Zürcher Google-Chefs wollten Gewerkschafts-Treffen absagen

Am vergangenen Montag hat das Treffen doch noch stattgefunden. Einige Dutzend Google-Mitarbeiter haben sich auf dem Google-Gelände in Zürich mit Vertretern der Gewerkschaft Syndicom getroffen, wie Vox und Bloomberg berichten. Dass es zu diesem Treffen kam, war aber nicht selbstverständlich.

Vergangenen Mittwoch hat die Zürcher Chefetage interveniert. In einem Mail an die Belegschaft, das «Vox» vorliegt, hiess es, der Gewerkschaftsanlass entfalle. Google begründet im E-Mail den Schritt damit, dass das Unternehmen es bevorzuge, wenn das Zürcher Management Anlässe zu diesem Thema organisiere. Als Alternative kündigte Google an, in Zukunft selbst Anlässe zum Thema Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchzuführen.

Die Aktion der Chefs irritierte Google-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – auch über Zürich hinaus. Denn Zürichs Google-Standort ist der grösste in Europa und zählt rund 2000 Mitarbeiter. Das Narrativ: Das Unternehmen versuche zu verhindern, dass die Mitarbeiter unfiltrierte Informationen erhalten würden. Es ist die Rede, dass Google Angst vor allem davor habe, was grundsätzliche Veränderungen mit sich bringen könnte.

Neue Gewerkschaft in den USA

Trotz Widerstand trafen sich Google-Mitarbeiter am Montag mit Syndicom-Vertretern. Das Gespräch sei gut verlaufen, wird eine Gewerkschaftssprecherin in der «Handelszeitung» zitiert. Und weiter: «Wir verstehen nicht, warum das Google-Management versucht hat, das Ereignis abzusagen – viele der Google-Mitarbeiter in Zürich sind enttäuscht, wie sie damit umgegangen sind.» Google weigerte sich bislang, mit Medien über den Vorfall zu sprechen, bestätigte aber, dass das Gewerkschaftstreffen stattgefunden habe. Ob das Treffen Konsequenzen für deren Organisatoren hat, ist unklar.

Dass sich hoch qualifizierte IT-Mitarbeiter zu organisieren versuchen, ist ein neues Phänomen, auch international betrachtet. Besonders in den Vereinigten Staaten war das Thema eher tabu. Seit einiger Zeit gibt es aber Tendenzen, dass die Arbeitnehmer auf ihre Rechte pochen und mehr Forderungen stellen. Im September beschlossen freie Mitarbeiter von Google in Pittsburgh, die erste Gewerkschaft für Google-Büroangestellte zu gründen. Das Management hat diese Bestrebungen bislang nicht gewertet.

(sip)