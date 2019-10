Bardem schlägt sich in Zürich auf die Seite von Demonstranten

Eigentlich war der spanische Filmstar Javier Bardem am Donnerstagabend auf dem Weg zur Premiere des Films «Sanctuary», den er gemeinsam mit seinem Bruder Carlos produziert hat, als er vor dem Kinoeingang einen Tumult beobachtete. Fünf Umweltaktivisten, die am Grünen Teppich auf den Schauspieler warteten, hielten Plakate in die Höhe, auf denen sie die Credit Suisse kritisierten - und wurden von den Sicherheitsleuten weggedrängt.

Die Aktion am Zurich Film Festival war friedlich, das Ziel: Die Aufmerksamkeit am Rande einer Filmpremiere zu erregen, welche sich dem Thema Umweltschutz in den Ozeanen der Antarktis widmete. Trotzdem griffen die Sicherheitskräfte ein und wollten die Plakate wegreissen, wie die Initianten der Aktion am Freitag in einem Communiqué mitteilen.

«Sie haben recht»

Bardem, der die Sache beobachtete, wollte wissen, was da geschehe und war «sichtlich verärgert über das forsche Vorgehen der Security», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Spanier schritt ein und stoppte sehr zur Freude der Aktivisten die Sicherheitskräfte: «They are right, as long as they are respectful, let them stay.» – «Sie haben recht. So lange sie respektvoll vorgehen, lasst sie bleiben.»

Die fünf Demonstranten konnten aufgrund seines Einschreitens ihre Plakate weiter vor den Gästen der Filmpremiere präsentieren. Konkret kritisierten sie die CS, klimaschädliche Industrien noch immer mit Beträgen in Milliardenhöhe zu unterstützen. Die Bank ist ein wichtiger Sponsor des Zurich Film Festival und CS-Verwaltunsgratspräsident Urs Rohner mit der Gründerin Nadja Schildknecht liiert.

Oscar-Preisträger Javier Bardem engagiert sich selbst für den Umweltschutz. Im Film «Sanctuary» begleitet Regisseur Alvaro Longoria die Brüder Bardem auf eine Mission, die sie gemeinsam mit Wissenschaftlern zum Weddellmeer führt, wo sie sich für die Errichtung des weltweit grössten Meeresschutzgebiets einzusetzen. Die Bardems zeigen im Film, was konkret getan werden muss und wie jeder einzelne zum Schutz der Umwelt beitragen kann.

