Er weiss, was in Zürich zu tun ist

Sein Telefon läuft heiss in diesen Tagen. Der Infektiologe Hugo Sax (64) ist ein gefragter Mann. Hausärzte rufen ihn an, Kollegen aus anderen Spitälern, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) oder einfach Leute, die Anzeichen einer Infektion haben und den Fachmann fragen wollen, was zu tun sei. Selbst für den Kantonsarzt ist der Leiter der Spitalhygiene im Zürcher Universitätsspital eine wichtige Ansprechperson, um Fälle zu diskutieren. «Wir – das Team der Infektiologie und Spitalhygiene –, wir sind die Experten, die helfen», sagt Sax.

Während des Interviews mit dem «Tages-Anzeiger» klingelt sein Handy mehrmals. Einer der Anrufe scheint dringend zu sein, Hugo Sax springt aus dem Stuhl hoch und geht zum Fenster, wo der Empfang besser ist. Er hört gespannt zu, bestätigt mehrmals mit «Ja» und gibt dem Anrufer zum Schluss eine Anweisung: Er soll «fragen, wie das Schiff heisst».

Dann wurde es stressig

Worum ging es? Sax lässt die Frage unbeantwortet – Arztgeheimnis. Doch er erklärt mit zwei fiktiven Beispielen, wann ein Fall verdächtig ist und wann nicht. Beispiel eins: Ein Arbeitgeber ruft an, nachdem ein Angestellter aus den Ferien in China in die Schweiz zurückgekehrt ist. Der Mitarbeiter hat keine Krankheitssymptome. Sax gibt Entwarnung. Beispiel zwei: Der Kantonsarzt ruft an und erzählt von einem Patienten, der in Norditalien war, vor einer Woche mit dem Zug zurückgekommen ist und seit zwei Tagen Fieber hat. Laut Sax besteht der Verdacht auf Ansteckung. Der Patient muss den Virustest machen und isoliert werden.

Für einen Verdachtsfall müssen zwei massgebende Kriterien erfüllt sein: Die Person zeigt Symptome, und sie war innerhalb der vergangenen zwei Wochen an einem Ort, wo es eine Epidemie gibt. Das traf bei dem Flugpassagier zu, der am 4. Februar mit der Swiss-Maschine aus New York nach Zürich flog. Es war für Sax der intensivste Tag, seit die Corona-Krise ausgebrochen ist. In seiner Funktion als Chef-Grenzarzt des Flughafens musste er innert Minuten entscheiden, ob das Flugzeug nach der Landung aus dem Betrieb genommen wird und Dutzende von Leuten – Polizei, Sanität, Flughafenmitarbeiter – mobilisiert werden. Die eigentliche Entscheidung sei gar nicht so schwierig gewesen, weil der Passagier die zwei Kriterien für einen Verdachtsfall erfüllte, sagt Sax. Er liess das Flugzeug isolieren.

Dann wurde es stressig. Sax fuhr sofort zum Flughafen, stieg ins betroffene Flugzeug und informierte die Passagiere, weshalb sie nicht von Bord gehen durften. Jene, die in der Nähe des verdächtigen Passagiers sassen, traf er auch noch persönlich. Sax ist noch immer beeindruckt von dem Ereignis: «Die Leute blieben ruhig, alles lief hoch professionell ab.»

Im Moment ändert sich nicht viel

Der Verdacht bestätigte sich dann nicht. Und das Thema Corona rückte in der Folge in der Schweiz in den Hintergrund. Bis zum vergangenen Wochenende, als die vielen Ansteckungen in Norditalien bekannt wurden. Nun spitzt sich die Lage zu. Hugo Sax rechnet damit, dass sich das Virus in Europa ausbreitet wie in Italien. «Die Situation ist ernst.»

Als Sax dies am Dienstagnachmittag in seinem Büro an der Haldenbachstrasse sagt, weiss er noch nicht, dass die Schweiz einen ersten bestätigten Fall eines Corona-Infizierten hat. Erst nach dem Gespräch mit dem TA sieht er es im Experten-Chat. Das Bundesamt für Gesundheit lädt kurzfristig zu einer Medienkonferenz ein. In Windeseile verbreitet sich die Meldung auf allen Kanälen: Ein Tessiner hat sich an einer Versammlung in der Nähe von Mailand mit dem Virus angesteckt.

Gaben den ersten Fall in der Schweiz bekannt: Pascal Strupler, Direktor BAG, Mitte, an der Seite von Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten (BAG), links, und Gregor Luethy, Leiter Kommunikation (BAG). Foto: Keystone

Die Aufregung ist gross. Dabei ändert sich im Moment nicht viel. Das BAG sieht aufgrund des Einzelfalls keinen Anlass, einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Was für Hugo Sax nachvollziehbar ist. Denn der Fall lässt sich nachverfolgen, Menschen, die mit dem Mann in Kontakt getreten sind, können abgeklärt werden. Anders in Italien. Dort weiss man nicht, wer das Virus ins Land gebracht hat, und also auch nicht, wer sich damit infiziert haben könnte. Um weiteren Übertragungen vorzubeugen, schränkte die italienische Regierung die Bewegungsfreiheit ein.

Inzwischen ist man eingespielt

So weit sind wir in der Schweiz nicht. Noch nicht. Laut Hugo Sax ist es eine Frage der Zeit, bis der Bund die nächste Phase einleitet. Die Vorbereitungen seien jetzt im Gange. «Es ist höchste Zeit dafür», sagt Sax. Zusammen mit dem BAG, dem Kantonsarzt und weiteren Fachleuten hat er in den letzten Tagen angefangen zu besprechen, was bei einer Pandemie zu tun ist. Wie und wo man zum Beispiel Menschenansammlungen vermeiden oder verbieten muss.

Das Unispital Zürich sei für den Ernstfall bereits gewappnet. Bisher hat es einige Verdachtsfälle abgeklärt. Das ist in einem so grossen Betrieb wie dem Unispital Tagesgeschäft. Regelmässig werden dort rund 50 Patientinnen und Patienten isoliert, sei es wegen Grippe, Tuberkulose oder multiresistenter Keime. Doch was, wenn Hunderte von Corona-Fällen behandelt werden müssten? Laut Sax wäre das eine grosse logistische Herausforderung, auf die sich das Spital derzeit vorbereitet. «Wir klären ab, welche Patienten entlassen oder verlegt werden könnten und welches Personal verfügbar ist.»

Sax hat als Arzt schon mehrere Pandemien erlebt, zum Beispiel Sars im Jahr 2003 oder die Schweinegrippe 2009. «Im Spital sind wir inzwischen schneller, weil wir Erfahrung haben.» Hilfreich sei auch die Taskforce, die das Unispital beim Ebola-Ausbruch gebildet und seither beibehalten habe. In dieser Gruppe sind alle wichtigen Abteilungen vertreten: Notfall, Intensivstationen, Betrieb und Reinigung, Kommunikation, Pflegedirektorin, ärztlicher Direktor und natürlich die Infektiologie. «Als das neuartige Coronavirus in Erscheinung trat, konnten wir gleich zusammenkommen», so Sax.

Es wartet viel Arbeit

Erstmals davon gehört hatte er in der Woche nach Neujahr. Die Spitalhygieniker haben ein E-Mail-Abo einer Webseite, die Infektionskrankheiten aus der ganzen Welt meldet. «Bei der ersten Meldung über Corona dachten wir noch nichts, bei der zweiten aber schon. Und bald war klar, dass dies etwas Grösseres wird», erinnert sich Sax. «Und da fingen wir an, es aufs eigene Spital und das eigene Land zu beziehen.»

In Alarmstimmung war Sax deswegen nie. «Wir haben ständig vorausgedacht und sind bereit.» Auch jetzt, wo die Gefahr nahe ist, sei er nicht beunruhigt, sagt er, und man nimmt es ihm ab. Entspannt sitzt der grosse, drahtige Mann auf seinem Stuhl, die Beine übereinandergeschlagen, und beantwortet geduldig die Fragen. Nach einer Stunde muss er abbrechen. Die Kommunikationsabteilung hat noch viel Arbeit für ihn. Der erste Fall in der Schweiz lässt die Zahl der Medienanfragen hochschnellen. Hugo Sax ist der Top-Experte in Sachen Corona.