Einig sind sie sich nur darin, dass sie mehr Vielfalt wollen

Gemeinderat verurteilt Türkei

Der Zürcher Gemeinderat hat sich gestern Abend in die Weltpolitik eingemischt: Er verurteilte in einer Resolution die türkische Invasion in den Kurdengebieten von Nordsyrien und forderte den Bundesrat auf, das Freihandelsabkommen mit der Türkei auszusetzen. Am längsten zu reden gab die Frage, ob so was überhaupt auf die Traktandenliste eines Lokalparlaments gehört. Vertreter von FDP und SVP waren aus rechtlichen Gründen dagegen. Die Vertreter der Linken, Urheber der Resolution, ärgerten sich über diese Argumentation. Man schulde den vielen Kurdinnen und Kurden in Zürich ein Zeichen der Solidarität. Mehrere Bürgerliche stellten klar, sie seien gleicher Ansicht. So ergab sich eine kuriose Situation: Als das Parlament endlich beschlossen hatte, die Resolution auf der Liste zu lassen, fand sich niemand, der einen Ablehnungs­antrag stellen wollte. (hub)