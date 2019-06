«Ein Burger aus dem Labor ist doch absurd»

Herr Nussbaumer, nach 26 Jahren treten Sie als Direktor der Hotelfachschule Belvoirpark zurück. Welche Dinge konnten Sie in dieser Zeit verändern?

Damals war es üblich, dass sich die Gäste nach unserem Angebot richten mussten. Extrawünsche mussten sie vorher anmelden und dann auch bezahlen. Das ­widerstrebte meinem Verständnis von Gastgewerbe – ich bin in einem kleinen Restaurant aufgewachsen, wo man für jede ­verkaufte Stange Bier kämpfen musste. Darum habe ich als 40-jähriger, noch junger Schuldirektor eingeführt, dass wir uns im Restaurant, bei Veranstaltungen, Banketten und Caterings ­zuallererst nach den Kunden­bedürfnissen richten. Das vermitteln wir bis heute, darauf ­basiert unser Erfolg.

Konkret?

Wenn eine Frau bei uns ihren 80. Geburtstag feiert, ist das für uns ein Anlass unter vielen. Für die Jubilarin aber ist es der wichtigste Tag des ganzen Jahres, sie kommt garantiert eine Stunde zu früh ins Restaurant und fiebert dem Zusammentreffen entgegen. Wenn sie einen runden Tisch für ihre 10-köpfige Familie möchte, dann stellen wir ihr einen solchen in den Raum – auch wenn wir uns beim Reintragen vielleicht die Fingerkuppen am Türrahmen wund schlagen.

Die Gastronomen sollen Körpereinsatz zeigen?

Es würde schon reichen, einfach das zu machen, was zu Hause selbstverständlich ist, wenn man Gäste eingeladen hat. Ich mag zum Beispiel eiskaltes Bier, und wenn ich bei Freunden bin, dann haben die meisten ein solches für mich im Kühlschrank parat.

Der Kampf um Kunden werde in allen Branchen immer ähnlicher, sagt Nussbaumer: Auszubildende im Belvoirpark. Foto: Reto Oeschger

Hat die Gastfreundschaft nicht auch Grenzen?

Ich verwendete in der Ausbildung lange Zeit einen Dokumentarfilm, in dem ein US-Versandhaus ­gezeigt wurde, das lebenslange Garantie auf alle Produkte gibt. Sogar Kinderschuhe, die es komplett ausgelatscht und kaputt zurückgeschickt bekommt, werden ersetzt. Es sind, so sah man dort, gerade mal 0,2 Prozent der Kunden, die diesen Service ausnutzen. Wichtig müssen uns doch die 99,8 Prozent sein, die ehrlich sind.

Was bedeutet das, übertragen aufs Gastgewerbe?

Wenn wir die Gäste fragen, ob sie noch ein Supplement möchten, meinen wir nicht Reis, Nudeln und Gemüse – sondern Seezunge und Filet. Wenn dann halt mal eine Männerrunde findet, doch, ein Stück Fleisch würden wir jetzt schon noch nehmen, dann machen wir das im Belvoirpark. Würde ich den Warenwert dieses Filets, ein paar Franken, ins Marketing investieren – ich würde viel weniger erreichen.

Was ist in der Hotelfachschule sonst anders geworden?

Heute bleibt ein Absolvent oft nicht das Leben lang in der Hotellerie. Wenn sie alle unter 35-Jährigen aus der Branche wegdenken, würde praktisch niemand übrig bleiben. Das überrascht wenig, bei all diesen Arbeitszeiten – das passt nicht zu jedem Lebenskonzept. Wir legen darum Wert darauf, dass unsere Ausbildung auch sonst im Dienstleistungsgewerbe nützlich ist. Was uns hilft: Der Kampf um Kunden wird in allen Branchen immer ähnlicher, das Hospitality-Gen wird überall wichtiger.

Die Hotelfachschule besuchen – und dann nicht im Hotel arbeiten?

Wir haben unter unseren Absolventen heute Barkeeper und Bankmanagerinnen, Besitzer von Reinigungsfirmen und Hoteldirektorinnen. Und ich finde das gut so. Toll ist, dass der Frauenanteil heute bei rund 50 Prozent liegt. Ein grosser Vorteil unserer Ausbildung ist ja, dass man damit wunderbar auch Teilzeit arbeiten kann als Frau – im Human Resources, im Marketing. . .

Zürich sei gastronomisch eine Weltstadt geworden: Zur Hotelfachschule gehört auch das Restaurant Belvoirpark. Foto: Reto Oeschger

Als Mann auch?

Ja, natürlich. Es kommt einfach seltener vor.

Sie sind ja Fleischkäse-Fan . . .

Ich bin im Restaurant und in einer Metzgerei aufgewachsen. Und gebe zu: Ich mag gerne Fleisch, auch wenn ich mittags meist nur einen Salat esse. Ja, ich bin dabei in der IG Fleisch­käse, die von Pepe Lienhard und André Bechir ins Leben gerufen wurde.

Gibt es ein Vegi-Produkt, das Fleischkäse ersetzen kann?

Ich halte das für den komplett falschen Ansatz. Es gibt wunderbare Gemüse, so schöne Pilze – wenn ich mal kein Fleisch essen möchte, dann habe ich doch unzählige andere Möglichkeiten. Einen Burger mit einem Laborprodukt zu ersetzen, ist doch absurd.

Wie gut haben Sie in den­ ­letzten Jahren auf Trends in der ­Gastronomie reagiert?

Ich war lange Mitglied der Eidgenössischen Ernährungskommission. Und ich finde, wir waren punkto gesunder, auch fleischloser Kost immer sehr engagiert. In unseren Büros hat es beispielsweise immer frische Früchte auf den Tischen, nicht nur Äpfel.

Wie steht es um die Hotellerie in Zürich?

Es gibt zuoberst in der Hierarchie das Dolder Grand, es gibt hervorragende Businesshotels, auch Low-Budget-Angebote – wir sind hervorragend aufgestellt in allen Bereichen. Und gastronomisch sind wir eine Weltstadt geworden, auch wenn wir vielleicht etwas teurer sind als andernorts.

Kein Überangebot an Zimmern, wie immer behauptet wird?

Die Übernachtungszahlen sind weiterhin am Wachsen. Wenig verwunderlich: Was uns ausmacht, ist «value for time» – diesbezüglich sind wir unschlagbar. Man erreicht in weniger als einer Stunde die Berge. Das Kultur­angebot ist vielfältig, der Erholungswert ist hoch . . .

. . . was bedeutet Erholungswert?

Man kann von jedem Punkt der Stadt in einer halben Stunde im Wald sein. Oder am Seebecken. Auf die Zuverlässigkeit kann man sich verlassen. Und sicher ist es bei uns auch. Da kann man die Seele baumeln lassen.

