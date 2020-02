«Diese Siedlung ist eine Antwort auf Zersiedelung und Klimawandel»

Im Herbst stimmt Zürich voraussichtlich über eines der grössten geplanten Bauvorhaben der Stadt ab, die Überbauung an der Thurgauerstrasse. Anwohner werden das Referendum gegen den Gestaltungsplan ergreifen, den der Gemeinderat gestern bewilligt hat. Unterstützung erhalten sie von der AL und den Grünen. Haben Sie Angst vor dieser Abstimmung?

Nein, denn es ist nicht das erste Mal, dass die Stimmbürger über einen Gestaltungsplan entscheiden. Sie konnten dies vor neun Jahren beim Swiss Mill Tower tun, und sie werden im Mai über den Gestaltungsplan für das Fussballstadion mit den Türmen abstimmen. Nun kann sich die Bevölkerung auch bei diesem Gestaltungsplan äussern, das ist gut so.

Das lässt sich nicht eins zu eins vergleichen, beim Gestaltungsplan an der Thurgauerstrasse handelt es sich hauptsächlich um Wohnnutzung.

Die Bevölkerung wird wie bei den anderen Abstimmungen über einen Gestaltungsplan abstimmen und nicht über konkrete Bauvorhaben. Es ist eine Art spezielle Bau- und Zonenordnung.

Die Stadt hat ihre Idee zur Überbauung in einer Visualisierung darstellen lassen. Visualisierung: Matthias Gnehm i.A. HBD

Aber er zeigt auf, was gebaut werden kann.

Genau. Mit dem Plan ermöglichen wir, auf dem Areal 700 Wohnungen zu erstellen, die gemeinnützig und preisgünstig sein werden. Die Stadt übernimmt mit den Alterswohnungen und allenfalls einem Pflegezentrum einen kleinen Teil. Der Rest wird von Wohnbaugenossenschaften und Stiftungen erstellt. Wir nähern uns dem Drittelsziel der Überbauung von gemeinnützigen Wohnbauten in der Stadt an und halten dabei die Vorgaben zur 2000-Watt-Gesellschaft ein. Ich sehe das als grosse Chance.

Der Gestaltungsplan hat ausserordentlich viel Kritik ausgelöst. Was ist schiefgelaufen?

Der Gestaltungsplan wird im Grundsatz nicht infrage gestellt, nun hat ihn ja auch der Gemeinderat bestätigt. Bei all den Anträgen, die gestellt wurden, handelt es sich um Präzisierungen, die das Projekt vor allem umweltfreundlicher machen. Normalerweise fliessen solche Vorgaben erst im konkreten Bauprojekt ein und nicht bereits in dieser Phase.

Die AL und die Grünen sprechen genau deswegen von einem Flickwerk und von Pflästerli-Politik.

Viele Änderungen wurden ursprünglich von den Grünen eingebracht, jetzt sind sie aber plötzlich gegen den Gestaltungsplan. Sie sind der Meinung, dass er durch all die Anpassungen nicht geheilt werden kann. Das Grundkonstrukt haben sie in der früheren Phase noch nicht angezweifelt.

Können Sie die Kritik der Grünen nachvollziehen?

Nein. Bereits bei der Testplanung liessen wir eine Klimaanalyse erstellen – zu einem Zeitpunkt, als noch kaum jemand über das Klima sprach. Wir haben alles in etappierbare Baufelder mit Frei- und Grünräumen aufgeteilt, wir sehen Innenhöfe vor, es wird Vorzonen geben und so weiter. Wir machen alles, was man heute unter einem modernen, ökologischen Städtebau mit innerer Verdichtung versteht.

Aus Ihrer Sicht wird die Überbauung eine Mustersiedlung der Stadt Zürich?

Ja, für mich ist es eine Musterplanung, die aufzeigt, wie die Stadt Zürich die innere Verdichtung umsetzt. Sie ist eine Antwort auf die Zersiedelung und die dringliche Klimafrage.

Anwohner, die gegen den Gestaltungsplan sind und sich in einer IG zusammengeschlossen haben, kritisieren, dass die Stadt nur das Areal an der Thurgauerstrasse für den Gestaltungsplan berücksichtigt hat und nicht das ganze Grubenackerquartier – also auch das Areal, auf dem sie wohnen.

Der Gestaltungsplan umfasst das Stück Land, das der Stadt gehört. Dort gibt es seit 2002 eine Gestaltungsplanpflicht. Bei der Planung haben wir das Quartier selbstverständlich mitgedacht. Gegen das Grubenackerquartier fallen etwa die Gebäudehöhen deutlich ab. Und wir verzichten ganz bewusst darauf, die neue Überbauung über die Grubenackerstrasse zu erschliessen, um den Verkehr weg vom Quartier zu halten.

Für die IG Grubenacker hat der ehemalige Berner Stadtplaner Jürg Sulzer eine Studie zu einer alternativen Überbauung erstellen lassen. Visualisierung: Lisa Looser, 3drender.ch

Warum aber haben Sie den Gestaltungsplan nicht wie jetzt gefordert über das ganze Quartier gelegt?

Es gibt schlicht keinen Anlass, den Grundeigentümern einen Gestaltungsplan aufzuzwingen. Ich bin überzeugt, dass sich einige von ihnen dagegen gewehrt hätten. Und das zu recht. Es finden sich dort 140 einzelne Grundeigentümer, die meisten können bereits mit der geltenden Bau- und Zonenordnung über den heutigen Bestand hinaus bauen. Schliessen sich Grundeigentümer zusammen, können sie für ihre Parzelle mit einem Areal-Bonus oder einem eigenen Gestaltungsplan sogar eine noch bessere Ausnutzung erzielen. Und ähnlich hoch bauen, wie es für die angrenzenden Gebäude in der Planung vorgesehen ist.

Die IG sagt auch, dass Wohnbaugenossenschaften zu spät in den Prozess einbezogen wurden und dass kaum mehr eine bereit sein werde, an der Thurgauerstrasse zu bauen. Sehen Sie das auch so?

Es gibt unterschiedliche Signale. Die Stadt ist in ständigem und intensivem Kontakt mit dem Verband der Wohnbaugenossenschaften. Vorbehalte haben sie vor allem bei den Hochhäusern – wegen der Kosten. Auf dem Koch-Areal wir die ABZ beispielsweise ein Hochhaus bauen, das ähnlich hoch wird wie die an der Thurgauerstrasse vorgesehenen Hochhäuser. Hätten wir bestimmte Wohnbaugenossenschaften in die Testplanung miteinbezogen, hätte sich wohl rasch die Frage gestellt, ob das bereits ein Vorentscheid für die eine oder andere Genossenschaft gewesen wäre.

Ein weiterer Kritikpunkt der IG: Sie sagt, dass die ganze Überbauung in «einem Schnurz» erstellt werden müsse. Stimmt das?

Nein, die Überbauung wird etappiert erstellt. Ich hoffe, dass sich Wohnbaugenossenschaften zu Konsortien zusammenfinden, um gemeinsam Baukörper zu erstellen.

IG-Präsident Christian Häberli sagt, die IG habe viele Einwendungen zum Gestaltungsplan gemacht, doch kaum eine sei berücksichtigt worden. Was halten sie von dieser Aussage?

Wir haben gewichtige Anpassungen vorgenommen. Die Gebäude an der Grubenackerstrasse haben wir beispielsweise aufgrund der Einwendungen um einen Stock reduziert. Wir sind mit der Ausnutzung zurückgegangen. Und wir werden das Schützenhaus stehen lassen.

Wenn Sie das Projekt mit dem Wissen von heute neu starten könnten, was würden Sie anders machen?

Wahrscheinlich würden wir die Wohnbaugenossenschaften über den Verband früher miteinbeziehen. Und wohl einen noch intensiveren Austausch mit dem Quartier suchen.

Was bedeutet das Referendum für Sie? Einfach eine Zeitverzögerung?

Ein Referendum gehört zum demokratischen Prozess. Aber ja, es gibt eine Verzögerung bei einem Geschäft, bei dem wir schon lange planen. Dringend sind das Schulhaus und der Park. Beides ist genehmigt, es liegen bereits konkrete Projekte vor. Dort können wir weiterplanen und dann auch bauen.

Was wäre bei einem Nein zum Gestaltungsplan?

Wir müssten bei den Wohn- und Gewerbebauten wieder bei null beginnen. Das bedeutet eine Verzögerung von acht bis zehn Jahren. Mit dem Schulhaus und dem Park würden wir aber auch im Fall einer Ablehnung zum Gestaltungsplan vorwärtsmachen.