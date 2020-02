Die letzten Festspiele stehen im Zeichen der «wilden» 20er-Jahre

50 Veranstaltungen und 1000 Mitwirkende, 30 Zürcher Kulturinstitutionen und 40 lokale Gruppen – das Programm der diesjährigen Festspiele, das am Dienstagabend publik gemacht wurde, ist dicht. Leitthema des dreiwöchigen «Volksfests der Künste» sind die 1920er-Jahre. Damit wollen die Veranstalter die Parallelen zu heute aufzeigen.

Für Kuratorin Karolin Trachte markieren die heutigen politischen und technischen Entwicklungen einen ähnlichen Wendepunkt wie damals. «Deshalb liefern die Festspiele das Programm der Stunde.» Geschäftsführer Alexander Keil sagt: «Es zählt, im Moment zu sein und ihn zu feiern.»

Freier Eintritt soll Publikum anlocken



Die beiden wollen bewusst ein breites Publikum ansprechen. Ein Grossteil der Veranstaltungen ist deshalb gratis. Mittelpunkt des Fests bildet der Münsterhof. Dort soll ein silberner, begehbarer Zeppelin symbolisch an die Aufbruchstimmung erinnern. Mit einem Konzert und Ballett sowie einem 24-Stunden-Ball wird das Festival da eröffnet.

Später zeigt Christopher Rüping seine Regiearbeit «It Can’t Happen Here» im Schauspielhaus Zürich. Bereits im April startet im Schauspielhaus Zürich die Ausstellung «Schall und Rauch. Die wilden Zwanziger».

Das Art Dock im alten Güterbahnhof widmet sich zudem dem Kreis 4, der in den 1920er-Jahren ein zentraler Ort in der Stadt war – bezüglich Emanzipation, Aktivismus, Gesundheit und Sport. An vier Abenden diskutieren aktuelle Akteurinnen und Akteure aus dem Quartier vor dem historischen Hintergrund mögliche Zukunftsideen.

Revue symbolisiert das Ende der Ausgelassenheit



Mit Antje Schupp erhält dieses Jahr eine international bekannte Künstlerin den Festivalpreis. Die deutsche Regisseurin, Autorin und Performerin inszeniert an den Festspielen die Revue «2020 – zurück in die Zukunft». Darin wird die Ausgelassenheit der 1920er-Jahre mit Trauerchorälen zu Grabe getragen.

Antje Schupp inszenierte schon am Schauspielhaus und war auch schon Theaterspektakel zu Gast. Bild: Andreas Tobias 11-Website

Die Revue markiert den Schlusspunkt des Festivals – und der Festspiele überhaupt. Die Trägerstiftung hat Anfang Jahr wegen der finanziellen Rahmenbedingungen das Ende des Kulturfests bekannt gegeben. Für Geschäftsführer Keil ist es dennoch ein guter Abschied. Er sagt: «Wir haben viel Energie investiert und gehen auf dem thematischen Höhepunkt.»

Seit 1996 werden die Festspiele vom Opernhaus, Schauspielhaus, Tonhalle und dem Kunsthaus programmiert. Es gilt als Nachfolger der Juni-Festwochen, die ihren Ursprung in den 1920er-Jahren hatten.