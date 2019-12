Die Stadt will einen neuen Namen für das Café Mohrenkopf

Es trägt den wohl umstrittensten Namen aller Zürcher Gastronomiebetriebe: das Café Mohrenkopf im Niederdorf. So heisst es seit der Eröffnung im Jahr 1981. Der Name leitet sich wiederum von der denkmalgeschützten Liegenschaft aus dem Jahr 1826 ab, dem «Haus zum Mohrentanz». Ist das also einfach gelebte Geschichte – oder schlicht rassistisch?

Sicher ist: Das Lokal gehört der Stadt. Nun sucht diese per Herbst nächsten Jahres nach neuen Pächtern, weil der Vertrag mit den bisherigen nach zehn Jahren ausgelaufen ist, wie Kuno Gurtner, Mediensprecher der Liegenschaften Stadt Zürich, sagt. Bisher wurde das Café von der Miteinander GmbH geführt, die im hellen Lokal eine Mischung aus einheimischer Küche und Kaffeehaus anbot – inklusive der namengebenden Süssigkeit.

«Soll und darf man diesen Namen heute noch verwenden?», fragt auch die «Ligi» – und beantwortet die Frage mit Nein. Die Ausschreibung sei der richtige Zeitpunkt, mit einem neuen Namen in die Zukunft zu gehen.

Café Schaumkuss?

Bewerber werden im Schreiben explizit dazu aufgefordert, Vorschläge für den zukünftigen Namen des Lokals zu machen. Jetzt darf spekuliert werden: Soll es in einer politisch korrekten Reminiszenz an die bisherige Namensgebung zum Café Schokokuss oder zum Café Schaumkuss werden? Oder wird die Erinnerung daran ganz getilgt? «Wir sind bei der Namensgebung offen», sagt Gurtner.

Auch sonst sind die Vorgaben für das neue Lokal relativ frei. Klar macht das Liegenschaftsamt, dass es sich eine «quartierbezogene Gastfreundschaft, konstante Qualität und ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis» wünscht. Auch soll möglichst regional, saisonal und ökologisch gewirtschaftet werden. Nicht infrage kämen ein reines Take-away-Restaurant oder eine Bar. Das neue Café oder Restaurant müsse auch bedient sein.

Das Haus der Äbtissin

Übrigens ist das Café mit seinem politisch nicht ganz korrekten Namen in bester Gesellschaft – nur einige Hundert Meter entfernt am Neumarkt 13 steht das «Haus zum Mohrenkopf», das auch gross so angeschrieben ist – und in dem Zürichs letzte Äbtissin Katharina von Zimmern ihre letzten 17 Lebensjahre verbrachte.