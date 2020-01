Es wird eng für den Rosengarten-Tunnel – die Gegner holen auf

Die Aufholjagd der Gegner ist beachtlich: Noch vor drei Wochen waren gemäss Tamedia-Umfrage nur 27 Prozent der Befragten gegen das Rosengarten-Projekt, im September sogar nur 23. Nun ist der Anteil auf 42 Prozent angestiegen. Der Ja-Anteil hingegen blieb stabil und beträgt 48 Prozent. Was zusätzlich für Spannung sorgt: 10 Prozent der Befragten sind unentschlossen. «So kurz vor dem Abstimmungstermin ist das ein extrem hoher Wert», sagt Politologe Fabio Wasserfallen von der Leewas GmbH, die die Umfrage in Zusammenarbeit mit Tamedia durchgeführt hat. Die Befragung fand vor einer Woche statt, also noch bevor der TA gestern das vertrauliche Kommissionspapier veröffentlicht hat, das Zweifel an der von der Regierung versprochenen Autolimite sät.

Wie sich solche Negativschlagzeilen auswirken, sei schwer abschätzbar, sagt Wasserfallen. Doch sie passten ins Bild der vergangenen Wochen, in denen es wiederholt ähnliche Geschichten und eine deutliche Dynamik gab: «In dieser Zeit verkleinerte sich der Anteil der Unentschlossenen fast gänzlich zugunsten des Nein-Lagers.» Die entscheidende Frage für den Abstimmungssonntag sei nun: «Mobilisieren die Gegner oder die Befürworter besser?»

Agglomeration ist dafür

In den beiden Lagern lösen die Umfrageergebnisse gemischte ­Gefühle aus. Peter Anderegg, ­Co-Präsident des Pro-Komitees, freut sich zwar, dass das Ja-­Lager weiterhin die Nase vorne hat. Ein enormer Schlussspurt sei aber unumgänglich.

Dabei will Anderegg noch einmal versuchen, das Tram in den Vordergrund zu rücken. Neben dem Tunnel, der die Rosengartenstrasse beruhigen soll, beinhaltet das Milliardenprojekt zwei neue Tramlinien. «Dieses enorm wichtige Vorhaben zur Weiterentwicklung der VBZ-Strategie geht aber oftmals unter in der Diskussion», sagt der IGÖV Präsident. Dass geheime Kommissionspapiere so kurz vor dem Abstimmungstermin für Unruhe sorgen, möchte er nicht kommentieren. «Wir sind auf dem richtigen Weg, argumentieren sachlich, basierend auf der ­Abstimmungszeitung, agieren ruhig und nicht panisch.»

Etwas anders treten die Gegner auf. Sie sind laut und umtriebig. «Der Anstieg beim Nein-Anteil ist die direkte Konsequenz unserer engagierten Kampagne», sagt Simone Brander, Tunnelgegnerin und SP-Gemeinderätin aus Zürich-Wipkingen. Sie ist erfreut über die Dynamik, die sich entwickelt hat. Sie sei sich aber auch bewusst, dass am Schluss viele der Ja-Parole von Stadt- und Regierungsrat folgen könnten. Nun gelte es vor allem an Pendlerknotenpunkten die Präsenz hoch zu halten, denn dort erreiche man auch die Bevölkerung, die nicht in der Stadt lebe, sagt Brander.

In der Agglomeration ist eine Mehrheit von 54 Prozent dafür, und auf dem Land sagen 49 Prozent Ja. In der Stadt hingegen befürworten das Projekt nur 41 Prozent. Mit 48 Prozent verfehlt das Nein-Lager jedoch eine Mehrheit.

Die Zustimmung, nach Parteisympathie aufgeschlüsselt, ergibt ein klares Bild: Der Ja-Anteil ist im FDP-Lager am höchsten (65 Prozent). Die Partei und die zuständige FDP-Regierungsrätin Carmen Walker Späh stehen dezidiert für das Projekt ein. Die Basis trägt das offenbar mit. Bei der SVP, die nur halbherzig hinter dem Vorhaben steht, ist die Zustimmung nicht mehr ganz so deutlich (56 Prozent). Links hat das Anliegen keine Chance. Die SP-Anhängerschaft sagt mit 34 Prozent Ja, die Grünen mit 27.

Wie schon in der ersten Umfragewelle zeigt sich erneut ein Geschlechterunterschied. Frauen sind dem Projekt gegenüber skeptischer eingestellt: Nur 38 Prozent sagen Ja, 15 Prozent sind unentschieden. Anders bei den Männern: 56 Prozent sagen Ja, nur 4 Prozent zögern. Sie haben sich ihre Meinung offenbar weitgehend gemacht.