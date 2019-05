Er zückt das Messer, und sie fleht: «Nein, Schatz, mach das nicht!»

«Da aus der klaffenden Verletzung am linken Hals pulsierend eine grosse Menge Blut herausspritzte, drückte der zu Hilfe herbeigeeilte Passant mit der Hand und später mit dem T-Shirt mit Kraft die Wunde zu, bis die Ambulanz kam», heisst es in der Anklageschrift. Dass der Passant dem 29-jährigen Deutschen damit das Leben rettete, bekam der Täter, ein damals 19-jähriger Iraker, gar nicht mehr mit. Er hatte sich aus dem Staub gemacht, im Schlepptau seine Freundin.

«Nein, Schatz, mach das nicht!», hatte sie ihn zuvor noch angefleht, nachdem sie das Messer in seiner Hand gesehen hatte. Und jetzt, auf der Flucht, musste er sich von ihr sagen lassen, es sei «feige» gewesen, in diesem Streit ein Messer einzusetzen.

Ein «sehr dummer Fehler»

Es war ein Fall, wie er fast jedes Wochenende vorkommt, wie Gerichtspräsident Franz Bollinger feststellte. Dieser Streit ereignete sich im Nachgang zum Züri-Fäscht 2016 im Bahnhof Rüti. Morgens um 1 Uhr. Dem jungen Iraker und seiner 18-jährigen Freundin waren im Zug ins Oberland zwei Deutsche aufgefallen.

Die 29- und 31-jährigen Gerüstebauer, die auch vom Züri-Fäscht kamen, waren nicht nur betrunken, sondern fuchtelten und schrien im Abteil herum. Nachdem alle vier in Rüti aus dem Zug gestiegen waren, kam es auf dem Perron zu einem Wortgefecht und einem Gerangel.

Statt die verbalen Provokationen zu ignorieren, reagierte der Iraker darauf – ein «sehr dummer Fehler», sagte dieser gestern vor dem Obergericht. Dass er auch noch das Messer in die Hand nahm, das er fatalerweise ans Züri-Fäscht mitgenommen hatte, nannte sein Verteidiger «eine schlechte Entscheidung». Mit dem Messereinsatz verletzte er den Provokateur lebensgefährlich. Weniger schwer verletzt wurde dessen Begleiter, der – wie bereits die Freundin des Irakers – erfolglos zu schlichten versucht hatte.

Den Tod in Kauf genommen

Vor dem Obergericht räumte der Iraker erstmals ein, den Tod des 29-Jährigen in Kauf genommen zu haben, nicht aber in Bezug auf den 31-Jährigen. «Es tut mir unendlich leid», sagte er. Die vom Bezirksgericht Hinwil verhängte Strafe von zwölf Jahren aber sei «zu viel. Ich bin jung, will leben.»

Leben wird er. Aber bis auf weiteres hinter Gittern. Das Obergericht bestätigte die Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Für die mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung sei diese Strafe «ausgewogen». (Tages-Anzeiger)