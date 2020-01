Ein Regenbogen für das Grossmünster

Auf dem Helvetiaplatz im Kreis 4 versammeln sich Aktivistinnen und Aktivisten, die ein aussergewöhnliches Zeichen für den Schutz von Lesben, Schwulen und Bisexuellen vor Hass und Diskriminierung setzen wollen. Um 12.30 Uhr zieht der Tross los zum Grossmünster, wo die Demonstranten eine riesige Regenbogenfahne aufhängen werden.

Es gehe darum zu zeigen, dass Zürich als offene Stadt hinter der queeren Community steht, heisst es im Aufruf zur Demo. Die Verantwortlichen beim Grossmünster unterstützen dieses Anliegen und haben Hand geboten zur Beflaggung.

Das Aufhängen der Regenbogenfahne ist nicht die einzige Aktion des Tages, mit der das Komitee «Ja zum Schutz vor Hass» für Aufmerksamkeit sorgen will. Schon in den frühen Morgenstunden haben Mitglieder und Sympathisanten am Bahnhof Winterthur Flyer verteilt. Um 14 Uhr ist eine Velodemo geplant, die vom Zürcher Bürkliplatz aus starten wird.

Abstimmungskampf unter dem Regenbogen

Die Aktion zielt auf die Abstimmungen am 9. Februar hin, wenn die Stimmberechtigten über die Vorlage «Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung» entscheiden. Es geht um die Erweiterung der Antirassismusstrafnorm im Artikel 26bis des Strafgesetzbuchs.

Heute umfasst die Strafnorm Rasse, Ethnie und Re­ligion. Neu soll auch die sexuelle Orientierung darin enthalten sein und damit einhergehend auch im entsprechenden Teil des Militärstrafgesetzes.

Die Gegner und Befürworter

Die Vorlage erhält Unterstützung von der SP, den Grünen, Grünliberalen und der BDP. Die FDP lehnte sie in der Vernehmlassung ab, im Parlament hatte die FDP-Fraktion ihr aber mehrheitlich zugestimmt. Auch die CVP befürwortete im Parlament das Gesetz, in der Vernehmlassung war sie nicht so klar.

Die SVP lehnt die Gesetzesänderung ab. EDU und Junge SVP haben das Referendum dagegen ergriffen. Sie befürchten eine Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit.