Die ETH entlässt erstmals eine Professorin

Die des Mobbing bezichtigte Astronomie-Professorin Marcella Carollo wird entlassen. Das gab der ETH-Rat heute bekannt - ein Novum in der bald 164-jährigen Geschichte der Schweizer Hochschule. Doktorierende hatten schwere Vorwürfe gegen Carollo erhoben. Diese reichten von Führungsschwäche über respektloses Verhalten bis zu Diskriminierung von Mitarbeitenden. Wie der ETH-Rat heute mitteilte, hält er die Vorwürfe gegen die Professorin für gerechtfertigt. Er habe seinen Entscheid gegenüber der betroffenen Person ausführlich begründet, heisst es in einer Medienmitteilung des ETH-Rats.

«Wir bedauern sehr, dass sich der Arbeitskonflikt mit der Professorin nicht anders lösen liess als durch die Entlassung seitens des ETH-Rats», teil die ETH auf Anfrage mit. «Dieser lange Prozess war für alle Beteiligten und für die ETH als Institution eine grosse Belastung, es ist deshalb gut, dass mit dem Entscheid des ETH-Rates dieses Kapitel nun geschlossen werden kann.»

Mobbing-Fall begann Ende 2016

Der Mobbing-Fall um Marcella Carollo zieht sich nun schon über mehrere Jahre hinweg und hat die ETH Zürich zutiefst erschüttert. Seinen Lauf nahm das Ganze bereits Ende 2016. Carollo war offenbar mit der Leistung ihrer Doktorandin Elisabetta Marignano (Name geändert) nicht zufrieden und plante, das Betreuungsverhältnis niederzulegen. Das tat sie dann auch am 25. Januar 2017, wie einer später durchgeführten Administrativuntersuchung zum «Mobbing-Fall» um Carollo zu entnehmen ist.

Im selben Zeitraum wandte sich Marignano mit mehreren Stellungnahmen, sogenannten Testimonials, an die Leitung des Physik-Departements und an eine damalige Ombudsperson der ETH Zürich. In den Testimonials richteten mehrere Doktorierende schwere Vorwürfe an die Adresse von Carollo. In den folgenden Monaten eskalierte der Konflikt. Carollo warf dem Leiter des Physik-Departements Rainer Wallny und dem Prorektor Antonio Togni vor, die gegen sie erhobenen Anwürfe unkritisch übernommen zu haben, ohne deren Wahrheitsgehalt überprüft zu haben.

Oktober 2017: Vorwürfe näher untersuchen

Im August 2017 wurde das Institut für Astronomie stillgelegt, an dem neben Carollo auch ihr Ehemann Simon Lilly als Professor tätig war. Lilly Leitete damals das Departement für Physik. Stellvertreter war Rainer Wallny, der das Departement heute leitet.

Um die Situation zu beruhigen, schickte der damalige ETH-Präsident Lino Guzzella das Astronomen-Ehepaar Carollo und Lilly in ein sechsmonatiges Sabbatical. Das geschah in der Hoffnung, dass die Wiederaufnahme der Tätigkeit von Carollo im Frühlingssemester 2018 «in einem möglichst beruhigten Umfeld stattfinden kann», wie es in der Administrativuntersuchung heisst.

Im Oktober 2017 kommt der ETH-Rat jedoch zum Schluss, dass die gegen Carollo erhobenen Vorwürfe und die Vorgänge am ehemaligen Institut für Astronomie des Departementes für Physik (D-Phys) näher untersucht werden müssen.

In der Administrativuntersuchung heisst es, Carollo habe eine Komplott-Theorie entworfen. Sie sehe sich als Opfer einer Rufmordkampagne, mit der gescheiterte Doktorandinnen und Doktoranden sie diskreditieren wollten. Auch die ehemalige Ombudsperson Wilfred van Gunsteren stehe hinter der Kampagne. Dies ist auch die Geschichte, die das Online-Magazin «Republik» in einer mehrteiligen Artikelserie erzählte. Dort wurde der Fall der mobbenden Professorin zu einem Fall ETH aufgeblasen.

«Das Fehlverhalten reicht viel weiter zurück»

Gemäss der Administrativuntersuchung vermag die von Carollo vorgebrachte Komplott-Theorie indes nicht zu überzeugen. Und die gegenüber Ombundsmann van Gunsteren, Departementsleiter Wallny und Prorektor Togni erhobenen Vorwürfe seien unangebracht. Gemäss der Untersuchung könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die gegenüber Carollo gemachten Vorwürfe haltlose Anschuldigungen seien, hinter denen ausschliesslich eine entlassene Doktorandin stecke. «Das Fehlverhalten von Prof. Carollo reicht viel weiter zurück und ist aufgrund der Bemühungen einer Doktorandin nunmehr ans Tageslicht gekommen.» Tatsächlich hatten sich Mitarbeitende von Carollo bereits 2005, 2009 und erneut 2013 an die Ombudsstelle gewandt und teils ähnliche Vorwürfe erhoben wie sie sich in den Testimonials von 2017 finden.

Die Administrativuntersuchung kam zum Schluss, dass eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses angebracht ist. «Aufgrund der Befragungen und der vorliegenden Dokumente muss von einem wiederholten persönlichkeitsverletzenden Verhalten von Prof. Carollo gegenüber ihren Mitarbeitenden ausgegangen werden. Ein solches ist nicht akzeptabel und schliesst aus, dass sie ihre Professur an der ETH Zürich weiterführen kann», heisst es im Bericht.

«Professorin zeigte sich vollkommen uneinsichtig»

Angesichts dieser klaren Worte hat die ETH im Oktober 2018 ein Kündigungsverfahren gegen Carollo eingeleitet. Daraufhin hat die ETH, wie es die Professorenverordnung vorschreibt, eine Kommission zur Prüfunge der Angemessenheit der Kündigung eingesetzt. Sie bestand aus drei ETH-internen und drei ETH-externen Professoren. Für die Schulleitung sei auch klar, dass die ETH respektloses Verhalten nicht dulden dürfe. «Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder Mensch Fehler machen darf und die Möglichkeit erhalten soll, sich zu verbessern» sagte ETH-Präsident Joël Mesot in einem im März von der ETH veröffentlichten Interview. «Das hätte ich mir persönlich auch in diesem Fall gewünscht. Doch die Professorin zeigte sich im ganzen Verfahren vollkommen uneinsichtig und ist sich auch heute noch keines Fehlverhaltens bewusst. Damit war für mich die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht gegeben.»

Folglich hat die ETH entgegen den Empfehlungen der Entlassungskommission beim ETH-Rat die Entlassung von Carollo beantragt. Dieser hat den Antrag nun gutgeheissen.

Der Stuhl einer zweiten Professorin wackelt

Zur Ruhe dürfte die ETH damit noch nicht kommen. Bereits wackelt der Stuhl einer zweiten Professorin. Ursula Keller vom Institut für Quantenelektronik der ETH Zürich hatte wenige Tage nach dem Entlassungsantrag im Online-Magazin «Republik» schwere Vorwürfe an die Adresse der ETH Zürich und an einige Kollegen vom Departement für Physik (D-Phys) gerichtet. «Als Frau ist man am Physikdepartement dieser Hochschule in einem Haifischbecken», sagte sie dort in einem Interview.

Neben der Diskriminierung von Frauen kritisierte Keller auch die angeblich intransparente Vergabe von Forschungsgeldern. «Im Grunde spreche ich von Korruption», sagte sie weiter und warf einem «inneren Zirkel von Professoren» vor, ihre Macht zu missbrauchen. Die ETH werde von inoffiziellen Koalitionen gelenkt, welche sämtliche Macht auf sich vereinigten.

Untersuchung: «Keine Hinweise auf Amtsmissbrauch»

Angeregt vom ETH-Präsidenten Joël Mesot hat der ETH-Rat die «Vorwürfe betreffend Governance, Verteilung der finanziellen Mittel und Geschlechtergleichstellung» in Form einer Administrativuntersuchung prüfen lassen. Letzte Woche wurde der Bericht publiziert. Die Quintessenz ist eindeutig: Die ETH Zürich wird im Grunde von allen Vorwürfen reingewaschen.

So heisst in der von der Schweizer Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft BDO durchgeführten Untersuchung: «Die Regeln zur Mittelverteilung am D-Phys sind rechtmässig, sachgerecht und hinreichend transparent. Die Regeln entsprechen im Wesentlichen den Anforderungen an eine gute Governance.» Zudem hat die Untersuchung keine Hinweise auf Korruption oder Amtsmissbrauch zutage gefördert.

Nun darf man gespannt sein, wie es weitergeht. ETH-Präsident Mesot hatte bereits im Vorfeld der Administrativuntersuchung angekündigt, dass deren Ergebnis in jedem Fall Konsequenzen haben wird.