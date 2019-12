Die peinliche Wahrheit übers Züriblau

Stadtbild, Nr. 012 – Alle Zürcherinnen und Zürcher müssen jetzt ganz stark sein. Am besten bei den Händen fassen, bevor es hier weitergeht mit einer erschütternden Enthüllung. Es ist nämlich so: Züriblau gibt es nicht. Diese Farbe, die wir für den Ton der Heimat halten, weil er uns von Fahnen, Trams und WC-Häuschen entgegenlacht, sie ist: ein leeres Wort. Und es kommt sogar noch schlimmer – aber dazu gleich. (Lesen Sie hier mehr über Zürichs blaue Häuser.)

Diese Stadt kann man nicht verwechseln, oder? Züri-WC, natürlich in Züriblau. Bild: Sabina Bobst

Die farbliche Identitätskrise haben uns die Ahnen und Urahnen eingebrockt, die offenbar der Meinung waren, Blau sei Blau. Die Heraldik macht da bis heute keine Unterschiede. Niemand hielt es je für nötig, Klarheit zu schaffen. Das liegt sicher daran, dass man lange Zeit froh sein musste, wenn man die Finger überhaupt an blauen Farbstoff bekam. Irgendeinen. Blau zu gewinnen, war schwierig. Wir ahnen schon: Züriblau war, was halt gerade verfügbar war.

Das erste Züriblau könnte dunkler gewesen sein als gewohnt, wenn auch nicht ganz so nachtfarben wie die Hosen der Stadtpolizei.

Zur Zeit der alten Eidgenossen traf dies am ehesten auf die Färberwaid zu, eine Pflanze, aus der sich Indigoblau gewinnen liess. Dieser Ton tendiert ins Violette. Das erste Züriblau dürfte also recht dunkel gewesen sein, wenn auch nicht ganz so sehr wie die Hosen der Stadtpolizei oder die Auswärtstrikots des FCZ. Darauf deutet auch das älteste Beweisstück hin: das Banner von 1437, das die Zürcher aus der Schlacht bei Kappel retten konnten.

Ein anderes Züriblau: Das Wappen von 1437. Bild: Schweizerisches Landesmuseum

Wer sich von den Behörden Rettung aus der Farbkrise verspricht, wird enttäuscht: Laut Staatsarchiv hielten die Gründer des modernen Kantons vor gut zweihundert Jahren zwar alle möglichen Details zum Wappen fest, aber nicht den Blauton. Und als wäre Laisser-faire eine alte Zürcher Tugend, wiederholte die Regierung das Versäumnis 1957 in ihren Flaggenrichtlinien – obwohl inzwischen längst synthetische Blautöne in verschiedensten Nuancen verfügbar waren.

Eine Agentur definierte den Farbton

So kam es 2006 zur ultimativen Kränkung, die zum Glück keiner mitbekommen hat. Als sich die Stadtverwaltung ein Corporate Design entwerfen liess, erledigte eine Agentur beiläufig, was Generationen versäumt hatten: Sie definierte Züriblau als Farbton RAL 5017 , auch bekannt als «Verkehrsblau». Welche Ironie! Eine Stadt, die sich notorisch schwertut mit dem Verkehr, wird insgeheim zur Identifikation mit der Farbe von Strassenschildern genötigt. Die FDP («meh blau für Züri») hätte sich diese Pointe nicht besser ausdenken können.

Die neuen Zürcher Strassenschilder müssen nach Vorschrift in Züriblau gehalten sein, aber das ist das gleiche Verkehrsblau wie in anderen Städten auch. Die älteren Schilder sind übrigens im dunkleren Kobaltblau gehalten. Bild: Sabina Bobst

Bevor jetzt jemand den Schlamassel mit Sophisterei zu retten versucht, sei klargestellt: Nein, Verkehrsblau ist nicht dasselbe wie ÖV-Blau. Bei den Zürcher Verkehrsbetrieben herrschte einst ein solches Durcheinander an Blautönen, dass sie den Anstrich eines alten Trams exakt vermessen liessen und diesen seither nach Geheimrezept immer wieder nachmischen. Der Ton ist ähnlich wie RAL 5017 , aber nicht identisch. (Lesen Sie hier mehr über die Formensprache der Trams.)

Doch es besteht Hoffnung: Die Stadt überarbeitet zurzeit ihre Gestaltungsrichtlinien. Dabei könnte auch das Züriblau neu definiert werden. Warum nicht wider das altertümliche Indigoblau nehmen und die Stadt damit umstreichen? Das sieht nicht so synthetisch aus, sondern etwas bio und alternativ. Und Färberwaid gibts sicher auch mit Fairtrade-Label. Würde doch zu Zürich passen.

Die Kolumne «Stadtbild» widmet sich all den vielen Dingen, die es sich in Zürich im öffentlichen Raum gemütlich gemacht haben und unser Bild dieser Stadt prägen – im Guten wie im Schlechten. Sie erscheint immer Mitte der Woche.