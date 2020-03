Drei Corona-freie Gym-Alternativen

Zum öffentlichen Leben, das wegen der Corona-Massnahmen eingeschränkt wird, gehört auch das Treiben in den Fitnesszentren. Was natürlich nicht bedeutet, dass man auf gänzlich Sport verzichten muss, wie regelmässige Leser dieses Blogs wissen dürften. Es ist alles nur eine Frage der Kreativität. Selbst wenn Sie zu Hause kein Equipment besitzen, muss Ihre sportliche Form nicht darunter leiden. Hier drei Alternativen zum Gym:

1. Waldlauf

Joggen dürfte zu den besten Methoden gehören, sich gegen das Virus zu wappnen. Bekanntlich stärkt Laufsport das Immunsystem, und man ist dabei allein im Wald, also fern von allen Ansteckungsmöglichkeiten. Das Beste am Laufsport aber ist sein psychohygienischer Effekt, der gerade in solch aussergewöhnlichen Zeiten wie heute nicht zu verachten ist. Ideal wäre es natürlich, noch ein paar Kraftübungen auf dem Vita-Parcours einzustreuen; allerdings muss man auch dort von einem Infektionsrisiko ausgehen, sofern man nicht literweise Sterilium dabeihat, um die einzelnen Turnstationen vor Kontakt zu desinfizieren.

2. Zu Hause trainieren

Wenn Sie keine Gewichte besitzen, kriegen Sie mit einfachen Bodyweight-Übungen und Resistance-Bändern ein gutes Work-out hin. (Die Bänder gehen Sie sich am besten jetzt schnell besorgen, bevor auch die Geschäfte dichtgemacht werden.) Legen Sie einen Circuit fest, der etwa so aussehen kann: 20 Liegestütze, 20 Squat-Jumps, 10 High-Steps (pro Bein) und eine Minute Seilhüpfen oder Sidesteps mit dem Resistance-Band. Wiederholen Sie diesen Circuit drei- bis fünfmal. Oder Sie kümmern sich mittels strukturierten Stretchings oder Yoga um Ihre Mobilität. Informieren Sie sich auf Youtube und Instagram über Home-Work-outs.

3. Deload-Week

Wer das Jahr hindurch konstant hart trainiert, sollte ab und zu sogenannte Deload-Weeks einlegen. Das sind Wochen, in denen man nur mit 50 Prozent des Gewichts oder des gesamten Trainingsvolumens trainiert, also nur halb so viele Übungen macht. Bei Bedarf kann aber auch eine Trainingspause von ein bis zwei Wochen eingelegt werden, in der gar nicht trainiert wird. Die Muskeln haben Ferien und können sich vollständig erholen. Wenn die Gyms nach zwei Wochen noch immer zu sind, stellen Sie sich ein Home-Programm wie unter Punkt zwei geschildert zusammen. Alternativ können Sie nun auch endlich Ihre Fastenwoche einlegen, wie das viele Menschen im Frühling tun. Wer fastet, sollte sich ohnehin schonen und aufs Training verzichten.



Michèle Binswanger ist Autorin beim «Tages-Anzeiger», liebt Sport und Trainingsphilosophien. Wöchentlich schreibt sie die Work-out-Kolumne und postet regelmässig auf diesem Instagram-Kanal.