Die erste Intensivstation ist voll

Vor dem Notfall im Unispital stehen jetzt immer drei Personen: Zwei Mitarbeitende vom Sicherheitsdienst, welche die Ankommenden kurz befragen und Personalien aufnehmen, und eine Pflegefachfrau. Hat eine Patientin typische Corona-Symptome wie zum Beispiel Husten oder Fieber, muss sie gleich den Finger hinhalten für eine einfache Sauerstoffmessung. Die Pflegefachfrau sieht sofort, wie hoch die Sättigung im Blut ist, und entscheidet, wo es für die Patientin weitergeht: in der ambulanten Abklärungsstation für Corona-Verdachtsfälle oder in der Notfallstation.

«Wir haben Patienten, die nach dem Eintreffen bei uns rasch dekompensieren», sagt Dagmar Keller, die Leiterin der Notfallstation. Was sie meint, ist dramatisch: Diese Menschen sind, wenn sie ins Spital kommen, schon so schwer krank, dass sie rasch künstlich beatmet werden müssen. «Das ist neu», sagt Keller. Die schweren Fälle, von denen es in Italien Tausende gibt, häufen sich jetzt auch in der Schweiz und in Zürich.

Es wird laufend ausgebaut

Vor der Intensivstation (IPS) im Süd 2B, dem neuen Bau im Spitalpark, trifft der «Tages-Anzeiger» den stellvertretenden Direktor des Instituts für Intensivmedizin. Es ist Freitag, und Peter Steiger hat Geburtstag. 53 wird er, seit 23 Jahren arbeitet er schon im Unispital. Sein Telefon klingelt, Steiger gibt einem Kollegen den aktuellen Stand durch: «Wir haben drei angemeldet, bei einem hoffe ich, dass er nicht auf die IPS muss.» Die erste Station mit 16 Betten für Corona-Patienten ist bald voll, und es braucht eine zweite. Dass das Unispital vor einem grossen Umbau steht, ist nun ein Glück: Die alte Intensivstation im Hof B war letzten Juli geräumt worden und stand seither leer, sie konnte rasch wieder eingerichtet werden. Sie bietet 12 zusätzliche Plätze. Eine dritte Corona-IPS mit 41 Plätzen ist in Vorbereitung.

Dagmar Keller, Direktorin Institut für Notfallmedizin. Foto: Urs Jaudas

Durch die Glastür sieht Steiger in der Intensivstation drei Mitarbeiter mit einem Patientenbett. Er interveniert: Der Patient muss zuerst zur definitiven Abklärung zwei Stockwerke höher, weil sein Testresultat noch nicht vorliegt. Vom Abstrich bis zum Resultat dauert es mindestens sechs Stunden, häufig länger, weil die Labors überlastet sind.

Bisher ein Patient gestorben

Der Mann hat starke Symptome, er erhält Sauerstoff. Steiger meint, dass er sehr bald intubiert, das heisst an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden muss. Dabei legen die Ärzte den Patienten unter Narkose einen Schlauch durch den Mund in die Luftröhre. Steiger hat beobachtet, dass die Corona-Patienten, nachdem sich die Lunge erholt hat, nur sehr langsam wieder aufwachen – eine Besonderheit dieser Krankheit, für welche die Intensivmediziner noch keine Erklärung haben. In Italien wachen viele auch gar nicht mehr auf. Im Unispital Zürich, wo die schwersten Fälle behandelt werden, ist bisher ein Patient gestorben.

Hier steht man noch am Anfang der Kurve. Am Freitag sind fünf Patienten mit massiven Atemproblemen eingetreten, zwei davon wurden positiv getestet und liegen jetzt auf der Corona-IPS. Die anderen wurden auf andere Abteilungen verlegt. Am Wochenende gab es zwar einige Abklärungspatienten, aber bis Sonntagabend keine neuen Corona-Intensivpflegefälle. Zwei Kranke konnten die Intensivstation sogar verlassen: eine 78-jährige Frau – die erste schwer kranke Corona-Patientin im Unispital – und ein 52-jähriger Mann. Sie hatten zehn Tage lang auf der Intensivstation gelegen.

«Wir bringen die Leute schlecht von der IPS weg», konstatiert Steiger. Das wird zum Problem, wenn die Zahl der schweren Corona-Fälle exponentiell steigt, was die Fachleute für die kommenden zehn Tage erwarten. «Die Zahl unserer Patientinnen und Patienten wird sich laufend verdoppeln, und dann können wir schnell an den Anschlag kommen», sagt der Intensivmediziner. Wohl heute Montag wird die zweite Corona-IPS im Hof B eröffnet.

Maskentragen ist Pflicht

Am Freitag ist es dort noch ruhig. Die Betten mit den High­techgeräten am Kopfende stehen bereit, das Labor ist eingerichtet, im Büro mit den PC-Arbeitsplätzen fehlen nur noch die Stühle. In einem Raum sitzen ein Dutzend Pflegefachleute im Kreis, sie arbeiten sonst auf anderen Abteilungen des Unispitals. Jetzt werden sie für die Behandlung von Corona-Patientinnen geschult und machen sich mit der Station vertraut. Peter Steiger begrüsst die Runde und gibt gleich die neuste Regel durch: «Ihr müsst jetzt alle eine Maske anziehen.»

Peter Steiger, stellvertretender Direktor Intensivmedizin. Foto: PD

Seit Freitag gilt im Unispital Maskentragpflicht für alle Angestellten. Es geht um den Schutz der Patientinnen und Patienten und des Personals selbst. Denn das Virus hat sich inzwischen so stark in der Gesellschaft ausgebreitet, dass auch viele Mitarbeitende das Virus unerkannt tragen könnten. Positiv getestet worden sind bis jetzt rund 20 Spitalangestellte, auch ein Arzt aus Steigers Team ist darunter.

Das Personal macht Peter Steiger am meisten Sorgen. Intensivpflege ist 1:1-Betreuung rund um die Uhr. Und Pflegefachpersonen mit Weiterbildung in Intensivpflege sind nicht erst seit Corona gesucht.

Etwas Entlastung werden die Medizinstudierenden bringen, die ihre Mithilfe angeboten haben. 130 junge Leute aus dem 6. Studienjahr sind letzte Woche für einen Einsatz auf der IPS geschult worden. «Sie werden dort die Pflegefachleute unterstützen», sagt Lorenzo Käser, der am Unispital für die Lehre zuständig ist. Käser ist «überwältigt» von der Hilfsbereitschaft der Studierenden.

Auch aus den tieferen Semestern leisten Hunderte freiwillige Einsätze. Zum Beispiel in der Eingangshalle des Unispitals, wo sie die eintreffenden Patientinnen und Patienten fragen, ob sie in den letzten zwei Wochen Atemprobleme hatten. Wenn Ja, geben sie ihnen einen Mundschutz und begleiten sie in die Sprechstunde oder auf die Bettenstation. Wenn Nein, dürfen die Leute nach der Händedesinfektion allein weitergehen.

Auch wenn Corona jetzt das dominierende Thema ist und die Wahleingriffe gestoppt wurden: Das Unispital behandelt weiterhin sehr viele Menschen mit anderen medizinischen Problemen. Für die Betreuung der Corona-Patienten steht also nur beschränkt Personal aus anderen Abteilungen zur Verfügung. Steiger ist deshalb dankbar für jede Unterstützung, die ihm angeboten wird. So haben sich mehrere frühere Kollegen gemeldet, die in Privatkliniken arbeiten und dort nun weniger zu tun haben.

Die Ruhe vor dem Sturm

Sollte es zum Notstand kommen, haben die Behörden das Recht, alle irgendwie und irgendwo verfügbaren Gesundheitsfachleute aufzubieten. Zudem sind die Arbeitszeitregelungen ausser Kraft gesetzt. Steiger begrüsst das: «Wir sind in einer Krise. Natürlich versuchen wir unser Personal bestmöglich zu schützen, aber es wird Überzeiten geben. Wir müssen flexibel sein – und die Leute sind dies auch.»

Peter Steiger selbst wie auch Notfallchefin Dagmar Keller machen sich auf Doppelschichten gefasst. Am Freitag haben sie vom Spitaldirektor die Order bekommen, sich vor dem grossen Sturm noch etwas Ruhe zu gönnen und am Wochenende zu Hause zu bleiben. Wenn der Rest der Bevölkerung das auch getan hat und weiterhin tut, kann die ganz grosse Welle vielleicht noch abgewendet werden.