Drei Bäume für den Glutofen Münsterhof

Darauf hat die Stadt spätestens seit dem vergangenen Hitzesommer gewartet: Der Münsterhof, der Glutofen in der Zürcher Altstadt, wird begrünt und somit mehr beschattet. Nicht in Form eines Kunstprojektes oder einer anderen temporären Installation, wie sie Heinrich Gartentor mit der mobilen Wieseninsel realisiert hatte. Sondern fix, mit echten Bäumen.

Was für ein Statement der Stadt. Innovativ, visionär und ganz dem Zeitgeist von Klimamassnahmen entsprechend. ­Zudem sind gerade seit der Neugestaltung des mit Kopfsteinen gepflasterten Platzes 2016 die Forderungen nach mehr Grün besonders laut. Da darf der Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) zu Recht von einem «historischen Novum» sprechen.

Zwinglianische Definition

Wahrlich Mut bewiesen hat die Stadt vor allem bei der berechneten Menge der Bäume. Sie pflanzt eine Gruppe von Bäumen. Das tönt nach ordentlich viel, nach 20 oder 30 vielleicht. Zumindest genug, um den Platz mit einem Blätterdach aufzuwerten und die Temperatur, die an Hitzetagen bis auf 36 Grad Celsius ansteigen kann, um einige Grade zu verringern.

Doch Bäume sind derzeit ein wertvolles Gut, entsprechend tief müsste die Stadt in die Kasse greifen. Deshalb darf man geradewegs froh sein, dass es das Tiefbauamt mit der Definition dieses sozialen Gebildes zwinglianisch genau nimmt: Es beschränkt sich auf die Mindestzahl von drei – Bäumen. Ganz nach dem Motto: Drei Schneeflocken kühlen den Glutofen mehr ab als keine.

Ausgeklügelt ist auch der Standort der Bepflanzung, der mit einer Rundbank umrahmt ist. Er befindet sich im Platzstück zwischen dem Zunfthaus zur Meisen und dem Leder ­Locher – auf dem Herzstück des Platzes also, wenn man von der ­Dauer der Sonneneinstrahlung ­ausgeht. Und dieser will man schliesslich entgegenwirken. Besonders nachts zwischen 3 und 4 Uhr, dann, wenn sich besonders viele Personen auf dem Platz aufhalten, vermögen die Bäume in der Ecke die Temperatur bis hin zum grossen Brunnen um einige Grade zu senken. Das haben Forscher von Empa und ETH berechnet. Am späteren Nachmittag ist der Effekt deutlich geringer.

Abkühlung im Namen

Zentral ist, dass es den Bäumen auf dem Platz gut geht, sie sich wohlfühlen, gedeihen und in 20 Jahren ihr ganzes Blätterdach entfalten können. Baumtechnisch ist das Zwischenstück vor den beiden historischen Häusern eine Wellnessoase. Die Bäume erhalten zudem 36 Kubikmeter Wurzelraum, werden weder von Werkleitungen tangiert, von Rettungsfahrzeugen angefahren noch von Festivitäten behelligt. Sie dürfen von fern dem Treiben auf dem Platz zusehen und sich schön fühlen.

Treffend erscheint die Wahl der Baumart. Winterlinden versprechen zumindest dem Namen nach ein bisschen mehr Abkühlung als der sommerliche Gegenpart aus derselben Gattung, auch wenn ihre Blätter kleiner sind als jene der Sommerlinde.

Und einen gewichtigen Vorteil hat das neue Bepflanzungskonzept auch noch: Sollte je wieder eine Person auf dem Platz eine visionäre Rede halten wie Winston Churchill im Herbst 1946, können ihr Tausende ungehindert zujubeln. Auch wenn das Grossereignis an einem Hitzetag stattfinden sollte.