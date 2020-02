Erst die Kündigung, dann ziehen die Touristen ein

Frank Salvisberg ist ein freundlicher Mensch mit einem unfreundlichen Geschäftsmodell. Diesem geht der Albtraum aller Zürcher Mieter voraus: die Leerkündigung des Hauses.

Wenn alle Bewohnerinnen gehen müssen, beträgt die Kündigungsfrist rund ein Jahr. Viele Betroffene finden schon vorher eine Wohnung. Sie ziehen weg. Hier kommt Salvisbergs Zwischenraum Immobilien AG ins Spiel.

An der Freiestrasse 12 und 14 zum Beispiel hat die kantonale Pensionskasse BVK zwei Häuser von unten bis oben gekündigt, wie die NZZ berichtete. Die leeren Wohnungen schreibt Salvisberg nun über die Internetplattformen Airbnb oder Booking.com aus. An der Röschibachstrasse 59 ist es die Coop-Pensionskasse, die alle Bewohnerinnen fortschickt. Hier richtet die Zürcher Firma Sharedlock frei werdende Wohnungen zur temporären Vermietung über Airbnb her.

Lästiges «Gläuf»

Besonders an diesen Angeboten ist, dass die Wohnungen sofort nach Auszug weiter verwertet werden. Für die verbleibenden Mieterinnen sei das sehr lästig, sagt Andrea Leitner. Als Bewohnerin an der Röschibachstrasse 59 erlebt die AL-Gemeinderätin einen solchen Fall gerade persönlich. Verzweifelt suche man eine neue Wohnung, sagt sie. Die alten Nachbarn würden nach und nach verschwinden. Stattdessen bevölkerten unbekannte Menschen das Treppenhaus, Touristen oder Geschäftsleute. «Das verstärkt den Eindruck des Rausgeekeltwerdens», sagt sie.

Am Briefkasten gibt es bereits erste Anzeichen für die Zwischennutzung.

Die übrig gebliebenen Mieter stören sich oft an dem «Gläuf», das die Airbnb-Gäste verursachen. Manche Kurzaufenthalter schieben Möbel herum. Andere feiern. Salvisberg hat schon mehrere solcher Beschwerden erhalten. «Nun geben wir auf Zetteln klare Regeln durch. Das hilft in fast allen Fällen.»

Kleine Margen

Das Geschäft der Zwischenraum AG wirkt wie eine Maschine zur Geldvermehrung. Die Miete, die Salvisberg den Eigentümern ­abliefern muss, beträgt rund 2000 Franken. Über Airbnb oder Booking gibt er die Wohnung ­für vielleicht 200 Franken pro Nacht weiter. So ergibt sich, könnte man meinen, ein Reingewinn von etwa 4000 Franken. Pro Monat und Wohnung.

Sind inzwischen auf Airbnb: Wohnungen an der Beckenhofstrasse.

Salvisberg, ein studierter Ökonom, schüttelt den Kopf. «Das glauben viele. Aber in Wahrheit sind die Margen ziemlich dünn.»

Das liege am grossen Aufwand, den die Umrüstung mache, sagt Salvisberg. Erst müsse man die Wohnungen aufhübschen. Vergilbte Wände streichen, die Küche ­ausrüsten, Möbel hineinstellen. «Unter einer Mietdauer von sechs Monaten lohnt sich das kaum», sagt er.

Auch das Vermieten gebe viel zu tun. Schlüsselübergabe. Putzen. Das Ersetzen der Bettwäsche und der Frotteetüchlein. Die Beantwortung von Fragen. Das alles wiederholt sich in schnellem Rhythmus. Typischerweise bleiben die Gäste drei Tage. «Um gute Bewertungen zu kriegen, muss alles sehr sauber sein. Und man muss rasch Rückmeldung geben», sagt Salvisberg. Zur Betreuung der 30 bis 40 Wohnungen, die er momentan weitervermietet, beschäftigt er 15 Teilzeitmitarbeiterinnen.

Sinkende Preise

Ausserdem sinken auf Airbnb laut Salvisberg die Preise. Vor zwei Jahren habe man in Zürich für eine Vierzimmerwohnung 250 Franken pro Nacht bekommen. «Jetzt sind es noch 200. Die Konkurrenz wächst stetig.» Auch seien seine Wohnungen nicht immer besetzt. Mehr als 60 Prozent Auslastung erreiche er kaum. «Unser Start-up ist noch nicht im grünen Bereich.»

Solche Hindernisse erklärten auch, warum die Konkurrenz überschaubar bleibe, sagt Salvisberg. Ein vergleichbares Angebot hat in Zürich nur die bereits erwähnte Firma Sharedlock. Sie ist seit 2017 auf dem Markt. Laut eigenen Angaben vermietet Sharedlock derzeit fünf Apartments.

Salvisberg stieg vor gut einem Jahr ein. Auf die Idee kam er aus persönlicher Betroffenheit. In einer eigenen Liegenschaft im Kreis 6 ging es mit dem Umbau nicht vorwärts, die Wohnungen siechten vor sich hin. «Das wollte ich ändern.»

Zürcher Pionierin in Sachen Zwischenvermietungen ist die Firma Projekt Interim. Sie startete 2011 mit einem leeren Bürohaus an der Badenerstrasse. Heute vergibt Interim rund 1700 Wohnungen und Büros in der ganzen Schweiz. «Airbnb oder Booking benutzen wir aber nur in absoluten Ausnahmefällen», sagt Mitgründer und Sprecher Raffael Büchi. Das Ziel von Interim bestehe darin, günstigen Wohnraum bereitzustellen. «Wir reizen nicht den maximalen Preis aus.» Bei Interim-Zwischennutzungen erhalten die Eigentümer Garantie, dass ihr leer stehendes Gebäude weder zerfällt noch besetzt wird. Geld fliesse meist keines, sagt Büchi.

Salvisberg hingegen garantiert den Hausbesitzern die bisherigen Mieten. Bis zum Baubeginn. «Für die Eigentümer ist das ein tolles Geschäft», sagt Walter Angst vom Mieterverband.

Doch die Politik könnte dieses Geschäft beenden. Die Stadtzürcher Linke versucht die Ausbreitung von Businessapartments und Touristenwohnungen zu bremsen. Dafür verlangt sie, dass solche nur in Gewerbe­zonen entstehen. Kein Wohnraum soll für touristische Nutzung verloren gehen. Gerade hat der Gemeinderat eine Motion des früheren AL-Gemeinderats Niklaus Scherr an den Stadtrat überwiesen – zum dritten Mal in zehn Jahren. Diesmal hat der Stadtrat versprochen, zu handeln.

Für die Zwischenraum AG sieht das nicht gut aus. «Wenn Hotellerie nicht mehr als Wohnnutzung anerkannt wird, wären solche Firmen sofort vom Markt», sagt Walter Angst.

Druck auf den Stadtrat

Salvisberg sieht sich zu Unrecht kritisiert. Er verstehe die Befürchtungen, dass Airbnb gewöhnlichen Wohnraum vernichte. «Daran sind die permanenten Airbnb-Wohnungen schuld. Mit unseren Zwischennutzungen tragen wir nichts dazu bei.»

Die entscheidende Frage lautet: Was würde sonst mit den leeren Wohnungen geschehen?

Nichts, antwortet Salvisberg. «Ohne uns bliebe dieser Raum meistens ungenutzt.» Fast alle Hauseigentümer scheuten den Aufwand, selber Zwischennutzungen durchzuführen. Und sie befürchteten, die Zwischenmieter doch nicht rechtzeitig loszuwerden. «Wir können feste Auszugsdaten garantieren», sagt Salvisberg. Die Zwischenraum AG schnappe niemandem die Wohnung weg und zerstöre keinen günstigen Wohnraum. Vielmehr sorge sie für eine bessere Ausnutzung des Zürcher Platzes. Das senke den Druck im restlichen Zweitwohnungsmarkt.

Mieterverbandssprecher Angst sieht das anders. «Die Kommerzialisierung geht zulasten von Angeboten, die sich an Studis oder Armutsbetroffene richten.»

Angewiesen auf Zwischennutzungen ist etwa das Jugendwohnnetz (Juwo), das Jungen in Ausbildung Wohnungen vermittelt. «Dank Partnerschaften konnten wir in diesem Segment zusätzliche Wohnungen gewinnen», sagt ­Geschäftsführer Patrik Suter. In jüngster Zeit seien aber mehrere Unternehmen aktiv geworden. «Sie machen es für das Juwo schwieriger, an bezahlbaren Wohnraum zu gelangen.»

Auch die Stiftung Domicil, die Wohnungen für Menschen mit wenig Geld sucht, zählt auf Zwischennutzungen. Weil diese aber mindestens zwei Jahre dauern sollten, seien Firmen wie die Zwischenraum keine wirkliche Konkurrenz für Domicil, sagt Geschäftsleiterin Nadine Felix.

Kritik am Mietrecht

Albert Leiser, Direktor der Zürcher Hauseigentümerverbände, ortet das Problem im Mietrecht. Bei befristeten Vermietungen sei dieses zu streng. «Man hat keine Garantie, dass jemand auf den gewünschten Zeitpunkt die Wohnung verlässt.» Wäre dies der Fall, brauchte es keine Unternehmen, welche die Wohnungen an Touristen vergeben, sagt Leiser. Für die beste ­Lösung hält er Zwischenvermietungen an soziale Institutionen. «Mit Airbnb ein paar Monate lang das grosse Geld zu machen, ist nicht nötig.»

Für Frank Salvisberg läuft es gut. Auf Airbnb gilt er als «Superhost». Seine Wohnungen erreichen fünf Sterne. Den Maximalwert. Trotzdem will er vorerst nicht weiter expandieren. Zu gross sei das politische Risiko.