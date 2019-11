«Es braucht mindestens fünf Meter Abstand»

Zum zweiten Mal innert einer Woche ist es in Zürich zu einem schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Velofahrer gekommen. Warum passiert das immer wieder?

Die Umstände sind bisher noch nicht ganz geklärt. Klar ist aber, dass Lastwagen grosse tote Winkel an ihren Seiten aufweisen. Und viele Velofahrer sind sich dieser Tatsache im Alltag auf der Strasse zu wenig bewusst.

Wie verhält man sich als Velofahrer am besten neben den Lastwagen?

Wenn man als Velofahrer neben einem Lastwagen steht, hat man bereits etwas falsch gemacht. Wenn der Lastwagen in Bewegung kommt, sollte man entweder fünf Meter vor oder fünf Meter hinter einem Lastwagen stehen. Am besten, man hält diesen Abstand immer ein.

Was, wenn es nicht anders geht?

Ganz vermeiden lassen sich diese Unfälle natürlich nicht. Das Problem bei Unfällen mit Lastwagen ist aber, dass sie immer sehr schwerwiegend sind. Das müssen sich die Velofahrerin und der Velofahrer bewusst sein.

Müssten die Velofahrerinnen und Velofahrer speziell für den Umgang mit Lastwagen sensibilisiert werden?

In der Schule wird das Thema behandelt. Kinder lernen eigentlich, wie gefährlich der Schwerverkehr für Velofahrer sein kann. Das Problem an Präventionskampagnen ist aber auch, dass nicht alle Leute erreicht werden.

Welche Möglichkeiten sehen Sie?

Es stellt sich für uns die Frage, ob so viel Schwerverkehr in den engen, dichtbevölkerten Innenstädten nötig und noch zeitgemäss ist. Oder ob man nicht auf kleinere Lastwagen umsatteln könnte. Es gilt jedenfalls, den Schwerverkehr in den Innenstädten zu minimieren.

Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie sonst noch?

Ein ausgebautes Velonetzwerk, wie es das in den nordischen Städten gibt, trägt in der Regel zur Sicherheit auf den Strassen bei. Soll heissen: baulich abgetrennte Velowege, etwa auf Trottoirs mit halber Höhe, oder solche, die ganz für sich stehen. Wobei solche Unfälle nicht einmal dann ganz zu vermeiden sind.