Die letzten Wiediker Strassenkinder

Das Gespräch mit diesen Männern ist wie eine Postkarte in Schwarzweiss. Darauf ist eine Stadt zu sehen, die mit der heutigen nur noch die Fassaden teilt. Und die Strassennamen. Die vier Männer, alle um die 80, die jetzt auf der Kreuzung Marta-/ Zurlindenstrasse stehen, nennen sich Martasträssler. Es sind vier von einstmals mehr als 50, die in der Kriegszeit und kurz danach an dieser Kreuzung mit Tennisbällen Fussball spielten oder mit Hartgummi bereiften Velos durchs Quartier rasten. Einige von ihnen haben es in die weite Welt geschafft, andere sind immer hier geblieben. Und nun stehen Bruno Brizzi, Werner Lüscher, Bruno Piatti und Hans Schärli an der gleichen Stelle und erzählen Geschichten, die scheinbar mehr Jahre zurückliegen, als Menschen überhaupt alt werden können.

Auf der Postkarte sind nicht nur die Spiele quer über die Martastrasse abgebildet, von Randstein zu Randstein. Auch der italienische Comestibles Vergani an der Ecke ist zu sehen, der Schuhmacher Fehr, der direkt vor den jungen Fussballern Schuhe anpreist. Die Kutsche von Hürlimann tuckert jetzt durchs Quartier und bringt Bierfässer in die Gaststuben Zurlindenhof oder Martahalle, in die Rosenburg oder in die Taverne Kurfürsten. Dort trinken und rauchen zum Feierabend Strassenarbeiter, Angestellte aus den Südfrüchteläden, Bähnler, Hilfsarbeiter aus der Ziegelei, oder jene, die in den Fabriken von Maag oder Escher-Wyss malochen. Autos sind keine zu sehen.

Das ehemalige Restaurant Kurfürsten.

Viele Italiener im Quartier

Viele aus der Nachbarschaft stammen aus Italien und dem Tessin, darauf deuten die Namen der Geschäfte hin. Die Menschen heissen Alborghetti, Civati, Ravegnini oder Piatti. In der Schweiz nennt man sie noch abschätzig «Tschinggen» und begegnet ihnen oft feindselig. Den Jungen an der Martastrasse ist es gleichgültig, wer woher kommt. Wichtig ist, wie gut einer spielt, Velo fährt, turnt oder boxt. Wer schwächelt, muss üben, bis er besser wird. Nicht, um irgendwann einmal als Sportler gross rauszukommen. Sondern, um sich bei den Martasträsslern zu beweisen.

Ins Rampenlicht schafften es dennoch viele von ihnen. Die Liste der professionellen Sportler, deren Karrieren in dieser Strassenschlucht begonnen hatten, umfasst rund zwei Dutzend Namen. Da ist Richard Jäger, der GC im Jahr 1956 zum Titel und zum Cupsieg führte; oder Rolf Wüthrich, der für die Nationalmannschaft an der WM 1962 ein Tor gegen Chile geschossen hatte. Da ist Bruno Brizzi, Nationalspieler und FCZ-Legende, er traf im Meisterpokal-Halbfinal 1964 gegen Real Madrid. Da ist sein Bruder Rafi, der im Sechstagerennen brillierte, und der andere Bruder Fernando, der boxte. Da ist Ernst Ringger, Schweizer Meister im Pfeilbogenschiessen, oder Max Benker, Europameister im Kunstturnen.

Die Geschichten der Martasträssler klingen wie aus einer anderen Zeit.

Der wohl bekannteste unter ihnen ist Köbi Kuhn, der ehemalige Nationaltrainer, der vor wenigen Monaten verstorben ist. Bis zum Schluss besuchte er die regelmässigen Treffen der Martasträssler. Sie erinnern sich, dass er schon auf der Strasse der Beste war und wie er den Ball an der Fritschistrasse gegen das Tor der Feuerwache kickte, um zu trainieren. Mit Brizzi und Kuhn standen im Meisterpokal-Halbfinal gleich zwei Martasträssler in der Startaufstellung des FC Zürich gegen Madrid. Ihnen gegenüber standen Spieler wie Di Stefano, Puskas oder Gento.

Wie kam es, dass so viele Martasträssler erfolgreiche Sportler geworden sind? Bruno Brizzi muss nicht lange überlegen. Er steht vor dem Kafi Dihei, das früher Zurlinden hiess, und zeigt in Richtung Badenerstrasse. «Das alles war Arbeiterviertel. Niemand hier hatte Geld. Sport war alles, was wir hatten.» Die anderen nicken. «Wir waren Strassenkinder, wir mussten uns irgendwie beschäftigen», sagt Werner Lüscher.

«Eine Fülle an Freiheiten»

Der Glaube, dass Anstrengung etwas bewirkt, war bezeichnend für die Martasträssler. Und für die ganze Nachkriegsgeneration. Es zeigte sich auch im späteren Leben der Martasträssler, das sie als Inhaber von Treuhandfirmen und Innendekorationsgeschäften, Betriebselektriker oder Direktoren bei Fassadenbaufirmen verbrachten. «Unsere Generation besass eine Fülle an Freiheiten», sagt Lüscher.

Seit Anfang der Achtzigerjahre organisiert er die regelmässigen Treffen der Martasträssler. Neben Kuhn sass manchmal der Sänger Nöggi («I bin en Italiano»), der den «Martasträssler-Blues» improvisierte. Waren es zu Beginn noch mehr als 50 Männer, sind es mittlerweile noch knapp 20. Die Liste der Verstorbenen wächst jährlich.

Ein Treffen der Martasträssler: Bruno Brizzi, Cicco Civati, Köbi Kuhn (v.l.).

Die wenigsten der alten Martasträssler leben heute noch im Quartier. Familiäre Verhältnisse oder teure Mieten haben sie zum Wegzug bewegt. «Manchmal denke ich, es ist nicht mehr die gleiche Stadt», sagt Lüscher. Doch jetzt, wenn Brizzi, Lüscher, Piatti und Schärli an jener Stelle stehen, wo sie als Kind tschutteten, erscheint alles noch einmal wie auf einer Postkarte. Man sieht darauf noch einmal die Jugendlichen, wie sie in den Americaine-Velorennen durchs Viereck Marta-, Zurlinden-, Aemtler- und Zypressenstrasse keuchen. Oder wie sie für 20 Rappen bei der Bäckerei Streuli sackweise «Cremeschnittenabschnitte» kaufen. Alles wird plötzlich bunt und lebendig.