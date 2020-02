Elefantenbulle Maxi im Zoo Zürich gestorben

Der Zoo Zürich verbreitet heute Montag eine traurige Nachricht. «Der Elefantenbulle Maxi wurde aufgrund seiner zunehmenden Altersbeschwerden eingeschläfert», heisst es in einer Mitteilung. Eben noch habe man seinen fünfzigsten Geburtstag feieren dürfen, nun habe der Zoo eines seiner charismatischsten Tiere gehen lassen müssen.

Maxi war seit rund zwei Jahren unter besonderer Beobachtungen. Bereits 2017 verlor er deutlich an Gewicht – insgesamt rund 600 Kilogramm. Dank einer Anpassung in der Ernährung legte Maxi laut Zoo Zürich wieder an Gewicht zu und wog wieder über fünf Tonnen. Doch in den vergangenen Monaten sank das Gewicht erneut. Hinlegen und Aufstehen oder Fressen bereiteten ihm zusehends Mühe.« Seine Backenzähne scheinen – altersbedingt – soweit abgenutzt zu sein, dass eine ausreichende Aufbereitung der Nahrung nicht mehr möglich war», schreibt der Zoo.

Ankunft vor 38 Jahren: Maxi zieht 1981 im Zoo Zürich ein. Foto: Zoo Zürich

Sein Zustand verschlechterte sich weiter, obwohl die Pflegerinnen und Pfleger ihm Schmerzmittel und spezielle Zusatznahrung verabreichten. Schliesslich kam der Zoo zum Schluss, Maxi einzuschläfern. Am Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich werden nun die altersbedingten Veränderungen von Maxi untersucht.

Für die Zoo Mitarbeiter sind es gerade emotionale Tage. «Manchmal liegen Freude und Trauer nahe beieinander», heisst es in der Mitteilung. Denn vor ein paar Tagen durfte sich der Zoo Zürich noch über die Geburt des Elefantenkalbes mit dem Namen Umesh freuen. Nun musste er sich heute vom betagten Elefantenbullen Maxi verabschieden.

Die Überwachungskamera im Elefantenpark im Zoo Zürich hat aufgezeichnet, wie sich Elefantenbulle Maxi seine Enkelin Ruwani sanft vom Leib hält. Video: Youtube/Zoo Zürich