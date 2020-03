Die infizierte Stadt

Sandkasten-Rassismus

Als wir die Mutter mit ihrem Kind einige Minuten später nochmals kreuzten, hatte ich die erste Begegnung beinahe wieder vergessen. Wir – vier Erwachsene, die nicht zur Hochrisikogruppe zählen und ein zweieinhalbjähriges Kind – grüssten und gingen weiter. «Schon krass», sagte meine Bekannte, «als wir vorhin beim Sandkasten haltmachten und die Kinder miteinander spielen liessen, habe sich die Frau danach ­bedankt: ‹Das sei jetzt schön gewesen.›» Fragend blickte ich die Bekannte an. «Ja, sie sieht halt asiatisch aus. Als sie mit ihrem Kind beim Sandkasten ankam, hätten die anderen Familien fluchtartig das Weite gesucht.» (sip)

Fieber? F-I-E-B-E-R!!!!

Direkt beim Aufstehen merkt man: Mist, dumpfer Kopf, Gliederschmerzen. Also Fiebermesser ins Ohr, «piiiep», 37,5 Grad. Erhöhte Temperatur, easy, ein Neocitran gekippt, nochmals zwei Stunden ins Bett, dann ist das wieder gut. Vier Stunden später: Mist, jetzt ist es eine richtige Matschbirne, der ganze Körper tut weh. Fiebermesser ins Ohr, «piiiep», 38,6 Grad. Fieber? ­F-I-E-B-E-R!!!! Corona-Notrufnummer gewählt, man bittet um ein wenig Geduld, «Ihre Position ist 20?3». Ist das 23? oder 203? Smartphone-Lautsprecher ein, eine Frauenstimme bittet wieder und wieder und wieder um Geduld, «Ihre Position ist 19» (nach 22 Minuten), «Ihre Position ist 14» (nach 39 Minuten), «Ihre Position ist 3» (nach 63 Minuten).

Gefangen in dieser Schlaufe, schiessen 1000 miese Gedanken durch den Kopf. Wer aus meinem Umfeld war in Mailand? Stand die lallende Tusse letzten Freitag länger als zwei Minuten neben mir? Wenn rauskommt, dass ich es war, der den Tagi lahmlegte … Gut möglich, dass ich nie mehr da arbeiten werde! Bin ich als chronischer Asthmatiker eigentlich Risikogruppe? «Grüezi, wie chan ich hälfe?» Dutzende Fragen und Antworten später erklärt die Frau am Telefon: nix Corona, klassische Erkältung oder Grippe, «das zirkuliert eben auch». Eine Nacht und zwei Neocitran später Fiebermesser ins Ohr, «piiiep», 36,7 Grad. Uff. (thw)

Fake News aus der S12

Es seien so komische Leute unterwegs, niemand wahre Distanz, sagt die Frau ins Handy. Am HB ist sie in die S12 eingestiegen und versucht nun, im Abteil ­Abstand zu allem zu halten: die Füsse ausgestreckt, Telefon auf Lautsprecher gestellt. Beim Halt in Stettbach rapportiert sie: «Da stehen überall auf dem Perron Menschen mit Gesichtsmasken rum.» Wir sehen keine. Mit Panikstimme gehts weiter bis nach Winterthur. Dort stürmt die Frau in den völlig überfüllten Coop. (bu)

Das kleine Geschäft

Ein Schmuckladen in Winterthur hat sich ein besonderes Angebot ausgedacht. Es ist vielleicht nicht das ganz grosse Geschäft mit der Angst vor dem Coronavirus, aber zumindest das kleine. Kaum hat das Virus die Schweizer Grenze passiert, hängt ein gelber Zettel am Schaufenster der Boutique und wirbt: Für jede Konsumation ab 100 Franken gibt es ein Desinfektionsmittel gratis dazu. (meg)

Was einem zu Ohren kommt

Irgendwie hört das Ohr mit, auch wenn das Hirn etwas ganz anderes denkt. So passiert am Samstag in der Bahnhofstrasse. Das Wort «Coronavirus», das ein etwa 55-jähriger Mann ausspricht, beendet jäh die Gedanken, die um ein Rezept für ein thailändisches Gericht kreisen, das am Abend auf den Tisch kommen soll. Der Mann sagt ins Handy: «Jetzt hör mal gut zu: Auch wenn nicht klar ist, ob sie den Coronavirus haben oder nicht, halt dich fern von ihnen.» Wen er damit meint: keine Ahnung. Doch das Interesse am Gespräch ist geweckt. Etwa fünf Sekunden später sagt er: «Nein, Schatz, ich bin immer noch in New York und weiss nicht, wann ich zurück in die Schweiz fliegen kann. Ich lass es dich wissen, gäll.» (zet)

Die Umarmung des Enkels

Wie so oft kommt der Enkel zu spät zum Geburtstag seiner Grossmutter, die heute 98 Jahre alt wird. Als er die Wohnung seiner Eltern betritt, schüttelt er gleich dem Onkel die Hand, umarmt die Tante. Beide reagieren etwas überrumpelt – vielleicht weil sie ihren Neffen schon länger nicht mehr ­gesehen haben? Der Enkel geht weiter zum Esstisch, wo die Familie bei Kaffee und Kuchen sitzt. Schnurstracks geht er auf seine Grossmutter zu, umarmt sie und wünscht ihr alles Gute zum Geburtstag. Da ertönt eine Mischung aus Raunen und Lachen, Bestürzung und Heiterkeit. Der Bruder ruft: «Hast du die Hände gewaschen?»

Da wird dem Enkel erst klar, dass er sich in dieser Zeit, trotz der Freude seine Verwandten wieder einmal zu sehen, ­hätte zurückhalten sollen. Das schlechte Gewissen weicht, als er mit seiner Grossmutter spricht (länger als 15 Minuten und deutlich näher als der Sicherheitsabstand von zwei Metern), und sie sagt: «Ich habe keine Angst vor diesem Virus. Ich werde ohnehin bald einmal sterben.» (zac)

Corona-freies Auto

SSeit dem ersten Tag nach der Eröffnung 2009 fährt der TA-Journalist mit dem Roller durch den Üetlibergtunnel. An Montagen fand die Fahrt in diesen elf Jahren fast immer bei moderatem Verkehr statt. Es gibt im Albis­güetli offenbar viele Banker, die sich Anfang Woche noch einen freien Tag ­genehmigen. Diesen Montag war dies anders. Schon vor dem Eingangsportal des 4 km langen Tunnels wälzte sich die Blechlawine im Schritttempo ins Loch.

Mit dem Roller ist der Journalist zwar wendiger als die 40-Tönner aus Polen. Dennoch brauchte er am Montag 15 Minuten länger als gewöhnlich und verpasste beinahe die ­Redaktionssitzung. Immerhin konnte er dort einen brandaktuellen Verdacht äussern: Die CS-Banker und die anderen AG- und ZG-Pendler fahren nicht mehr mit dem Zug, sondern wieder im Auto zur Arbeit. Grund: Es ist sauber oder zumindest nur mit eigenen Viren kontaminiert. (sch)

Täglich Vollkornpasta

Ich kümmere mich um all die Packungen Vollkornspaghetti, die Hamsterkäuferinnen zurückgelassen haben. (slm)

Küssen – das war einmal

Als Kind von der sabbernden Grossmutter verküsst zu werden, das war eklig. Dann folgten zaghafte, später leidenschaftliche Küsse mit den ersten Freundinnen. Und bald gewöhnten wir uns ans Schweizer Ritual: links-rechts-links – auch unter wildfremden Leuten. Bloss im Ausland küssten die Schweizer immer ein, zwei Male ins Leere. Corona sei Dank: Dieses inflationäre Küssen ist nun Vergangenheit. So ein Ellbogenkick oder erst recht ein Fussballett sind hygienischer und feinmotorisch erst noch anspruchsvoller. (rba)

Besuch des Cousins

Ob er denn morgen seinen Cousin, der gerade bei ihnen in den Ferien sei, mitnehmen dürfe, fragte der Bub die Lehrerin. Es sei dem Cousin eben langweilig zu Hause, wenn er in der Schule sei. Aber natürlich, war die spontane Antwort der Lehrerin. Doch dann kam ihr etwas seltsam vor. Weshalb denn der Cousin jetzt Ferien habe?, fragte sie den Bub. «Ach wissen Sie, der lebt in Italien, wo die Schulen zu sind. Da haben die Eltern ihn zu uns in die Ferien geschickt.» (net)