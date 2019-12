Gleich drei Zürcher Elefantenkühe sind trächtig

Zuerst etwas Elefantenballett: Das beginnt mit einem gewaltigen Plumpser gefolgt von einem etwas hilflos wirkenden Rudern mit dicken Beinen, wobei der Rüssel im Takt mitzuschwingen scheint. Es sieht fast schon grazil aus, wenn diese Kolosse schwimmen gehen.

Elefant auf Tauchstation. Bild: Andrea Zahler

Für einige von ihnen ist das Bad im etwa fünfzehn Grad warmen Wasser zugleich Schwangerschaftsturnen. Drei der sechs Weibchen sind nämlich trächtig. Die knapp 33-jährige Indi und die 14-jährige Farha werden im Frühling kalben, das Baby der bald erst 6-jährigen Omysha wird im Herbst zur Welt kommen.

Vater ist bei allen derselbe. Es ist Bulle Thai:

Foto: Enzo Franchini/Zoo Zürich

Heute Morgen nahmen die Zoo-Elefanten also ein Bad. Vor versammelter Presse, denn der Zoo lud zu einem Ausblick ins Jahr 2020 und ins nächste Jahrzehnt ein.

Nicht alles läuft wie am Schnürchen. So erzählte Zoodirektor Alex Rübel, dass der Zoo bereits länger auf die Bewilligung des Gestaltungsplans für die Gorillas wartet. Kann sein, dass die Baudirektion sich bei Affen nicht so gut auskennt und das Verfahren sich deshalb etwas in die Länge zieht.

Der Masterplan veranschaulicht das in groben Zügen:

Trotzdem können sich die Gorillas schon einmal auf ein neues Heim freuen, das besser den natürlichen Lebensbedingungen entspricht als das bereits in die Jahre gekommene, im Kern aus dem Jahr 1959 stammende Menschenaffenhaus. Geplant ist, dass sie die neue Anlage 2025 beziehen können. Sie wird zwischen dem Zoolino und der Lewa-Savanne liegen.

Wenn die Gorillas ausziehen, bekommen die Orang-Utans mehr Platz. Den brauchen sie auch, denn möglicherweise gibt es dort demnächst Nachwuchs, was eine kleine Sensation ist. Geburten sind bei Orang-Utans nicht sehr häufig, bekommen die Weibchen doch in der Regel nur alle fünf bis neun Jahre Junge. So haben sich die Sumatra-Orang-Utans in europäischen Zoos seit 1988 lediglich von 119 auf 145 Individuen vermehrt.

Bekommen mehr Platz. Bild: Andrea Zahler

Die Orang-Utas gehören zu den stark gefährdeten Arten. Der Zoo Zürich unterstützt zusammen mit Paneco deshalb seit 2007 die Wiederansiedlung und den Schutz von Orang-Utans in Sumatra.

Des einen Leid, des anderen Freud. Weil die Gorillaanlage sich verzögert, zieht der Zoo ein anderes Projekt vor: eine riesige Voliere, die das ganze Pantanal überspannt. Sie soll bis 2023 stehen und zu einer Flughalle werden. Rübel träumt von Schwärmen von Papageien, die dort fliegen. «Auch die Wasservögel werden in diesen Bereich zügeln. Dann müssen wir ihnen endlich nicht mehr die Flügel stutzen.»

Es trifft sich gut, dass der neue Zoodirektor, Severin Dressen, in dieser Sache viel Know-how mitbringt. Im Frühling wird nämlich im Zoo Wuppertal, wo er derzeit arbeitet, eine Freiluftvoliere eröffnet, die in der Fachwelt als vorbildlich gilt. Diese Anlage wurde laut dem dortigen Zoodirektor Arne Lawrenz massgeblich von Dressen geprägt. Dieser wird in ein paar Monaten die Nachfolge von Rübel antreten. Visualisierung der Voliere Aralandia im Zoo Wuppertal. Bild: (Zoo Wuppertal/Schäfer+Mirek)

Doch zuerst kommt noch die Lewa-Savanne. Man ahnt sie schon. Die Lewa-Savanne wird an Ostern eröffnet. Bild: Andrea Zahler

Auch ist in letzter Zeit ein riesiger Baobab aus dem Boden geschossen. Der Affenbrotbaum ist zwar nicht echt, sieht aber wie echt aus. Laut Rübel wurde er in Kenia dreidimensional fotografiert und dann möglichst naturnah nachgebildet: Der Affenbrotbaum im Zoo Zürich. Bild: net

Die Netzgiraffen, Erdmännchen, Grevyzebras, Nacktmulle und Perlhühner sind bereits im Zoo Zürich angekommen und befinden sich in Quarantäne. Die Graupapageien sind ebenfalls schon da und werden im Hintergrund auf ihre neue Anlage vorbereitet. Noch fehlen die Nashörner. Sie werden in einem Frachtflugzeug aus Tel Aviv eingeflogen. Vier werden es sein. Ein Männchen und drei Weibchen. Laut Rübel ist es gut möglich, dass das eine oder andere Weibchen schon trächtig ist, wenn es in Zürich ankommt.