Emilie Lieberherr bekommt einen Platz in Zürich

Es ist bei weitem nicht der schönste Platz in Zürich: vorne die Langstrasse, hinten der Denner. Offiziell war er bis heute ohne Namen, im Volksmund wurde er Dennerplatz genannt. Seit heute ist er einer der prägendsten Frauen der Zürcher Politik gewidmet. Er heisst Emilie-Lieberherr-Platz. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Emilie Lieberherr sei eng mit dem Kreis 5, wo dieser Platz liegt, verbunden gewesen, schreibt der Stadtrat. «Viele Menschen können sich gut an sie erinnern und schätzen sie bis heute, unter anderem für ihre Alters- und Drogenpolitik.» Lieberherr sei beteiligt gewesen an der Einführung der kontrollierten Drogenabgabe an Schwerstsüchtige und am Aufbau des Viersäulenmodells. Zu ihren Pionierleistungen zählte auch die Einrichtung von Jugendtreffpunkten in den Quartieren.

Auch Katharina Prelicz-Huber glaubt, dass der Platz sehr gut zu Emilie Lieberherr passt. «Ihr Herz war nicht bei den Zünftern, sondern bei den kleinen Männern und Frauen, die nicht die gleichen Chancen hatten», sagt die National- und Gemeinderätin der Grünen. Lieberherrs Platz liege mitten im Kreis 5, wo man alle Probleme der Stadt offen sehe. «Ich glaube, ihr würde der Platz gefallen – ein Ort, an dem sie zeigen könnte, dass alle eine Chance haben müssen.»

Prelicz-Huber und Elena Marti (Grüne) hatten im letzten Jahr im Gemeinderat in einem Postulat gefordert, den Platz umzubenennen. Am Frauenstreiktag hatte eine symbolische Abstimmung zum Namen für den Platz stattgefunden. Eine klare Mehrheit habe sich dabei für Emilie Lieberherr ausgesprochen, sagt Prelicz-Huber.

Eine Vorkämpferin

Lieberherr habe bereits in den 60er-Jahren an vorderster Front für gleiche Rechte von Mann und Frau und das Frauenstimmrecht gekämpft, sagt Prelicz-Huber. Auch der Stadtrat sieht das so. «Emilie Lieberherr war da Vorbild unzähliger Frauen in der Schweiz, und sie wurde schon früh zu einer nationalen Figur.» Sie eckte auch immer wieder an: Nachdem es schon während der Jugendunruhen zu Spannungen mit der SP gekommen war und sie ihre Parteibeiträge auf ein Sperrkonto einzahlte, wurde sie aus der SP ausgeschlossen.

Ein typisches Merkmal von Emilie Lieberherr: Der erhobene Zeigefinger bei ihren Reden. Bild: Keystone

Lieberherr hatte in den 30er-Jahren als Arbeiterkind das Gymnasium besucht und die Matura absolviert. Sie studierte Wirtschaft und schloss ihr Doktorat mit «summa cum laude» ab. 1970 wurde sie als erste Frau in den Zürcher Stadtrat gewählt – ein Jahr, bevor die Schweiz das Frauenstimmrecht einführte. Von 1978 bis 1983 vertrat sie den Kanton als eine der ersten Frauen der Schweiz im Ständerat. Am 3. Januar 2011 verstarb sie im Alter von 86 Jahren.

Eine zweite Ehrung

Nur wenige Plätze und Strassen in Zürich tragen Namen von Frauen. Anfang Februar hatte der Stadtrat bereits einen anderen Platz nach einer Frau benannt. Die Stiftung St. Jakob hatte den Antrag gestellt, den Platz vor ihrem neuen Gebäude im Kreis 5 nach Maria Bürkli zu nennen. Die zuständige Kommission fand, die Verdienste der engagierten Sozialpionierin seien unbestritten. Doch die schöne Anlage mit «Maria-Bürkli-Platz» zu benennen, sei nicht möglich, da die Gefahr einer Verwechslung mit dem «Bürklipatz» zu gross sei. Da der Platz die Form eines Winkels oder Ecks habe, beschloss die Kommission den Namen «Maria-Bürkli-Eck». Maria Bürkli (1833–1894) hatte sich für die Eigenständigkeit und Emanzipation von blinden Frauen und Männern eingesetzt.