Facebook-Profil von Zürichs «Digitalminister» Hauri gehackt

Andreas Hauri (GLP) befindet sich gerade in der Sitzung des Zürcher Stadtrates, als sein Handy zu surren beginnt. Er erhält Nachrichten von Bekannten und Freunden, einige versuchen Hauri gar telefonisch zu erreichen – eine Kontaktoffensive innert wenigen Minuten. Eine SMS: «Lieber Andreas, dein Facebook-Account wurde gehackt», eine andere: «Wusste ja nicht, dass du mit Bitcoin handelst, haha;).»

Was war passiert? Internetbetrüger hatten sich gestern Zugang zu Hauris Facebook-Konto beschafft. Die Onlinefreunde des Stadtrats, 2052 an der Zahl, erfuhren so von seiner angeblichen Begeisterung für die Krypto-Währung. «Dieser Mega-Deal bei ‹Die Höhle der Löwen› kann sogar Sie reicher machen», steht in der Timeline des Stadtrats.

(Screenshot: Facebook.com)

Die Schlagzeile, die in der Optik der deutschen Zeitung «Bild» daherkommt, erscheint bei Hauri gleich siebenfach. «Das ist eine sehr ärgerliche Betrugsmasche», sagt Hauri. Es sei beunruhigend, dass sich Hacker derart einfach Zugang zu seiner Facebook-Seite hätten verschaffen können.

Facebook-Freunde von Hauri, die auf den Link klickten, lesen von einer neuartigen Bitcoin-Handelsplattform, mit der quasi jeder zum Millionär werden könne. Besonders perfide: In der Kommentarspalte von Facebook warb Hauri persönlich für den Deal: «Das funktioniert wirklich, Leute. Ich mache das seit ein paar Tagen», schrieb der vermeintlich echte Stadtrat. Und weiter: «Ich habe mit 250 Euro angefangen und habe derzeit 2760 Euro auf meinem Bankkonto ausgezahlt, es ist sehr einfach zu bedienen.»

Hauri, ausgerechnet er: Ein starker Befürworter der digitalisierten Verwaltung, einer sogenannten Smart-City, einer Digital-ID, mit der sich Menschen im Internet ausweisen können. In einem Tages-Anzeiger-Interview von 2018 nannte er als weitere Beispiele die digitale Abstimmung und das bezahlen mit Kryptowährung: «Es braucht ein Konzept und jemanden, der die Gesamtverantwortung bei digitalen Fragen übernimmt.» Nun wurde das Facebook-Profil des Digitalministers für ein dubioses Geschäft mit Kryptowährung missbraucht – das entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Doch Hauri befindet sich in bester Gesellschaft. Seit letztem Jahr häufen sich derartige Fake-Werbungen mit Personen aus dem öffentlichen Leben: Roger Federer, Thomas Gottschalk, DJ Bobo oder Roger Schawinski sind nur vier Personen, deren Profile für Fake-Werbung missbraucht wurde. Die angezogenen Nutzer werden dann über die Links auf andere Webseiten gelockt, die von der Optik her an Nachrichtenportale erinnern – etwa an «Blick», «Spiegel» oder eben – wie im Fall Hauri – an die «Bild»-Zeitung. Das soll den Beiträgen wohl mehr Glaubwürdigkeit verleihen.

Anzeige fast unmöglich

Die Betrüger verschleierten geschickt ihre Identität und agierten teilweise über Länder, die keine Rechtshilfe leisten würden, sagte Federer-Anwalt Filippo Beck letztes Jahr «in der «SonntagsZeitung»». Das erschwere ein rechtliches Vorgehen gegen die Betrüger: «Daher haben wir bisher keine Anzeige erstattet.» Wie oft die Betrüger mit ihrer Masche erfolgreich sind, ist unklar. Vermehrt ist in den Medien von Personen zu lesen, die auf diese Weise mehrere 1000 Franken verloren.

Im Fall von Stadtrat Hauri dürfte sich der Schaden in Grenzen halten. Seine Kommunikationsabteilung habe schnell reagiert und die Beiträge sofort gelöscht. «Das Passwort habe ich auch gleich gewechselt.» Er hoffe nun, dass er gegen derartige Angriffe geschützt sei. Sein Facebook-Profil kommt jedenfalls wieder staatsmännischer daher. Darauf schreibt Hauri: «Ab sofort sind alle Posts wieder von mir.»