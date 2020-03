Die dunklen Mächte haben gesiegt

Die junge SP-Nationalrätin Samira Marti findet, es gebe genug Platz in der Schweiz für die Flüchtlinge an der griechischen Grenze. Das erzählte einer meiner Söhne beim Nachtessen. Flüchtlingsheime stünden leer, habe sie gesagt, das sei zynisch angesichts des Elends. Darauf sei das Internet über sie hergefallen. Mein Sohn las ein paar Kommentare vor. «WIR haben genug Geld für ALLE ausser für UNS!!» hatte jemand geschrieben. «So viele dumme Leute», sagte mein Sohn.

Am Nachmittag hatte Chuck angerufen. Chuck ist ein amerikanischer Journalist, wir sind uns in den Neunzigerjahren über den Weg gelaufen, er berichtete für die «New York Times» aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg. Dann zog er sich zurück und schrieb ein Buch über das Massaker von Srebrenica, einem Dorf in Bosnien, das von den Serben belagert worden war, im Sommer 1995, kurz vor Ende des Kriegs. 500’000 Menschen hatten dort Zuflucht gesucht. Die Serben liessen kein Wasser und keine Lebensmittel durch. Es gab erste Hungertote. Dann wurden die Männer erschossen. Tausende. Knaben, Jugendliche, Familienväter, abgeknallt wie die Rehe im Wald. Ein paar Hundert holländische UNO-Soldaten schauten zu, ihnen wurde kein Haar gekrümmt. Was hätten sie tun können? Die Serben waren in der Überzahl. Seither fragt sich die Welt, ob sich die Holländer feige aus der Verantwortung gestohlen haben.

In Syrien gewinnen die Bösen. Europa hat aufgegeben. Das wird sich rächen.

Chuck hatte aus der Türkei telefoniert, aus Gaziantep, unweit der syrischen Grenze. Im Hintergrund hörte man Gebetsrufe. Er hatte Freunde besucht, jetzt war er ein ferner Zeuge des Flüchtlingsstroms, der Richtung Türkei unterwegs war, aus der Gegend von Idlib, der letzten Stadt, die sich gegen Assad zur Wehr setzt. «Das ist nur der Anfang», sagte er. «Es werden Millionen kommen wollen.» Assad werde bald in Idlib einmarschieren, mit Unterstützung der Russen. «Wir können uns zurücklehnen und zuschauen», sagte er. «Glaub mir, Assad wird seinen Sieg feiern. Er wird Idlib massakrieren. Vor unseren Augen.» «Srebrenica», sagte ich. «Ja», sagte Chuck, «aber eine ganz andere Dimension.»

«Was kann Europa tun?», fragte ich. «Ach, es ist erbärmlich», sagte er. «Niemand hat Rückgrat. Alle haben sich aus dem Staub gemacht. Die Europäer, die Engländer, die Amerikaner. Wer jetzt noch hier ist, hat Böses vor. Assad, Putin, Erdogan, die dunklen Mächte haben gesiegt.»

Immerhin wehrt sich mein Sohn für die Flüchtlinge, dachte ich beim Nachtessen. Dass die dunklen Mächte gesiegt haben, das sagte ich ihm nicht.