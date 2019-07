Ein ganzes Haus für 2700 Franken im Monat

Ein Haus mit vier Stockwerken und einem grossen Garten zu einem monatlichen Mietpreis von 2700 Franken . Und das am Sihlquai im Kreis 5 . Dieses Schnäppchen bietet die Stadt Zürich in der Raumbörse des Jugendkulturhauses Dynamo an. Bewerbungen können noch bis Ende Monat online eingereicht werden. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das ehemalige Quartierhaus.

Im Gebäude mit 720 Quadratmetern Fläche befinden sich unter anderem ein Band-Raum, ein Veranstaltungsraum mit Küche sowie Büro- und Bewegungsräume. Es liegt sehr zentral in der Nähe vom Limmatplatz und eignet sich für vielseitige kreative Nutzungen. Wohnen ist aber ausgeschlossen. Die Liegenschaft befindet sich nicht in einer Wohnzone, sondern in einer Zone für öffentliche Bauten. Die Mietdauer beginnt am 1. September und ist bis Ende 2021 befristet. Es handelt sich also um eine Zwischennutzung.

Ganzheitliche Nutzung

Gemäss Onlineausschreibung stellt sich die Stadt als Mieterin eine Gruppe vor, die ein Konzept für die ganzheitliche Nutzung des Hauses hat. Es sei auch ein Zusammenschluss von mehreren Gruppen möglich, welche gemeinsam ein Konzept dafür entwickeln. Angebot und Tätigkeiten im Haus dürfen aber nicht kommerzieller Natur sein und müssen einen Bezug zur Stadt haben. Der Veranstaltungsraum soll als Aufenthaltsraum und Treffpunkt dienen und kann für nicht kommerzielle, unregelmässige Veranstaltungen wie Workshops oder Lesungen genutzt werden.

Ein regelmässiger Bar- oder Clubbetrieb ist nicht erlaubt. Der Band-Musikraum soll bestehen bleiben und weiterhin von einer Band genutzt werden. Wünschenswert sei, dass mit den Nachbarhäusern am Sihlquai 125 und 131/133, welche ebenfalls von der Raumbörse Dynamo als Zwischennutzungen verwaltet werden, eine Vernetzung stattfindet.

Die zwei ehemaligen kantonalen Gebäude der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) konnten 2014 von den Sozialen Diensten zur Zwischennutzung für Start-ups, Nischenfirmen, Kulturschaffende und Kreative übernommen werden. Ein ähnliches Projekt ist in der ehemaligen Zentralwäscherei an der Josefstrasse im Kreis 5 vorgesehen. Das Gebäude soll bis mindestens 2026 zwischengenutzt werden.

Zielgruppe bis 28-Jährige

Zielgruppe der Raumbörse Dynamo sind gewöhnlicherweise junge Menschen unter 28 Jahren . Diese Ausschreibung ist jedoch allen offen, auch älteren Personen. Bei gleicher Qualität des Konzepts werden gleichwohl jüngere Personen bevorzugt.

Weiter heisst es, dass die Nutzergruppe den Unterhalt der Liegenschaft selber und auf eigene Kosten übernehmen muss. Man muss sich also in den Bereichen Reinigung, Sanitäranlagen, Elektroinstallationen und Garten auskennen. Handwerkliches Geschick und technisches Know-how sei von Vorteil. Grössere Unterhaltsarbeiten wie Heizung, Lüftung, Gaswarnanlage koordineiert wiederum die Raumbörse.

Umzug im August

Das Quartierhaus Ktreis 5 zieht am 19. August ins neue Quartierzentrum Schütze beim Escher-Wyss-Platz. Dort entsteht ein Quartiertreff mit Soziokultur, Sekretariat und Räumen zur Vermietung. Auf dem gleichnamigen Areal befinden sich zudem ein Park, eine Primarschule, ein Kindergarten und Hort sowie eine Pestalozzi-Bibliothek.

Die momentan zwischengenutzten Gebäude am Sihlquai 125/131/133 sowie neu das Haus 115 gehören dem Kanton. Geplant ist dort die so genannte Bildungsmeile. In den nächsten zehn Jahren sollen neue Gebäude für die Schule für Gestaltung und Berufsmaturitätsschule erstellt werden.