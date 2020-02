Dieser Zürcher Gastronom kochte Italien zum WM-Titel

Es läuft die 118. Minute, alle Welt rechnet mit dem Penaltyschiessen. Dann spielt Andrea Pirlo einen No-Look-Pass in den Strafraum, die deutsche Defensive ist überrascht, der frei stehende Fabio Grosso drischt den Ball mit Verve an Jens Lehmann vorbei ins deutsche Tor. Italien führt 1:0, der Dortmunder Signal-Iduna-Park erlebt den «stillsten Moment des WM-Sommers», wie «Die Zeit» schreibt, eine Minute später vollendet Del Piero das azurblaue Meisterwerk mit einem Schlenzer ins rechte hohe Eck zum 2:0. Deutschlands Sommermärchen, von einheimischen Medien im Übermass besungen, ist jäh zu Ende. Dafür überschlagen sich die Stimmen der Reporter Fabio Caressa und Beppe Bergomi: «E’ finita! E’ finita! Chiudete le valigie amici! Si va a Berlino, Beppe!»

Wie kein älterer Amerikaner je vergessen wird, was er gerade tat, als ihn 1963 die Nachricht von der Ermordung John F. Kennedys ereilte, weiss auch heute noch jeder italienische Tifoso, wo er 2006 diese magische Nacht erlebte.

Francesco Ferraro war im Schwimmbad. Oder genauer: in der Casa Azzurri in Duisburg, wo beim Freudentaumel über das Goal von Grosso derart viel Bier, Prosecco und Wein verschüttet wurden, dass der Boden zum Bassin mutierte. «Für Italien war dieses Spiel das wichtigste des Turniers, heute noch reden mehr Leute über diesen Match als über den Final gegen Frankreich.»

Trost statt Revanche

Ferraro, den alle «Ciccio» nennen, ist plötzlich im Fieber, offenbar zeigt sein inneres Kino nochmals den damaligen WM-Film. Er erzählt von Boulevardblättern, die Italiens Mannschaft mit Spott überschüttet hätten, betont, wie niemand der Squadra Azzurra vor Beginn der Verlängerung Kredit gab – «und dann rennen die ‹faulen Pizzafresser› die Deutschen einfach über den Haufen. Ich bin heute noch überzeugt, dass das an meinem ‹Doping› lag.» Er lacht schelmisch.

Ciccio Ferraro in der Casa Azzurri.

«Und weisst du, was wir machten, als deutsche Journalisten und Fans nach der Niederlage in die Casa Azzurri kamen? Wir haben ihnen zum Trost feines Essen und beste Weine offeriert. Übrigens: Willst du noch einen Espresso?»

Wir sitzen am Tisch im Il Salotto, Ferraros Bar mit angegliedertem Comestibleladen vis-à-vis dem Bezirksgebäude im Kreis 4. Das «Du» gehört hier zum guten Ton, schliesslich will der Patron das am 1. Dezember eröffnete Lokal als gemütliche italienische Genussinsel etablieren – mit entsprechend exquisiter Kaffee-, Apéro- und Antipastikultur. Entdeckt hatte er das Inserat vergangenen August. Bald darauf fuhr er mit Frau und Tochter vom Wohnort im Tessin zur Besichtigung ennet des Gotthards, «und dann war es Liebe auf den ersten Blick», sagt Ciccio. Was zwingend zur Frage führt, wieso die Ferraras die Sonnenstube überhaupt gegen das coole Zürich eintauschten. «Mein Sohn arbeitet hier auf einer Bank, ich wollte die Familie aufs Alter hin wieder vereint haben. Ich bin langsam müde, das wird die letzte Station meiner langen beruflichen Reise sein.»

Galeazzi verschlief die Spiele

Los ging diese Reise 1970. Mit 14 verliess der Abenteurer das Elternhaus in Kalabrien, tingelte als Aushilfe durch Hotels in München, Hamburg oder Megève, absolvierte die Hotelfachschule, bildete sich in einer italienischen Sommerferienresidenz und Hotels in Wilderswil und Adelboden weiter. 1984 machte er ein Lehrjahr bei Bindella in Zürich, danach setzte er die Tour d’Horizon als Küchen- und Servicechef in Lugano und Ascona fort. 1993 entschied sich Ferraro für die Selbstständigkeit – in den folgenden knapp drei Dekaden führte er im Tessin vier Gasthäuser und erkochte sich dabei 15 «Gault Millau»-Punkte.

Die Passhöhe seiner gastronomischen Expedition, das macht Ciccio klar, war das Engagement als Chef der 20-köpfigen WM-Kochequipe in der Casa Azzurri. Die Anfrage erreichte ihn im Juni 2005, als er gerade als Dozent an einer Kochakademie in Italien weilte. «Eigentlich kam das sehr ungelegen, wir hatten zu Hause eben ein neues Lokal eröffnet. Ich zögerte, diskutierte mit der Familie, doch insgeheim wusste ich, eine solche Chance kommt nie wieder – und so sagte ich zu.»

Ciccio Ferraro an der WM 2006 mit Simone Perrotta.

Die Casa Azzurri wurde in einer Halle im Fussballstadion von Duisburg eingerichtet. Das Interieur war ein nicht atypischer italienischer Mix zwischen Stil und Kitsch, doch das Gebotene war famos: Wer Einlass erhielt, wurde mit Speis und Trank verwöhnt wie in einem Fürstenhaus; dies auch, weil bekannte italienische Marken als Produktsponsoren fungierten. Entsprechend illuster war die Gästeschar: Ewige Helden wie Paolo Rossi oder Gianluca Vialli waren Habitués, die Polit- und Lifestyle-Prominenz zeigte sich ebenfalls gern, und omnipräsent war natürlich auch die laute italienische Journalistenbande, angeführt von RAI-Schwergewicht Giampiero «Bisteccone» Galeazzi (der, wie Ferraro schmunzelnd verrät, die 15-Uhr-Spiele in der Regel auf einem Sofa verschlief).

Oft zugegen war selbstverständlich auch die Mannschaft: Medienkonferenzen und andere offizielle Termine wurden hier abgehalten, weshalb die Stars auch immer wieder in der Casa Azzurri tafelten. Ferraro: «Spielten sie am Nachmittag, gab es ab 11 Uhr Salat, Pasta mit Olivenöl oder Tomatensauce und Parmesan, danach Poulet, Truthahn oder Kalb, und zum Nachtisch Glace, Fruchtsalat oder Apfeltorte.» Wurde abends gespielt, habe man dasselbe 11-Uhr-Menü serviert, ergänzt um Bresaola und Banane am späten Nachmittag. «Dafür mussten sie dann nach Spielende viel essen, wegen der Regeneration.» Auf die Frage, ob er sich noch an eigenartige Sachen oder kleine «Sünden» erinnere, sagt Ciccio: «Inzaghi hat nie Tomatensauce genommen. Und Camoranesi hat mal ein Glas Wein getrunken, er war aber der Einzige. Speziell jedoch war vor allem die Sache mit dem Doping.»

Ciccio Ferraro, Gennaro Gattuso und die frischen Peperoncino an der WM 2006.

Er erzählt, wie er Gigi Buffon und Gennaro Gattuso immer frischen Peperoncino überreichte, da sie das mochten. Einmal habe er Gattuso die scharfe Ware direkt nach der Pressekonferenz gegeben. «Die Journalisten wollten wissen, was das soll. Ich sagte, das sei unser Doping, der Grund für die Ausdauer und die Zweikampfstärke der Spieler. Meine Aussage schaffte es dann tatsächlich ins Fernsehen.» Ob es der Chili oder die gemeinsame kalabresische Herkunft war, wisse er nicht, sagt Ferraro, doch mit Gattuso sei da eine echte, bis heute anhaltende Freundschaft entstanden – «obwohl er bei der AC Mailand spielte und ich seit je Fan von Inter bin.»

Unabhängig davon sieht der 63-Jährige in Gattuso einen Schlüssel des WM-Triumphs – und zwar nicht nur auf dem Platz. «Die Stimmung war beim Turnierbeginn sehr schlecht, der Manipulationsskandal um Juve wog schwer, Trainer Lippi schottete die Mannschaft völlig ab, auch im Training. Irgendwann sagte Gattuso vor allen, man habe eine Verantwortung gegenüber in Deutschland lebenden Landsleuten, sie sollten Teil des Teams sein, nur zusammen sei Erfolg möglich. Also öffnete Lippi das Training, und rasch wurde alles entspannter.»

Die Rezepte des Champions

Ciccios Sommermärchen dauerte 35 Tage, dann kehrte er in den Alltag zurück – bis es 2008 zum kulinarischen Nachhall kam, als seine Erfolgsrezepte im Buch «La cucina dei campioni» erschienen. Er nimmt sein Exemplar vom Ständer auf der Theke – worauf ein Foto von Gattuso mit Chilistrauss zum Vorschein kommt. Er lacht. «Gennaro hatte vor, uns hier im Januar zu besuchen, doch dann wurde er Trainer bei Napoli. Aber er wird das nachholen, das weiss ich.»

Il Salotto, Badenerstrasse 79, 8004 Zürich. www.ilsalottozh.ch