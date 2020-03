Zürich, eine Stadt hält den Atem an

Beim Zürcher Hauptbahnhof, an der Tramhaltestelle, sitzt der alte Mann mit den kaputten Sandalen, eingehüllt in fleckige Decken. Für gewöhnlich redet er mit den Wartenden, die keine Zeit zum Warten haben.

Heute bleibt der alte Mann stumm. Er kaut zufrieden an seiner Zigarette und schweigt. Als würde er erkennen, dass er der König ist. Ein König des Wartens, dieses Gefühls zwischen ungewissem Abwarten und zaghaftem Erwarten. Dieses Gefühl hat die ganze Stadt infiziert, und der alte Mann thront darüber.

Später am Tag, heisst es, will der Bundesrat das Warten unterbrechen. Informieren – wie geht es weiter? Wird alles dicht­gemacht? Eine Pushnachricht ploppt auf, es ist elf Uhr. «1125 bestätigte Coronavirus-Fälle in der Schweiz», steht da. «Dunkelziffer soll zehnmal höher sein.»

Mit jedem Aufleuchten des Handys fühlt man sich etwas kränker.

Auf Instagram filmt sich eine Gruppe Schwarzer, wie sie durch leere Strassen einer Stadt in ­Italien geht, wo der nationale Notstand ausgerufen wurde. Die Stimmung der Gruppe ist ausgelassen. «Endlich rassismusfrei!», schreibt sie.

Die Mittagssonne scheint auf den Sechseläutenplatz. Vereinzelt Gesichter, die sich hinter Masken verbergen. Im Restaurant Tibits steht ein Topf mit Desinfektionsmittel. Es gibt reichlich freie Plätze, und fast niemand fotografiert sein Essen. «Es herrscht tote Hose», sagt eine Kellnerin, «wir haben schon zig Schichten gestrichen und sind immer noch zu viele Angestellte.»

Das Handy leuchtet auf. Jemand schickt eine Sprachnachricht, offenbar wird sie gerade durch die Online-Ellipsen gejagt. «Hoi Moni, nu ganz churz, los», sagt eine Frau, bemüht, nicht allzu panisch zu klingen. «Morgen wird eine Meldung vom Bundeshaus an die Medien gehen, dass in der Schweiz der Notstand ausgerufen wird. Zur Sicherheit: Geh heute noch posten. Morgen wirst du nichts mehr bekommen.»

Die Stadt der Gewinner

Lukas Senn und Basil Kehl, zusammen sind sie die St. Galler Band Dachs, sitzen im Café Sprüngli beim Paradeplatz und warten auf den Bundesrat. Es ist zwei Uhr. Heute Abend spielen sie ein Konzert in Zürich. Sie singen für die Verlierer und gegen den Erfolgsrausch. Und ob sie wollen oder nicht, sie schreiben den Soundtrack für diese Stadt, in der man gewinnen muss. In dieser Zeit, in der man nur ­verlieren kann.

Zürich brennt nicht mehr. Zürich kauft ein. Foto: Andrea Zahler

«Euri Helde fahred nu berg­uf», singen Basil Kehl und Lukas Senn in ihrer Hommage an Beat Breu, den Velofahrer und Antihelden. «Euri Helde, meh so CR7, sind irgendwo i däm Erfolgsruusch hange bliebe. I wött eu gar nöd umarme – es tuet mer leid.» Die Musiker blicken ein bisschen besorgt in die Sonne. Sie wissen nicht, ob sie heute auftreten dürfen. «Kein Konzert heisst: keine Gage», sagt Lukas Senn. «Was recht beschissen ist. Wir haben gerade ein neues ­Album veröffentlicht. Im Herbst will uns vielleicht niemand mehr buchen.» Die Musiker verabschieden sich. Sie wollen sich noch kurz hin­legen.

15.31 Uhr, Pushnachricht – der Bundesrat hat entschieden: «Notlage in ganzer Schweiz: Schulen bis 4. April dicht, Verschärfung an Grenze, Restaurants nur bis 50 Leute, 10 Milliarden Soforthilfe (für die Wirtschaft).»

Tag null hat begonnen.

In einer Bar haben sich die Ersten zum Feierabendbier eingefunden. Im Fernsehen wird die Pressekonferenz des Bundesrats übertragen; ein neunzigminütiger Tanz zwischen Besänftigen und Ins-Gewissen-Reden. Jeden Tag steige die Zahl der Infizierten um 30 Prozent, heisst es. Es gebe keinen Grund, in Panik auszubrechen, heisst es. Ein Jour­nalist fragt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, ob die Lage historisch sei. Sie wirkt ein wenig zerstreut und sagt nicht viel; sie sieht müde aus.

Nach der Pressekonferenz wird ein beleibter Mann interviewt, ein emeritierter Professor für Immunologie. «Ob ich beruhigt bin?», sagt er, «Nein! Ich bin enttäuscht, dass der Bundesrat nicht weitergeht. Das ist ein AHV-Virus. Man muss die Alten und die Jungen trennen. Der ÖV ist die Achillesferse. Da müsste man kreativer werden.»

Die Leute in der Bar bestellen noch eine Runde. Aus ihren Gläsern trinken sie Gleichgültigkeit.

Dachs schreibt: «Konzert abgesagt. Wir husteln uns über Wasser. Wird schon irgendwie gehen. Mol luege.»

Im Tram sitzt ein junger Mann; Sternzeichen Manager. Er telefoniert, und mit dem freien Arm beschützt er seine Tasche von Louis Vuitton und eine grosse Packung WC-Papier.

«SP macht sich ins Hemd»

Eine Stunde nach der Pressekonferenz. Ein Mann mit dickem Bart steht vor dem Cabaret Voltaire und kontrolliert die Gäste. Höchstens 50 dürfen rein. Das Voltaire, der Geburtsort des Dadais­mus, feiert heute seine Wiedereröffnung. Drinnen gibts Suppe und Wein, die Gespräche sind gedämpft. Es fühlt sich ein bisschen an wie bei einem Leichenmahl, nur tragen die Leute aufregende Kleider.

In die Ruhe dringen neue Meldungen. 18.02 Uhr: «Genferin (†32) tot.» 18.06 Uhr: «Sechseläuten abgesagt, Zoo Zürich schliesst.» 18.23 Uhr: «Sechs Wochen Corona-frei! Zürcher Schulen bis zum 26. April dicht.» 20.35 Uhr: «Trump erklärt nationalen Notstand in den USA.»

Besonders beliebt: WC- und Haushaltpapier. Foto: Andrea Zahler

Plötzlich betritt ein Mann Mitte 50 die kleine Bühne – unangemeldet, wie es die frühen Dadaisten machten. Der Mann nennt sich Sankt Pauli, er trägt ein Schild über seinem Rücken wie diese schlecht gekämmten Männer, die vor dem Weltuntergang warnen. Auf seinem Schild steht: «Revoltaire.»

Sankt Pauli beginnt zu singen, laut und schief, nach der Melodie von «Anarchy in the UK» von den Sex Pistols: «Dada Kingdom in the Switzerland! Der SP-Bürger macht sich ins Hemd! Weil alles plötzlich nicht mehr steht!»

Kurze Langstrasse

In den Restaurants der Stadt ­haben sie Stühle in den Keller getra­gen und Tische abgesperrt. Die Grenze von 50 Gästen wird strikt eingehalten. Beliebte Lokale wirken leer und sind dennoch ausgebucht; die Wartezeiten sind lang. Bei einem Italiener weist ein Kellner Dutzende Gäste ab. «Scusi», sagt er, hebt die Hände in die Luft und blickt nach oben, als sei das alles einer von Gottes unergründlichen Wegen.

Die Langstrasse war dieses Wochenende so kurz wie noch nie. Foto: Andrea Zahler

Es ist Mitternacht, und die Langstrasse schien noch nie so kurz. Man kommt gut voran, es sind kaum Leute anzutreffen. Fast alle Clubs bleiben zu. Die kleineren Bars machen weiter, ein Rausch zur Beständigkeit im Rauschen der Not. Im «Strauss», wo die Tischplatten dick und die Fensterscheiben dünn sind, nehmen sie es nicht so genau mit der 50-Personen-Grenze. Die Gesichter sind rot und die Gläser gut gefüllt. Fast nur Männer da. Gruseliger als üblich singt Bruce Springsteen von rothaarigen Frauen: «It takes a red headed woman to get a dirty job done».

«Das ist das letzte Wochenende vor dem grossen Shutdown», sagt ein Mann auf der Strasse, sein Gesicht ist gegerbt von Zeit und Zigaretten. «Danach kommt der Untergang.»

Niemand kauft Blumen

Zürich brennt nicht mehr, Zürich kauft ein, in diesen Tagen noch viel mehr. Es ist Samstagmorgen. Tag eins, das Leben in der Stadt ist erlahmt, nur im Internet und im Laden rennen die Leute, als sei der Teufel hinter ihnen her.

8.20 Uhr: «Corona-Massnahme: Apple schliesst seine Läden.» 10:01 Uhr: «Werden jetzt die ­Güter knapp? Und was ist mit medizinischem Material?»

«Dieses Virus, es wird mich putzen. Oder eben nicht. Ich bleibe nicht zu Hause.»Frau Drechsler (87)

Im Migros-Markt in Wiedikon füllen die Leute ihre Einkaufswagen mit Esswaren, Gemüse, Mehl, Teigwaren, Butter, Ravioli sind fast ausverkauft. Das Toilettenpapier sowieso. Ein junger Mann mit Dutt lungert ein wenig beschämt vor dem Regal mit Kondomen herum, fast alle sind verkauft, und vom «Vibrator Sensual Love» für 39.95 Franken ist nur noch einer übrig.

Im Radio singt Leonard Cohen «Hallelujah». Niemand kauft Blumen.

«The Biggest Loser»

«Hoi Trudi, du, die haben unseren Tisch aufgestuhlt», sagt eine Frau mit kurzen grauen Haaren zu ihrer Freundin. Sie stehen im Eingang zum Migros-Restaurant in Wiedikon. In einer Ecke, hinter einem Absperrband, stapeln sich weggeräumte Tische und Stühle. Fünfzig Plätze bleiben, wie vorgeschrieben. Die Rentnerinnen und Rentner kommen trotzdem zum Mittagessen hierher. Wie jeden Samstag. Im Fernsehen läuft «The Biggest Loser», und die Leute in der Sendung klatschen, weil ein junger Mann 60 Kilogramm abgenommen hat und jetzt noch 120 Kilo wiegt.

Frau Drechsler, die eigentlich anders heisst, packt ein Tablett auf ihren Rollator und geht zum Buffet, wo ihr ein Koch einen Teller mit Schnitzel, Nudeln und Rahmsauce schöpft. Sie setzt sich an einen Tisch, wo ein einziger Stuhl steht. Es macht ihr nichts aus; sie kommt immer allein. «Gsehnd Sie, ich bin jetzt 87», sagt Frau Drechsler, während sie langsam isst. «Den Zweiten Weltkrieg habe ich erlebt. Vom Ersten Weltkrieg haben mir meine Eltern erzählt. Dieses Virus, es wird mich putzen. Oder eben nicht. Ich bleibe nicht zu Hause. Gsehnd Sie, ich muss sowieso das Tram nehmen, ich kann nicht Auto fahren.»

14.28 Uhr, Eilmeldung auf dem Handy: «‹Die Isolation ist eine grosse Bedrohung› – Psychiater über die psychischen ­Auswirkungen des Coronavirus.» 17.12 Uhr: «Schweizer Armee setzt Rekrutierung aus.» 18.04 Uhr: «Tessin schliesst alle Restaurants, Bars und Läden.»

Einkaufen in Zeiten des Coronavirus. Foto: Andrea Zahler

Am Hauptbahnhof, wo die Teenies sonst ihre Energydrinks killen, ist niemand zu sehen. Aber die Züge fahren nach Fahrplan. Das Leben funktioniert, die Maschine läuft. Aber da ist eine Leere. Eine Stille. Das Unheimliche, wie es Sigmund Freud beschrieb, ist das Unvertraute und Vertraute zugleich. Nur, wo Vertrautes ist, vielleicht in der eigenen Stadt, kann es auch unvertraut und unheimlich sein.

Die Leute gehen an Hauspartys, um dem Unheimlichen zu entgehen, und sie trinken viel. In einer Wohnung im fünften Stock eines Blocks, ausserhalb der Stadt, umarmt man sich zur Begrüssung. Auf dem Klo wurden die Handtücher durch Papierrollen ersetzt. Der Arzt, der eingeladen war, kommt nicht. «Ich habe Risikopatienten behandelt», schreibt er. Der Verkäufer macht sich über die WC-Papier-Hamsterer lustig: «Wollen die wirklich wochenlang auf dem Topf sitzen?» Ein anderer berichtet, er habe seine Schwester in den Notfall gefahren, Verdacht auf Infektion. Und ein zweiter Verkäufer erzählt, dass «diese Bürogummis wie wild Webcams kaufen», für die Arbeit von zu Hause aus.

Wie üblich reklamiert der Nachbar, es sei zu laut. In der Hand hält er die Hausordnung.

Zum Abschied umarmen sich alle, als sei es das letzte Mal für eine lange Zeit.

«Verleih Frieden gnädiglich»

Tag 2, Sonntag. Gottesdienst in der Kirche St. Peter, im Herzen Zürichs. Das Spiel der Orgel beruhigt die gehetzte Seele. Etwa 100 Menschen sind gekommen, die meisten sind um die 70. Auf dem Regal, wo die Gesangbücher aufbewahrt werden, steht eine Flasche Desinfektionsmittel.

Zu Hause zu bleiben, sei ihr nie in den Sinn gekommen, sagt eine ältere Frau mit getönter Brille. Sie blickt nach oben: «Der Herr wird wissen, was er tut.»

Das Ritual – Säule der Existenz. Es sei an der Zeit, Menschen als das Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entstehe, schreibt der Philosoph Peter Sloterdijk: «Es kommt darauf an, eine Übung auszuführen und nicht über sie zu räsonieren.»

Pushnachricht, 10.13 Uhr: «Österreich stellt Zug- und Flugverkehr mit der Schweiz ein.» 1359 Corona-Infizierte und 14 Todesfälle in der Schweiz.

Der Pfarrer im St. Peter läuft zur Kanzel und zitiert aus dem Römerbrief: «Die Liebe sei ohne Heuchelei! Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hängen wir an.» Dann spricht er frei, er appelliert an die Gemeinde: «Wir leben in einer Zeit, in der Ängste regieren. Doch auch in schwierigen Situationen müssen wir an andere denken. Abschottung ist keine Lösung. Übersetzt die Unsicherheit in Liebe! Wir müssen neue Formen von Gemeinschaft finden, wir müssen kreativ sein.»

Zum Schluss singt die Gemeinde «Verleih uns Frieden gnädiglich». Ein gut gekleideter Mann in der hintersten Reihe singt wunderschön, kräftig und doch leicht.

Als die Leute in die Frühlingssonne hinaustreten, gibt ihnen der Pfarrer noch mit auf den Weg, man wisse noch nicht, wann der nächste Gottesdienst stattfinde, «Sie werden es auf dem Internet sehen.»

Beim Hauptbahnhof geht das Leben weiter, die Züge rollen, die Restaurants und Läden sind ­geöffnet. Nur vom alten Mann in den Sandalen, dem König des Wartens, fehlt jede Spur.