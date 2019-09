Führen Fotos des versprayten Trams zu den Tätern?

Am Samstagabend haben rund 20 bis 30 Vermummte an der VBZ-Haltestelle «Siemens» ein Tram der Linie 3 versprayt. Als die Stadtpolizei eintraf, wurden die Beamten mit verschiedenen Gegenständen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen. Ein Knallkörper explodierte unmittelbar neben den Polizisten, wodurch alle drei am Gehör verletzt worden sind.

Zu den Verletzungen der Polizisten liegen noch keine Informationen vor. Laut Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei, sei es für einen genauen Befund noch zu früh.

Chaoten vom Koch-Areal?

Wer die Vermummten sind, ist weiterhin unbekannt. Der Stadtzürcher SVP-Nationalrat Mauro Tuena äusserte gegenüber «20 Minuten» die Vermutung, dass es sich um Chaoten des besetzten Koch-Areals handle, das sich unweit der Haltestelle Siemens befindet.

Inzwischen haben linksautonome Gruppierungen Bilder des verschmierten Trams der Linie 3 in den sozialen Medien geteilt. Dazu schreiben sie: «Antifaschistische Kunst aus Zürich und Umgebung.»

Die Aktion habe aber grundsätzlich nichts mit dem Koch-Areal zu tun, sagt Mathias Ninck, Leiter Kommunikation des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich, zu «20 Minuten». «Eine Tat ist nicht direkt dem Umfeld eines Täters geschuldet, sondern zuerst einmal dem Täter.» Eine Räumung des besetzten Areals, wie dies Tuena fordert, werde deshalb nicht in Betracht gezogen. Die Besetzung des Koch-Areals würde inzwischen gut funktionieren, sagt Ninck. Es gebe wenig Probleme.

Schaden von tausend Franken

Noch ist im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Polizisten niemand festgenommen worden. Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) haben nach dem Vorfall Anzeige eingereicht. Das Tram musste gereinigt werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf lediglich rund 1000 Franken. «Das Tram der Linie 3 verkehrte nach dem Vorfall noch bis zum Klusplatz. Daraufhin fuhr es ins Depot Kalkbreite und wurde gründlich gereinigt», sagt ein VBZ-Sprecher. Als keinerlei Spuren vom Vorfall mehr sichtbar waren, sei das Tram wieder eingesetzt worden. (hoh)