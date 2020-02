Dieser Zürcher fotografierte alle – nur bei Prinz Charles zögerte er

Er ist der Rockstar unter den Schweizer Fotografen und sieht aus wie Rod Stewart – ewig jung und seit 40 Jahren die gleiche Frisur. Er hat eine Zürischnurre wie Beat Schlatter. Und fotografiert wie ein Kind, das zu Weihnachten eine Kamera bekommen hat – immer und überall.

«Fotografieren ist für mich Hobby, Leidenschaft, Liebe und Berufung – ich kann erst aufhören, wenn sie die Urne in die Erde werfen», sagt Walter Bieri und fügt das obligate «wenn’d weisch, was i mein» an. Dieser Bieri, dieses Duracell-Häschen, diese Legende unter den Pressefotografen, ist 65 und geht Ende Monat in Pension.

Bieri selbst ist das Ereignis

«Du bist und bleibst für mich der beste Pressefotograf der Neuzeit», hat ihm sein früherer Chef geschrieben, Hans-Ulrich Blöchliger, über 40 Jahre die prägende Figur der Fotoagentur Keystone. Und sein neuer Chef Alessandro della Valle sagt: «Bieri geht an ein Ereignis und ist gleich selber das Ereignis.»

Walter Bieri mit seinem langen Rohr und seiner lauten Röhre ist immer der Chef im Journalistentross. Sei es vorletzte Woche im Zoo bei der Elefantengeburt oder 2013 beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang auf dem Bauernhof in Embrach. Bieri schaffte es, den Chinesen entgegen den Anweisungen von zig Bodyguards und Kantonspolizisten inmitten des Trachtenchörlis zu drapieren. Das Bild ging um die Welt.

Mit Kniffs zum Erfolg

Typisch Bieri war auch, wie er sich 2002 beim Berliner TV-Duell zwischen Edmund Stoiber und Gerhard Schröder ums Kanzleramt in Szene setzte. Das Heer an deutschen Fotografen war erst nach der Sendung zugelassen, Bieri fotografierte zu Hause in Zürich den Bildschirm seines alten Röhren-TVs ab – und war mit seinem Bild als Erster im internationalen Netz und auf der NZZ-Front.

Mit einem Kniff gepunktet: Das Foto vom Fernseher.

«Ich fotografiere 26 Stunden am Tag», sagte Bieri, «365 Tage im Jahr.» – «Ich liefere Keystone fast täglich Bilder, auch in der Freizeit.» Beim Spazieren mit seiner Familie fotografiert er Abendstimmungen, Nebelmeere, Schlittelszenen, Alphütten. «Die Schweiz mit ihrem Schnuckelimage gibt für ausländische Zeitungen begehrte Sujets her.» Zu seiner Pensionierung verrät er einen alten Fotografentrick: «Ich habe immer ein Stück altes Brot dabei.» Und so schweben beim Blick vom Säntis wie zufällig Dohlen über dem Appenzell.

Nicht zufällig vorbei geflogen: Bieri lockte die Dohlen mit Brot an.

Seit 33 Jahren ist Walter Bieri Fotograf bei Keystone. Er ist Autodidakt, hat nie eine Fotografenlehre gemacht. In eine Zeitungsredaktion passt er nicht. «Ich bin ein Einzelkämpfer und will mich nicht nach den Journalisten richten.» Weil Keystone mit der New Yorker Associated Press verbunden ist, gelangen Bieris Bilder regelmässig auf die Titelseiten der «New York Times» oder des britischen «Guardian».

Walter Bieri freut sich wie ein Kind, wenn internationale Zeitungen seine Bilder auf der Frontseite abdrucken. «Ich bin eben ein Bilderfetischist.» In seiner Wohnung im Kreis 6 zückt er innert Sekunden eine dicke Beige solcher Titelseiten. Es dominieren Cristiano Ronaldo, Sepp Blatter und die gesamte Garde der internationalen Rock- und Filmstars. Aber auch immer wieder spektakuläre Landschaftsaufnahmen. Und zu jedem Bild gibts eine ausführliche Geschichte, begleitet von einem ansteckenden Lachen.

Und dann war da Prinz Charles

Walter Bieri kann aber auch gut provozieren. Jedes Jahr, wenn auch nur zwei Zentimeter Schnee in Zürich liegen, legt er seine Kamera auf den Boden bei der Hans-Waldmann-Reiterstatue, schaufelt etwas Schnee vors Objektiv und drückt ab – mit dem Grossmünster im Hintergrund. Regelmässig drucken die Zeitungen brav sein Bild ab mit dem obligaten Titel: «Zürich versinkt im Schnee».

Ganz so viel Schnee hatte es nicht: Die Perspektive macht es aus.

Nur einmal in seiner Karriere war Walter Bieri zu wenig geistesgegenwärtig. Er war für eine Woche abbestellt nach Klosters, um die Royals zu fotografieren. Er knipste die gleichen Standardbilder mit Charles und Lady Di wie hundert andere englische Fotografen. Bis Prinz Charles in der Gotschnabahn einen halben Meter neben ihm stand – samt Bodyguard. Bieri hatte drei Kameras in der Tasche, getraute sich aber nicht abzudrücken.

«Immer anständig bleiben», ist Walter Bieris Devise. Mit seiner Schlagfertigkeit und seinem Charme kann er die meisten Situationen zu seinen Gunsten ausreizen. Als Denner 2005 Pick Pay übernahm, sagte Bieri an der Medienkonferenz zu Denner-Chef Philippe Gaydoul: «Der Pick-Pay-Wein ist im Fall besser.» Gaydoul hat ihm spontan ein Jobangebot gemacht. Bei der Neujahrsrede von Bundesrat Christoph Blocher auf dem Uetliberg nötigte er diesen, auf den Turm zu steigen, und fragte spontan: «Können Sie fliegen?» Blocher breitete prompt die Arme aus, und Bieri hatte einen Blocher, der wie Dädalus über das Nebelmeer fliegt.

Ab nun als Freelancer unterwegs

«Eigentlich kann ich nicht aufhören», sagt Walter Bieri. «Ich möchte eine zweite Karriere als freier Fotograf starten.» Er habe bereits Interesse bei Medienhäusern gespürt, auch bei Keystone kann er als Freelancer weitermachen. «Ich rücke aber nicht mehr wegen jeder Hundsverlochete aus», sagt der Mann, der ein Leben lang aus dem Bett hochgejuckt ist, wenn ein Flugzeug abstürzte, ein Zunfthaus oder die Kapellbrücke in Luzern brannte. «Ich will nicht mehr jeden Tag 100 Prozent im Einsatz sein, höchstens noch 99.»

Bieris beste Storys und die Bilder dazu

Die Jagd auf Sepp Blatter

Im Sommer 2015 wurde Fifa-Präsident Sepp Blatter von einer Medienmeute aus der ganzen Welt gejagt. «Wir kampierten quasi auf dem Zürichberg», so Bieri. Am 24. September verzögerte sich alles wegen einer Hausdurchsuchung. «Nur ein Schweizer Kollege und ich harrten aus, wir bestellten Pizza und machten auf Pfadilageratmosphäre. Da ging, es war nach 23 Uhr, in Blatters Büro das Licht an. «Ich montierte das 600er-Tele mit Konverter auf ein Stativ und erkannte Blatter mit seiner Tochter Corinne.» Das Bild ging um die Welt, ausländische TV-Stationen filmten es von Bieris Laptop ab.

In der Meute

«So aggressiv wie bei Sepp Blatters Rücktritt als Fifa-Präsident war der Kamera- und Fotografentross nie.» Hier schaffte es Walter Bieri, ganz links, ausnahmsweise nicht in die erste Reihe.

Bieri vor Carl Lewis

(Bild Reto Oeschger)

Am LCZ-Meeting vom 17. August 1988 gewann Carl Lewis in 9,94 Sekunden vor Ben Johnson, nach dem Dopingfall von Johnson wurde diese Zeit nachträglich Weltrekord. Bieri lief in der Auslaufrunde vor Lewis her, als Tagi-Fotograf Reto Oeschger dieses legendäre Bild schoss. Bieri fotografierte auch den 400-Meter-Weltrekord von Butch Reynolds und erhielt von diesem ein Jahr später ein Autogramm auf der Tagi-Sportseite.

Der Trick mit der Frau

Genau eine Minute hatte Bieri Zeit, um den Toten-Hosen-Frontmann Campino vor dem Hyatt in Zürich abzulichten. Schriftlich abgemachte Bedingung: Das Management darf die Bilder absegnen. «Ich mache nun ein schönes Bild für meine Frau», schmeichelte Bieri. Campino setzte sich in Szene und sagte: «Beste Grüsse an deine Frau!» Das Bild wollte er nicht mehr sehen.

Der Trick mit dem Tele

Im Hallenstadion boxten 2008 der russische Hüne Walujew gegen Oldie Holyfield. Alle Fotografen drängten sich mit Weitwinkelobjektiven um den Ring. «Ich nahm das Risiko und fotografierte aus Distanz mit dem Tele», sagt Bieri. Und ihm gelang das besondere Bild mit den spritzenden Schweisstropfen.

Das Jodelchörli

Ein Coup, den er immer wieder gern erzählt, gelang Bieri 2013 beim Überraschungsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang auf einem Bauernhof in Embrach. Trotz einem Riesenheer von Bodyguards, Polizisten und ellbögelnden chinesischen Fotografen gelang es ihm, den Chinesen samt Bundesrat Schneider-Ammann auf die Bühne mit dem Jodelchörli zu bugsieren. «Mister Primeminister, could we please take a picture?», fragte er aus Distanz. Der Chinese gehorchte, Bieri hatte sein Bild, und die Bodyguards waren entsetzt.

Die taumelnde UBS

Während der UBS-Krise waren vor allem Feature-Bilder gefragt. Ein Konkurrent trocknete Bieri ab mit einem 5-vor-12-Zifferblatt neben dem UBS-Gebäude. Bieri konterte mit diesem Bild. Drei Tage patrouillierte er den Schanzengraben ab, bis keine Schwäne, Möwen und Böötli auf dem Wasser waren und der Wind genau die richtige Stärke hatte. Die taumelnde UBS in der Sihl schaffte es auf die Front der «International Herald Tribune».

Das unanständige Bild

Bis 2006 durften alle Medien den Zürcher Regierungsrat zu Beginn des Amtsjahrs selbst fotografieren. Dann machte Bieri dieses Bild: Ursula Gut mokierte sich über eine Laufmasche an Rita Fuhrers Strümpfen, der Tagi druckte es ab, und die Regierung war sauer. Seither lässt sich der Regierungsrat nur noch von seinem Hoffotografen porträtieren.

Bieri als Hitchcock

Das Fotografieren von Kunstwerken kann urheberrechtsmässig heikel sein. Bieris Trick, inspiriert von Alfred Hitchcock, der in all seinen Filmen einen kurzen Auftritt hat: Er montiert seine Kamera auf ein Stativ, spaziert vorne durch und drückt über den Fernauslöser ab. Das Bild ist dann keine reine Reproduktion mehr.