Gemüsediebe plündern Schülergarten

Stadtzürcher Schülergärten liegen im Trend

Die Anmeldungen für Gartenkurse bei der Gesellschaft für Schülergärten Zürich (GSG) seien in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen, sagt Vorstandsmitglied Alexandra Gick. Besuchten zwischen 2009 und 2013 noch durchschnittlich rund 550 Kinder die Kurse, so waren es 2014 bis 2018 bereits 635. Damit erfasse man aber nicht die ganze Entwicklung, sagt Gick. Weil die Anzahl Plätze in den Gärten beschränkt sei, würden viele Anmeldungen nicht berücksichtigt. Das Beispiel des Schülergartens Manegg in Wollishofen, den Gick leitet, verdeutlicht das Wachstum: Als sie 2010 angefangen habe, hätten sich 19 Kinder für die Gartenkurse angemeldet. 2018 waren es 55, von denen nur 33 berücksichtigt werden konnten. Für die restlichen Schülerinnen und Schüler habe sie die Arbeit an einem Gemeinschaftsbeet angeboten. Das sei aber offenbar weniger attraktiv – nur sieben seien darauf eingegangen. «Die Kinder wollen offenbar ihr eigenes Beet bebauen», sagt Gick. Den Grund für den Anstieg sieht sie in der grünen Welle, welche die ganze Gesellschaft erfasst und die Eltern sensibilisiert habe. In den Kursen würden die Kinder nicht nur in der Natur sein, sondern auch biologischen Gartenbau betreiben. Dabei lernten sie auch etwas über gesunde Ernährung, was bei den Eltern sehr gut ankomme. Ein Ausbau der Gärten komme derzeit aber nicht infrage. Es mangle an geeigneten Flächen in Schulhausnähe und an Personal für den Nebenjob der Gartenleitung. (hwe)