man sich im Lokal an der Theaterstrasse mal in einem Herbstwald, dann in der Wüste Marokkos oder in einem Van-Gogh-Sonnenblumenmeer wähnen. «Das wird richtig geil, ich habe total Angst», sagt Péclard, der mit seiner Firma bereits 13 Gastrobetriebe wie die Pumpstation an der rechten Seepromenade, das Fischer’s Fritz direkt am See oder das Rooftop-Restaurant in der Modissa betreibt.

Prominente Lage: Das Lokal im Erdgeschoss des NZZ-Gebäudes beim Opernhaus. Bild: Google Street View

Das neue Lokal soll im heutigen Navyboot-Lokal im NZZ-Hauptsitz gleich bei der Opernhaus-Tramhaltestelle entstehen. Es misst ganze 230 Quadratmeter. Zum Essen soll es Spiessli vom Holzofengrill geben, auch Veranstaltungen sind angedacht. Abends soll sich das Lokal in einen Club verwandeln. Es soll von 6 bis 4 Uhr morgens geöffnet bleiben und auch Junge ansprechen.

Neues Standbein für die Mediengruppe?

Am Flughafen Kloten betreibt die Mediengruppe bereits das NZZ-Café, in der NZZ-Genussakademie können Weinseminare belegt werden. Will sich das Medienhaus ein weiteres Standbein in der Gastronomie schaffen? «Wir betrachteten das Freiwerden der Fläche als tolle Gelegenheit, mit einem neuartigen Konzept am Stammsitz eine Begegnungsstätte zu lancieren», sagt Seta Thakur, Sprecherin der Mediengruppe.

CEO Felix Graf sagt, das Gastro-Lokal solle «ein neues, erfrischendes Erlebnis mit der Marke NZZ ermöglichen». Denn im Lokal werden NZZ-Produkte angeboten und Produkte von Werbepartnern inhaltlich integriert. Aufgehen wird es im Frühling 2020.

Péclard ist für seinen Innovationsgeist bekannt. Zuletzt machte er Schlagzeilen mit seinem Rückzug aus dem Traditionshaus Schober. Als Grund für den Ausstieg gab er die ungenügende Ertragslage an. Zudem finde man sich nicht mit der «Auffassung von kreativem Wirten». (rar)