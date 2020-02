Diese Zürcher Genossenschaft feilt an der perfekten Welt

Noch verbindet die Langstrassenunterführung nur ein Zürcher Stadtquartier, aber schon bald wird sie die Direktverbindung zwischen zwei Welten sein. An ihren Ausgängen manifestieren sich auf ehemaligen Bahnarealen zwei Ideen von Stadt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wenn sie eine Gemeinsamkeit haben, dann diese: beide lösen kontroverse Reaktionen aus.

Auf der einen Seite ist da die Europaallee, von manchen verschrien als Gentrifizierungs-Supertanker, der sich mitten ins Quartier schiebt. Vollgeladen mit Wohnungen wie jener, die erst kürzlich ausgeschrieben war: 5 Zimmer, moderner Komfort in urbaner Umgebung, für fast 5700 Franken im Monat. So was richtet sich an eine Kundschaft, die früher nicht geschenkt in die Nähe des Rotlichtviertels gezogen wäre.

Auf der anderen Seite hat eben erst das Zollhaus Richtfest gefeiert, eine Dépendance der Genossenschaft Kalkbreite, die sich ausdrücklich als Anti-Gentrifizierungs-Projekt versteht. Auch hier wird mit hippen Läden, mit Cafébar und Gelateria geworben, aber die Wohnungen kosten nicht mal die Hälfte. Dennoch wurde auch das Zollhaus im Voraus mit Kritik bedacht. Gut gemeint sei nicht das Gleiche wie gut gemacht, war noch einer der zivileren Kommentare. Grund dafür war der penible Kriterienschlüssel für die Vergabe der Wohnungen. Ein paar Beispiele:

33 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner im Zollhaus sollten Ausländer sein – und zwar möglichst so, dass dies auch «sicht-, les- und hörbar» ist.

30 Prozent sollten einen «tiefen sozialen Status» haben und 5 Prozent arbeitslos sein.

Altersmässig sollten 15 Prozent über 65 Jahre alt sein und 13 Prozent unter 16 Jahre.

5 Prozent sollten Kinder mit alleinerziehenden Eltern sein.

5 Prozent sollten eine Behinderung haben.

5 Prozent sollten lesbische und schwule Paare sein oder solche, die anderweitig von der Hetero-Norm abweichen.

Der Kriterienkatalog für die Erstvermietung. Bild: TA

Damit verfolgt die Genossenschaft zwei erklärte Ziele: Einerseits will sie zum Erhalt der herkömmlichen sozialen Durchmischung des Quartiers beitragen. Andererseits will sie jenen Gruppen eine Chance geben, die auf dem freiem Wohnungsmarkt mit Diskriminierungen rechnen müssten – im Zollhaus werden sie bevorzugt oder «positiv diskriminiert», wie es im Fachjargon heisst.

In der Praxis wirft dies die heikle Frage auf, wie man solche Kriterien abfragen kann, ohne die Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Die Siedlung Kulturpark in Zürich-West versuchte es vor fünf Jahren mit einem Fragebogen und wurde dafür vom Zürcher Mieterverband scharf kritisiert.

Im Zollhaus machte sich eine Erstvermietungskommission an das komplexe Puzzle, aus rund 330 Bewerbungen jene auszuwählen, die in ihrer Gesamtheit den Prozentvorgaben am besten entsprechen. Dieser Prozess ist inzwischen abgeschlossen. Aus den abstrakten Zahlen sind 190 Namen und Gesichter geworden. Die Frage der sexuellen Orientierung wurde dabei nicht gestellt, wie Genossenschafts-Sprecherin Aline Diggelmann sagt – es war also niemand gezwungen, entsprechende Angaben zu machen. Oft habe sich dies aber aus den Vorstellungsschreiben der Leute herauslesen lassen.

Es gab Punkte, in denen sich die Genossenschaft von ihren Idealvorstellungen lösen musste. Schwer tat sie sich etwa damit, das Zollhaus zu einer Bastion fürs Büezertum zu machen, das aus dem Quartier verdrängt wird. Leute mit wenig Geld und geringer Bildung stehen in Konkurrenz mit solchen, die zwar wenig verdienen, aber einen Hochschulabschluss haben. Obwohl erstere konsequent bevorzugt wurden, sind Akademiker im Zollhaus jetzt übervertreten – es meldeten sich einfach viel mehr, angezogen vom Image der Genossenschaft, die auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit setzt. Es ist ein Gentrifizierungseffekt, der nichts mit dem Portemonnaie zu tun hat, sondern mit sozialem Status.

Fürs Zollhaus bewarben sich auch unerwartet viele junge Familien. Die Erstvermietungskommission entschied deshalb, den Kinderanteil in der Siedlung zu verdoppeln. Umgekehrt fehlt es an Über-65-Jährigen, weil viele von ihnen lieber in einer kleinen Wohnung leben wollten als in einer Alters-WG. Solche Kleinwohnungen waren aber nicht für diese Anspruchsgruppe reserviert, sondern sollten auch anderen zugänglich sein. Ein Stück weit schlägt hier auch die Realität des Quartiers aufs Zollhaus durch: Im 500-Meter-Umkreis der Langstrassenunterführung leben heute relativ wenige Menschen im Rentenalter. Der hohe Kinderanteil in der neuen Siedlung wird für diesen Ort hingegen aussergewöhnlich sein.

Obwohl die Zielgrössen nicht punktgenau erreicht wurden, ist die Vermietungskommission der Genossenschaft zufrieden. Es habe zwar enttäuschte Telefonate gegeben von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht zum Zug kamen, sagt Aline Diggelmann, aber keine Grundsatzkritik.

Walter Angst, Sprecher des Zürcher Mieterverbands, wertet es positiv, wenn Genossenschaften versuchen, mit der Vermietung einen Beitrag zum Erhalt eines vielfältigen Stadtquartiers zu leisten. «Es ist erfreulich, dass das Zollhaus gezielt Haushalte berücksichtigen will, die keine Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben.» Allerdings gebe es für ihn eine Grenze: Diese sei erreicht, wenn über die Vermietung Identität und Lebensweise der Bewohnerinnen und Bewohner gestaltet werden solle.

Die Frage, ob eine kleine Siedlung wie das Zollhaus wirklich ein Labor für eine andere Quartierentwicklung sein kann, ist für Angst genauso offen wie für die Genossenschafter selbst. Das Experiment beginnt Ende Jahr, dann ziehen die 190 gezielt selektierten Menschen ins Zollhaus ein.