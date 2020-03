Gut getarnt und meistens unscharf

Seit 1954 lädt der Zoo Zürich jeden Monat zu einem Medien-Apéro ein, letzten Dezember war es der 800. Der heute war aber der erste, der zwar live, aber nicht vor Ort stattfand. Und nachdem es keinen Apéro gab.

Noch klappte mit der Videoübertragung nicht alles perfekt. Kurator Robert Zingg erzählte zwar gewohnt eloquent, war aber meist nur verschwommen im Bild, und Zoodirektor Rübel sah die Welt ungewohnt schwarz-weiss: er schwarz, Hintergrund weiss.

Auch war die Tarnfarbe der Schneeleoparden so perfekt, dass die Kamera es oft nicht schaffte, sie scharf einzustellen. Trotzdem - oder gerade deswegen: Es hat sich gelohnt, diesen Anlass nicht abzusagen, sondern andere Wege zu finden.

Grossvater Villy. Bild: Zoo Zürich (Sandro Schönbächler)

So haben wir erfahren, dass die ersten Schneeleoparden, die bereits 1929 in den Zoo Zürich kamen, versehentlich als Columbianische Tigerkatzen beschriftet waren und dass Kater Villy im hohen Alter von siebzehn Jahren seit Ende Januar mit seiner Enkelin Saida zusammenwohnt.

Um präzis zu sein: Sie wird seine Nachbarin, denn die beiden nutzen abwechselnd die Aussenanlage. Mit Shahrukh ist nun noch ein junges Männchen dazugekommen. Beide sind 2018 geboren. Wird Villy also bald Urgrossvater? Das hängt laut Zingg weniger von dem Katzenpaar als von den Verantwortlichen des Zuchtbuches für Schneeleoparden ab. Der Zoo hofft auf eine Zuchtempfehlung.

Video: Zoo Zürich

Schneeleoparden bewohnen in der Wildnis steinige und spärlich bewachsene Gebiete in den Bergen Zentralasiens und des Himalaja. Sie wurden schon auf Höhen von 5800 Meter über Meer beobachtet. Wobei Beobachtungen ohnehin selten sind, da sie mit ihrem weisslich-gräulich-gelblich gefleckten Fell und dem geschmeidigen, leisen Gang in dieser Umgebung fast unsichtbar sind.

Am auffälligsten ist ihr langer, buschiger Schwanz, der ihnen bei Sprüngen und schnellen Bewegungen hilft, sich auszubalancieren und in der Nacht warm gibt, wenn sie ihn wie einen Schal um den Körper legen. Ihr Bestand ist gefährdet - unter anderem, weil es immer noch Wilderer gibt, die Jagd auf sie machen. Als Ersatz für Tigerknochen.

Neuanfang beim Tiger

Während Saida vor laufender Kamera ihr noch ungewohntes Revier erkundet, ist etwas weiter unten bei den Amurtigern Essenszeit. Sie präsentieren sich in der Liveschaltung sehr viel eindrücklicher. Fast wähnt man sich auf einem realen Zoobesuch, wäre da nicht der Platz vor der Scheibe, wo sonst Trauben von Menschen jede Bewegung der imposanten Tiere beobachten, leer.

Kater Sayan nagt an einem grossen Stück - Kuh? Er war seit jener Nacht im September 2018, als eine Rauferei zwischen der betagten Elena und dem erst vor einem halben Jahr eingezogenen 3-jährigen Kater so unglücklich ausging, dass Elena starb, lange allein am Zürichberg unterwegs.

«Man hörte ihn oft nach einem Weibchen rufen», sagt Zingg. Schliesslich wurden die Rufe erhört: Irina zog ein. Auch hier gilt: Der Zoo hofft auf eine Zuchtempfehlung.

Der Zoo Zürich ist im Moment für das Publikum geschlossen. Doch gibt es Zoo Dihei mit Bastelanleitungen, Aufgabenblättern und Spielideen für Kinder.