Flanieren über der Tunnelausfahrt

«Mich überrascht, dass nicht schon früher jemand darauf gekommen ist.» Dies sagt SP-Gemeinderat Urs Helfenstein zur Idee, die Ausfahrt aus dem Ulmbergstrassentunnel, der Wiedikon und Enge verbindet, in Richtung Enge auf einer Länge von 30 Metern zu überdecken und zu begrünen.

Ein Postulat mit dieser Forderung haben Helfenstein und FDP-Gemeinderat Martin Bürki soeben im Stadtparlament eingereicht. Eine Grünfläche über der Tunnelausfahrt wäre bei der nächsten planmässigen Sanierung des Tunnels mit relativ geringem Aufwand zu realisieren, ist Helfenstein überzeugt. Der Deckel hätte keinerlei nachteilige Konsequenzen für Verkehr oder Anrainer. «Niemandem wird die Aussicht versperrt.» Dafür entstünde eine zusätzliche und allen zugängliche Grünoase mit positiven Auswirkungen für Klima und gegen Lärm. Der Park käme vor allem auch den vielen Schülerinnen und Schülern in der Umgebung zugute.

SP und FDP für einmal im Gleichschritt

Weil auch die FDP bei dem Vorstoss mitmacht, kommt es zu einer für die Stadtzürcher Verkehrspolitik eher ungewöhnlichen Allianz. Für FDP-Mann Bürki geht es um «mehr Lebensqualität und um eine Aufwertung des Gebiets rund um den Bahnhof Enge». Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat dürfte der Vorstoss problemlos überwiesen werden.

Zu den Kosten können Bürki und Helfenstein noch keine Angaben machen. Sie zeigen sich aber zuversichtlich, dass sich der grüne Deckel beim nächsten Unterhaltszyklus des Ulmbergtunnels «relativ kostengünstig» realisieren liesse. Auf einen Vorstoss für den Bau von Wohnungen über dem Tunneleinschnitt hat man laut Helfenstein bewusst verzichtet, da ein solches Projekt mit erheblichem Mehraufwand und deutlich höheren Kosten verbunden wäre.

Das Tiefbaudepartement von Stadtrat Richard Wolff (AL) hält die Deckelidee beim Ulmbergtunnel für einen «interessanten Gedanken», wie Sprecher Pio Sulzer sagt. Man könne sich aber im Moment nicht weiter dazu äussern, da zuerst die Behandlung des Vorstosses im Parlament und danach die Prüfung des Anliegens abgewartet werden müsse. Die Stadt hat den Ulmbergtunnel letztmals 2012 für knapp 19 Millionen Franken saniert. Aufgewertet wurde damals auch der 250 Meter lange, wenig einladende Fussgänger- und Velotunnel. Laut Sulzer befindet sich der Ulmbergtunnel in gutem Zustand, sodass derzeit keine umfassenden Sanierungsarbeiten geplant sind.

Park über dem Seebahngraben

An mehreren Orten im Kanton Zürich sind Autobahn- oder Bahneinschnitte überdeckt worden oder werden demnächst überdeckt. In Schwamendingen entsteht bis 2024 der Überlandpark auf der Autobahneinhausung, ein 940 Meter langer Hochpark. Zudem gibt es ernsthafte Bestrebungen für einen grünen Deckel über dem Seebahngraben, dem Bahneinschnitt zwischen Hohlstrasse und Bahnhof Wiedikon. Zürich käme so mit einem Schlag zu einem 42'000 Quadratmeter grossen neuen Park.

Autobahnüberdeckungen gibt es auch am Entlisberg in Wollishofen, im Gebiet Eichrain in Seebach und beim Katzensee. Ein weiteres Deckelprojekt ist beim Westportal des neuen Gubristtunnels bei Weiningen geplant. Bereits 2004 wurde die 600 Meter lange Überdeckung der Flughafenautobahn in Opfikon eröffnet. Ein Projekt für die Überdachung des Bahneinschnitts Oerlikon scheiterte vor mehreren Jahren aus Kostengründen. Realisiert wurde dagegen die Überdeckung des Wipkinger Bahneinschnitts.