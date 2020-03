Gute Besserung

Stadtbild, Nr. 023 – Rund 1300 Kunstwerke stehen im öffentlichen Raum von Zürich. Viele nackte Frauen, wo man sich fragt, warum die nichts anhaben. Viele Tiere mit seltsamer Anatomie. Und viele geometrische Figuren, welche die Frage provozieren: Was will uns das sagen?

Beim «Genesenden» vor dem Universitätsspital stellt sich diese Frage nicht. Wir sehen einen stilisierten Mann, der Arme und Beine streckt, offenbar nach langem Liegen im Bett. Das Gold gibt diesem Moment des Auferstehens Glanz und Feierlichkeit. «Der Genesende» stiftet Hoffnung – auch in diesen unsicheren Tagen.

Otto Charles Bänninger schuf die Skulptur speziell für diesen Ort vor dem neuen Kantonsspital der Zürcher Architekturheiligen Haefeli/Moser/Steiger. In der Zeitschrift «Werk» erhielt «Der Genesende» damals grosses Lob: «Patienten und Besucher von Kranken sehen beim Eintreten in die Spitalwelt etwas Emporstrebendes, Lebensbejahendes, das ermutigend wirkt und nicht zum Meditieren über das Kranksein einlädt.»

Die Kontroverse

Kantonsrat Marcel Saner war anderer Meinung. Für den Vertreter der Schweizerischen Konservativen Volkspartei (heute CVP) stellte «Der Genesende» eine «sittliche Gefahr für die heranwachsende Jugend» dar. Diese Plastik verletze auch das «natürliche Schamgefühl jedes anständigen Erwachsenen». Mit einer Anfrage forderte er den Regierungsrat 1950 auf, die Skulptur entfernen zu lassen.

Doch der Regierungsrat wollte nicht. Er berief sich auf eine Expertise, die Bänninger als einen der wichtigsten Bildhauer der Gegenwart würdigte. Die Kritik, der «Genesende» verletzte die Sittlichkeit, sei unbegreiflich. Sechs Jahre später erhielt Bänninger den Kunstpreis der Stadt Zürich. Seine bekanntesten Werke sind «Die Schreitende» vor dem Opernhaus und das Gottfried-Keller-Denkmal am Mythenquai.

Mit dem «Genesenden» macht das Unispital elegant Werbung in eigener Sache. Das Gold verspricht: Hier gehts dir gut, hier gibts hochkarätige Medizin. Das Gold passt auch zur Buchhaltung: 2019 erzielte das kantonale Universitätsspital einen Gewinn von 40 Millionen Franken. Da stellt sich gleich die Frage, ob die beiden Stadtspitäler die Kunst ebenfalls so raffiniert für sich sprechen lassen.

Die Sorge bereitende Figur vor dem Triemli. Foto: Urs Jaudas

Im Park des Triemlispitals fällt zuerst die Bronzeskulptur «Liegendes Mädchen» von Werner Alois Weber aus dem Jahr 1970 auf. Doch scheint sie nicht zu liegen, sondern rückwärts zu fallen. Anders als «Der Genesende» macht sie einem keinen Mut, sie weckt vielmehr Sorge um ihr und unser aller Wohlergehen. Was hat sie zu Fall gebracht? Vielleicht die 176 Millionen Franken, die der Stadtrat beim neuen Bettenhaus abschreiben musste?

Was soll uns das sagen? Auch vor dem Waidspital gibt es Kunst in Rücklage. Foto: Urs Jaudas

Auch im Park des Waidspitals zieht eine Frauenskulptur die Blicke auf sich: «Die Lautenspielerin» von Alfred Huber, 1956 aus Stein gemeisselt. Auch sie befindet sich in unbequemer Rücklage und wirkt ernst bis unglücklich. Was hat sie wohl in diese missliche Lage gebracht? Ein Schlaganfall? Die von den Bürgerlichen angestrebte Privatisierung der Stadtspitäler? Ein tröstendes Lied für die Kranken ist von dieser Musikantin jedenfalls nicht zu erwarten.

Die Kolumne «Stadtbild» widmet sich all den vielen Dingen, die es sich in Zürich im öffentlichen Raum gemütlich gemacht haben und die unser Bild dieser Stadt prägen – im Guten wie im Schlechten. Sie erscheint immer Mitte der Woche.