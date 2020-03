Wieso müssen auch Märkte schliessen?

Seit Montagabend steht fest, dass «öffentlich zugängliche Märkte in der Schweiz für das Publikum geschlossen werden müssen». So ist es in der Verordnung 2 des Bundes über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Artikel 6 zu lesen. Für Lebensmittelläden oder Geschäfte, in denen Lebensmittel und Gegenstände für den täglichen Bedarf angeboten werden, gilt diese Regel allerdings nicht.

«Das ist ein absoluter Unsinn», sagt René Zimmermann, seit 1996 Wirt und Mitglied der Geschäftsleitung im Restaurant Neumarkt. «Lokale Produkte sind die gescheitesten und in Krisenzeiten am besten verfügbaren Nahrungsmittel für die Bevölkerung – und ausgerechnet davon soll sie nun abgeschnitten werden?»

Märkte von Montag bis Freitag

Es gebe rund um Zürich viele gute und gesunde Produkte, sagt der Gastwirt, der seit 20 Jahren zweimal pro Woche auf dem Markt beim Bürkliplatz für sein Restaurant einkauft. «Fallen die Märkte aus, vergammeln die besten Waren.» Es würde auch zu langfristigen Versorgungsengpässen führen, weil die Produzenten «nicht für den Komposthaufen anbauen», finanzielle Probleme bekommen und irgendwann ganz aufgeben müssen.

«Unter freiem Himmel bin ich bei genügend Abstand zu anderen Menschen beim Einkaufen wohl sicherer vor Viren als in einem geschlossenen Laden.»René Zimmermann,

Wirt Restaurant Neumarkt

Zimmermann schlägt deshalb vor, dass bis zum Ende der Sondervorschriften auf allen Zürcher Märkten von Montag bis Samstag frische Waren zum Verkauf angeboten werden, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zu sichern. Denn Esswaren kaufen müsse man auf jeden Fall, «und unter freiem Himmel bin ich bei genügend Abstand zu anderen Menschen beim Einkaufen wohl sicherer vor Viren als in einem geschlossenen Laden».

Mehr Platz zwischen den Ständen

Damit die Marktfahrer dies finanziell stemmen könnten, müsste die Stadt ihnen allerdings die Standgebühren erlassen. Und auch der Aufbau der Wochenmärkte müsste angepasst werden, denn die Stände stehen üblicherweise zu dicht beieinander. Das liesse sich aber problemlos anders organisieren, sagt Zimmermann: Indem man die Zahl der Marktstände reduziere oder den Marktfahrern mehr Platz zur Verfügung stelle. Den Sicherheitsabstand der Kunden vor den Ständen wiederum könnte man beispielsweise mit Schranken sichern.

Thomas Wegmann, Vizepräsident der Vereinigung der Marktfahrer von Zürich (VMZ), bestätigt, dass sich diese Massnahmen leicht umsetzen liessen. Sie würden aber andere Probleme nach sich ziehen. «Die Frage, welche Marktfahrer auf ihren Stand verzichten müssen, um mehr Platz zu schaffen, wäre beispielsweise schwierig zu beantworten.»

In Luzern hat gemäss «Blick» der Markt am Dienstag noch stattgefunden. Wegmann sagt gibt aber zu bedenken, es gehe in diesen harten Zeiten auch um die Solidarität untereinander. So sei vonseiten der Stadt Zürich bisher zwar noch keine offizielle Weisung ergangen, die Wochenmärkte nicht durchzuführen. «Als wir aber gehört haben, dass sowohl in Winterthur als auch in Uster und an anderen Orten keine Märkte stattfinden, haben wir unseren Mitgliedern mitgeteilt, dass wir auch in Zürich verzichten werden», sagt Wegmann.

Diskussion um eine Sonderbewilligung

Derzeit würden Gespräche über das weitere Vorgehen mit der Stadt laufen. Die Frage sei auch, ob allenfalls eine Sondervorschrift möglich wäre. In der Verordnung 2 des Bundes steht nämlich unter Artikel 7, dass die zuständigen kantonalen Behörden Ausnahmen von den Verboten bewilligen können, wenn ein Versorgungsproblem besteht.

«Einige überlegen sich, die Waren selbst auszuliefern oder auf dem Hof zu verkaufen.»Thomas Wegmann,

Vizepräsident Vereinigung Marktfahrer Zürich

«Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Klärung und werden auf unserer Website mitteilen, wie es weitergehen soll», sagt Wegmann. Viel Hoffnung auf eine solche Sonderbewilligung hat er allerdings nicht. «Ich gehe davon aus, dass wir in diesen sauren Apfel beissen und die Märkte schliessen müssen.» Auch in Luzern sind inzwischen die weiteren Wochemärkte bis am 19. April abgesagt.

Ganz auf lokale Produkte müsse man deshalb nicht verzichten. Es gebe viele VMZ-Mitglieder, die einen Hofladen betreiben. «Einige überlegen sich auch, die Waren auszuliefern. Wir haben diesbezüglich keine Empfehlungen abgegeben.» Wegmann rät den Kunden dazu, die Produzenten anzurufen und direkt anzufragen, ob und über welche Kanäle die Waren geliefert werden oder ob man sie direkt vor Ort kaufen könnte.

Die Zeit drängt

Rona Diem, die mit ihrem Käsestand regelmässig auf dem Markt präsent ist, sammelt mit anderen VMZ-Mitgliedern Ideen und Möglichkeiten, wie regionale Lebensmittel in den nächsten Wochen auch ohne Marktstand verkauft werden könnten - beispielsweise mit Kurierdiensten oder über Fenster im Erdgeschoss von Liegenschaften.

«Kleinbauern haben alle akut verderbliche Lebensmittel in ihren Lagern, die innert Wochenfrist kaputt gehen und weggeworfen werden müssen.»Rona Diem,

Marktfahrerin

Die Zeit drängt. «Kleinbauern und Kleinproduzentinnen haben alle akut verderbliche Lebensmittel in ihren Lagern, die innert Wochenfrist kaputt gehen und weggeworfen werden müssen», sagt Diem. Sie selbst verkaufe Käsespezialitäten von kleinen Manufakturen und habe derzeit Waren für mehrere Tausend Franken im Kühllager. «Das wenigste davon ist bis Ende April haltbar.»

Auf der Webseite der Zürcher Marktvereinigung wird in den kommenden Tagen darüber informiert, wo die Waren gekauft werden können: www.zuercher-maerkte.ch