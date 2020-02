Ein Quartier kämpft gegen Pläne der Stadt

Der Wind macht die Grubenackerstrasse an diesem grau-trüben Freitagmorgen noch etwas kälter, als sie eigentlich ist. Kein einziger Hobbygärtner ist in einem der vielen Schrebergärten auf der rechten Strassenseite zu sehen, auf der linken Strassenseite liegen Spielsachen unberührt im Garten eines Einfamilienhauses. Zwei Bauarbeiter gehen vorbei, wahrscheinlich auf dem Weg zum Znüni, eine Frau hastet die Strasse hinunter, sie besucht ihre Mutter, die in diesem Quartier am Rande der Stadt lebt.

So stellen sich der ehemalige Berner Stadtplaner Jürg Sulzer und mit ihm die IG Grubenacker eine Überbauung vor. Visualisierung: Lisa Looser, 3drender.ch

Die Schrebergärten werden in den nächsten Jahren verschwinden. Sie stehen auf der grössten Landreserve, die die Stadt mit Wohnungen überbauen kann. Geht es nach ihren Plänen, werden die ersten Zuzüger in etwa neun Jahren in die Häuser einziehen. Doch Anwohner in den vielen Einfamilienhäusern haben sich zur IG Grubenacker zusammengefunden – sie wollen das Vorhaben der Stadt verhindern. «Wir sind nicht gegen eine verdichtete Überbauung hier», sagt Co-Präsident Christian Häberli, als er sich zum Fototermin auf die Grubenackerstrasse stellt. «Doch so, wie es die Stadt will, geht das nicht.»

Abstimmung in der zweiten Jahreshälfte

Am Mittwoch hat der Gemeinderat den Gestaltungsplan der Stadt nach stundenlanger und kontroverser Debatte bewilligt. Schon vor der Sitzung hatte die IG Grubenacker klargemacht, dass sie diesen Entscheid nicht akzeptieren werde. Sie hat das Referendum angedroht. Die Alternativen und die Grünen sagten am Mittwoch, dass sie das Referendum unterstützen würden. Damit ist fast sicher, dass es zu einer Volksabstimmung kommt, denn mithilfe der erfahrenen Unterschriftensammler aus den beiden Parteien dürfte es der IG nicht schwerfallen, die nötigen 2000 Signaturen innerhalb von zwei Monaten zu sammeln. Eine Abstimmung könnte frühestens im September, wahrscheinlicher aber im November stattfinden.

Kurz vor der Gemeinderatsdebatte von letzter Woche hat die Stadt eine neue Visualisierung ihrer Ideen veröffentlicht. Visualisierung: Matthias Gnehm i.A. HBD

Die Stadt hat den Gestaltungsplan für das schmale, aber langgezogene Areal in den letzten sieben Jahren ausgearbeitet. Auf den 65’000 Quadratmetern sollen in fünf Hochhäusern und vielen weiteren Gebäuden 700 gemeinnützige Wohnungen, 200 Alterswohnungen für insgesamt etwa 2000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie preisgünstiger Gewerberaum entstehen. Mit den Anwohnern hatte die Stadt Kontakt, viele ihrer Einwendungen hat sie aber abgelehnt.

Bewunderung für den Kampfgeist

Steht man mit Christian Häberli beim Fototermin auf der Grubenackerstrasse, fragt man sich unweigerlich, wie das Gebiet in Zukunft ausschaut. Auf der einen Seite diese Idylle mit den kleinteiligen, zweistöckigen Einfamilienhäusern und vielen Gärten, auf der anderen moderne Wohnblöcke, die zur Thurgauerstrasse hin immer höher werden. «Im Grubenackerquartier haben wir eine Ausnützung von 0,3, in der Überbauung eine von 3 – und das ohne Übergang», kritisiert Häberli. So wie er können sich das viele im Quartier nicht vorstellen. Darum haben sie sich zur IG zusammengeschlossen. SP-Gemeinderätin Heidi Egger, die in einem der Häuser wohnt, der IG aber nicht angehört und den städtischen Gestaltungsplan unterstützt, sagt: «Ich bewundere den Kampfgeist und den Zusammenhalt der Leute in der IG.»

Häberli kritisiert das Vorgehen und die Pläne der Stadt in mehreren Punkten. Er kann nicht verstehen, dass die Stadt einen solchen Monolith hinstellen will, der aus seiner Sicht in einem «Schnurz» erstellt werden muss und nicht etappiert werden kann. Die vielen Änderungen sowie zusätzlichen politischen Vorstösse zeigten zudem, dass viele mit dem Gestaltungsplan nicht zufrieden seien, es eine Pflästerlipolitik sei. Vor allem aber stört er sich daran, dass die Stadt bei der Planung nur ihren eigenen Grund und Boden berücksichtigt hat und den Betrachtungshorizont nicht auf das Grubenackerquartier ausgeweitet hat.

Auf diesem Gebiet haben sich rund 30 Nachbarn und Grundbesitzer zu einer Wohnbaugenossenschaft zusammengefunden. Die Idee: Müssten sie ihre Einfamilienhäuser sanieren oder neu erstellen, machten sie das nicht allein, sondern gemeinsam in der Genossenschaft. Das hat den Vorteil, dass sie mit grösseren Häusern eine bessere Ausnutzung erzielen können.

140 Grundbesitzer vereinigen

Die IG wiederum hat ein stadträumliches Konzept mitgestaltet. Häberli sagt, dieses schaffe Leitlinien für die Entwicklung und die bauliche Verdichtung des ganzen Quartiers und beziehe das Areal an der Thurgauerstrasse und das Gebiet des Grubenackers mit ein. Die Stadt und die Befürworter des Gestaltungsplans sagen dagegen, die Stadt müsste die Einwilligung von allen 140 Grundbesitzern einholen. Das sei ein Ding der Unmöglichkeit, sagt SP-Gemeinderat Patrick Hadi Huber, der die vorberatende Parlamentskommission leitete. Es gebe dort Grundstückbesitzer, die jegliche Veränderung ablehnten.

Die Alternative der IG Grubenacker stammt von Jürg Sulzer, dem ehemaligen Stadtplaner von Bern, der in den letzten Jahren die Stadtplanung von Dresden und München mitgestaltete. Mit IG-Mitgliedern hat er das Konzept «Wohnhöfe Grubenacker» entwickelt. Gemäss diesem Konzept würde sich das ganze Gebiet zu einem urbanen Wohn- und Arbeitsort entwickeln. Sulzers Idee basiert auf kleinräumigen Strukturen. Das würde die Möglichkeit für kleine Wohnbaugenossenschaften schaffen, einzelne Bauprojekte zu übernehmen. Auf dem Gelände sollen schliesslich genau gleich viele Leute wohnen können, wie es der städtische Gestaltungsplan vorsieht. Statt Hochhäusern sieht Sulzers Konzept Blockrandsiedlungen vor, die an der Thurgauerstrasse höher sind und zur Grubenackerstrasse abfallen. Die bestehende Siedlung werde damit sorgfältiger integriert, es könne eine «grüne Lunge» entstehen. Und die heutigen Flurwege würden neu interpretiert.

Auf Unterstützung angewiesen

Im kühlen Wind an der Grubenackerstrasse stehend, gibt sich Häberli zuversichtlich. Er rechnet mit weiterer politischer Unterstützung für das Referendum. Will er Erfolg haben, ist er darauf dringend angewiesen. Denn das Stadtzürcher Stimmvolk hat sich bei der Abstimmung über die Wohnbaupolitik in der Vergangenheit immer mit überwältigenden Mehrheiten hinter den Stadtrat und das Parlament gestellt.