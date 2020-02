«Ein Zürcher Gig ohne Smartphones wäre schön»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: DJ und Produzent Manuel Fischer.



Wie würden Sie Zürichs elektronische Musikszene beschreiben?

Vielfältig, spannend und noch unterschätzt. Ich denke, da wird einiges an guter Qualität hervorgebracht werden in den nächsten Jahren.



Ihr Debütalbum «Roadkill Grill in Novosibirsk» erinnert an die Musik der Neunziger. Hatten Sie damals gerne aufgelegt?

Der britische Produzent Zomby fragt: «Where Were U in ‘92?» – ich war ein Jahr alt. Das finde ich schön zu hören, gleichzeitig stört mich das auch. Ich lebe lieber der Zukunft entgegen, als nostalgisch in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber ein DJ-Gig in Zürich ohne Smartphones wäre schon auch schön.



Welchem Zürcher Clublokal trauern Sie noch immer nach?

Die Räume in der «Pfingstweide» im Kreis 5 hatten einen tollen Look, und die alte Photobastei war auch wild. Man merkt leider immer zu spät, wie gut eine Location ist. Es wird nicht leichter werden, gute Orte in der Stadt für laute Musik zu finden.



Welches ist Ihr Züri-Soundtrack?

Der meines Labels Ozelot und der damit verbundenen Künstler sowie der von befreundeten Labels.



Einer von Fischers Track auf seinem Debütalbum: «Bin Chicken in Fitzroy». Video: Youtube/Sound Station Strategy



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Im Hochsommer an einem Wochentag morgens um 8 Uhr. Der Sommer zu jeder Tageszeit gefällt mir hier sehr gut. Die Schweizer sind dann immer etwas entspannter als sonst.



Welches Hintergrundbild ziert Ihr Smartphone?

Sonnenbrillen im Racing-Stil, die wir als 3-D-Objekte für das Riders Hotel in Laax kreiert haben.



Wann können Sie nicht widerstehen, ein Selfie zu machen?

Grundsätzlich mache ich keine Selfies, Instagram-Facefilter benütze ich jedoch oft.



Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Der Obere Letten als Ort; die Limmat aber mag ich sehr. Und die Bahnhofstrasse finde ich trotz Pomp total langweilig.



Finden Sie den Zürichsee auch doof?

Kann man einen sauberen See, der zum Schwimmen und Verweilen einlädt, doof finden?! Ich liebe unseren See – auch wenn er nicht der grösste und schönste der Schweiz ist.



Mein perfekter Abend Apéro

– Wein und/oder Vermouth aus Barcelona, der mein Freund Evan bei mir zu Hause oder in mein Studio vorbeibringt, gratis

Abendessen

–Takonokaraage Teishoku (Tintenfisch) und das Rindfleischgericht Gyudon im Ooki an der Zentralstrasse, 43 Franken

– Dazu Sake, 9 Franken

Drinks

– Aktuell gibt es tolle Drinks und feine Weine bei Cave Populaire, dem Pop-up beim Helvetiaplatz, etwa Orange Wine, 8 Franken

Ausgang

– Club Zukunft, Kauz oder tanzen an Off-Events – und weil ich oft an den Partys beteiligt bin, spare ich mir den Eintritt, gratis

Ausgaben total:

60 Franken

Funktioniert das Leben in Zürich auch ohne Geld?

Nein, aber man kann sich mit einem schmalen Budget durchschlängeln. Acht Teller Pasta zu Hause kochen ist günstiger als ein Teller Pasta im Restaurant – und er macht acht Menschen satt.



Sie können Ihr ganzes Leben nur noch in einer Zürcher Beiz essen – in welche gehen Sie?

Ins La Baracca an der Kanzleistrasse. Um mein Portemonnaie zu schonen, bräuchte ich aber ein Gratis-Abo. Ich würde überglücklich und sehr dick sterben.



Auf welchen Luxus wollen Sie nicht verzichten?

Nach strengen Auslandgigs fahre ich manchmal vom Flughafen mit dem Taxi nach Hause – inklusive Schuldgefühlen.



Die Liebe Ihres Lebens?

Ich liebe mein Leben und alles, was dazugehört – auch wenn es manchmal energieraubend ist.



Die Gerüche Ihrer Kindheit?

Clafoutis von meiner Mutter, frisch gemähtes Gras im Onsernonetal und trocknendes Seewasser auf Steinboden.



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Ein ETH-Studium zu machen oder Bundesrat zu werden.



Der 28-jährige DJ Manuel Fischer legt von Zürich über London bis Hongkong auf – und zwar seine eigenen Tracks. 2015 hat er Ozelot Records gegründet, seit letztem Jahr ist das Label auch eine Kreativagentur. 2019 ist sein Debütalbum «Roadkill Grill in Novosibirsk» erschienen. Vor kurzem wurde der Zürcher an den GDS-Awards im Club Sender zum dritten Mal in Folge zum besten DJ gewählt.