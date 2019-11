Die Platzhirsche an der Badenerstrasse

Ein Jahr nach dem Ende des Fotogeschäfts Ganz ist das grosse Eckhaus mit den Bogenfenstern am Stauffacher wieder in fester Hand: Roland Wey und Hansjörg Blaser haben dort vergangene Woche ihren Brillen­laden eingeweiht: Optik am Stauffacher.

Wey und Blaser, beide in den Fünfzigern, der eine Ostschweizer, der andere Berner, sind im Quartier bekannte Gesichter. 16 Jahre lang führten sie an der Kalkbreite das gleichnamige Optikgeschäft. Vor sieben Jahren übernahmen sie auch den über 100-jährigen Brillenladen beim Bezirksgebäude. Somit verfügten sie über zwei Läden in nächster Nähe an der Badenerstrasse. Auch mit der Optik am Stauff­acher bleiben sie der Adresse treu: Das Haus liegt an der Badenerstrasse 44. «Wir sind sozusagen Platzhirsche», sagt Roland Wey.

Mit seinem Lebenspartner hat er sich kurz nach der Schliessung des Fotogeschäfts für die Lokalität beim Stauffacher beworben. Weil das Haus an der Kalkbreite verkauft wurde und ihre Zukunft dort nicht gesichert war, suchten die beiden einen anderen Ort.

Unabhängige Produzenten

Das neue Hauptgeschäft ist nun jenes am Stauffacher; den Laden beim Bezirksgebäude, Kreis 4 Optik genannt, betreiben sie weiterhin. «Wir wollen nicht, dass eine gesichtslose Kette einzieht. Lieber machen wir uns selber Konkurrenz», sagt Hansjörg Blaser. Beim Bezirksgebäude werden exklusive, teilweise hochpreisige Brillen verkauft, während der Fokus am Stauff­acher auf mittelpreisigen Fassungen unabhängiger Brillen­macher aus aller Welt liegt.

Dass sie den Zuschlag für das Geschäft bekommen haben, freue sie sehr, sagen die beiden. Zumal sich auch Gastrobetriebe und Grossverteiler für die begehrte Lage beworben hatten. «Im neuen Laden steckt alles, was wir haben», sagt der gelernte Optikermeister Hansjörg Blaser. Ohne den Investitionskredit ihrer Bank und die Vermieter, die sich bewusst für eine Crew entschieden, die dem historischen Haus von 1902 Rechnung trägt, hätte es niemals geklappt. Wenn die beiden so erzählen, bilden sie fast eine Einheit. Der eine beginnt, der andere übernimmt nahtlos den Faden. Sie sind ein eingespieltes Team, seit 25 Jahren zusammen.

Opulente Einrichtung

Das für einen Laden vergleichsweise opulente Einrichtungskonzept, das Blaser und Wey den Vermietern vorgelegt haben, hat wohl auch überzeugend gewirkt. Wey, gelernter Detailhandelsfachmann und für alles Optische bei der Firma zuständig, hat bei der Gestaltung alles gegeben. Prägend sind die Böden und Regale in Schwemmholzoptik; es gibt Sofaecken, Kakteen-Arrangements sowie eine Bar, wo die Kunden auf Wunsch einen japanischen Whisky oder einen Gin Tonic bestellen können. Man fühlt sich eher wie in der Lobby eines netten Boutique-Hotels als in einem Laden. Alles ist massgefertigt und stammt aus nächster Nähe.

Die Sofas beispielsweise sind aus dem Polsteratelier von Leo Dobler an der Stationsstrasse. Die Fische im Aquarium, dem auffälligsten Einrichtungsstück, kommen aus der Zoohandlung Seerose bei der Sihlporte. «Wasser und Fische haben eine beruhigende Wirkung, deshalb wollte ich unbedingt ein Aquarium», sagt Roland Wey. Viele Kunden seien nämlich beim Brillenkauf nervös: «Man kommt ihnen ja doch sehr nahe beim Anprobieren.»

Wey und Blaser nennen ihre Kunden Gäste; statt ihnen etwas zu verkaufen, wollen sie sie «verwöhnen». Mit vielen sind sie per Du, kennen ihre Namen. Im Verkauf, sagen die beiden, reiche es heute längst nicht mehr, vom Fach zu sein. Um Erfolg zu haben, brauche es eine hohe Sozialkompetenz, ein aussergewöhnliches Sortiment und eine grosse Dienstleistungsbereitschaft. Zudem, sagt Blaser, seien bei ihnen alle willkommen. «Das klingt jetzt trivial, aber man muss sich bei uns nicht verstellen.» Auch mit den Angestellten sei man auf Augenhöhe. «Lehrlinge tragen sehr früh Verantwortung. Es gibt bei uns keine Chefs und keine Gangos», sagt Roland Wey.

Expandierende Ketten

Konkurrenz wie die expandierende Zürcher Firma Viu oder der neu im Niederdorf ansässige niederländische Brillenladen Ace & Tate, der wie Viu Brillen selbst produziert und ohne Zwischenhändler günstig online und in Shops verkauft, nehmen die Brillenexperten gelassen. Zumal sie sich in einer eigenen Liga verorten. So verzichten sie bewusst auf einen Onlineshop, weil sie der Meinung sind, dass keine virtuelle Imitation der realen Haptik einer Brille nahekommt.

Mit vielen Herstellern, deren Brillen sie verkaufen, sind sie seit Jahren befreundet; sie kennen jedes Detail ihrer Ware. Wer will, kann in ihrem Laden die Lieblingsfassung auch mit 30 Prozent Rabatt für einen «Preis wie im Internet» kaufen, verzichtet aber auf einen vollumfänglichen Service. Dazu gehört unter anderem eine eingehende Typberatung oder das anatomische Anpassen der Brille. «In eine kompetente Beratung investieren wir, egal, ob die Brille am Ende gekauft wird oder nicht.»

Und sonst, witzelt Hansjörg Blaser, könne man ja immer noch mit einem Gin Tonic von der Bar nachhelfen.