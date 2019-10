Drei Zürcher Gymis finden Unterschlupf an der Uni Irchel

Die Kantonsschulen Zürich Nord, Rämibühl und Freudenberg/Enge müssen in den kommenden Jahren saniert werden. Da eine Sanierung während des Schulbetriebs in allen drei Häusern nicht möglich ist, müssen die Schulen ihren Betrieb für je drei Jahre auslagern.

Unterschlupf finden die Schulen in einem Provisorium der Universität Zürich am Standort Irchel, teilte der Regierungsrat heute Donnerstag mit. Dabei handelt es sich um Räume des Instituts für Chemie, das in einen Neubau zieht.

Neun Jahre Kanti am Uni-Standort Irchel

Eine Nutzungsstudie habe gezeigt, dass diese Schule mit vertretbarem Aufwand für neun bis elf Jahre als Schule genutzt werden könne, schreibt der Regierungsrat.

Das Provisorium soll zwischen 2021 und 2023 erstellt werden. Danach werden zuerst 2300 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Zürich Nord dort unterrichtet, danach folgen 2000 aus dem Rämibühl. Von 2029 bis 2032 folgen dann noch 2100 Schüler der Kantonsschulen Freudenberg/Enge.

(sda)