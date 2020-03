Heute habe ich niemanden getroffen, und niemand konnte mir etwas erzählen. Aus dem Fenster schauend, sehe ich Menschen, die hintereinander mit vielen Packungen Klopapier auf dem Trottoir gehen, die versuchen, die grossen Packungen zu verstecken, wenn sie merken, wie seltsam das Bild ist, das sie gemeinsam ergeben und wie viel komischer noch das Bild wird, wenn alle versuchen, grosse Packungen hinter ihren Beinen zu verbergen.



Heute denke ich, schaue ich in den Himmel, hat er eine Farbe, die ich vorher so noch nie sah, weil ich nur jetzt so schaue, weil die Zeit diese Zeit ist. Heute rede ich mit niemandem und niemand kommt zu mir, ich sehe vor dem Fenster die Postbotin, die mir Briefe in den Briefkasten legt, und ich würde gerne zu ihr gehen und ihr danken dafür, dass sie das tut, danken für die von ihr geschaffene Normalität.



Ich würde zu ihr gehen, und sie würde sagen, ich habe Post für Sie, sie hat gelb lackierte Fingernägel. Und es wären Rechnungen dabei, und das würde in Ordnung sein. Die Postbotin und ich würden einander die Hand geben. Bis ich das Fenster geöffnet habe, ist sie weg. Heute ist Zürich eine andere Stadt, bin ich froh, Fenchel zu finden im Gemüseregal und Toilettenpapier, bin ich froh um jede Ampel, die mir vorgibt, stehen zu bleiben bei Rot, dass ich gehen darf bei Grün, und alle halten sich daran.



«Heute ist Zürich eine andere Stadt, bin ich froh, Fenchel zu finden im Gemüseregal.»Julia Weber

Heute haben wir vielleicht mehr Toilettenpapier, das jetzt herumsteht im Badezimmer und uns daran erinnert, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Das Toilettenpapier und der Himmel, den wir sehen.



Heute sehe ich Frau Sommaruga, die sagt, ein Ruck müsse durch das Land gehen, und sie sagt auch, dass sie Verantwortung übernimmt für mich, und dem Herrn Berset liegt Licht auf dem Kopf, und er sieht auch einen Himmel, wenn er in den Himmel sieht, denke ich, aber im Moment schaut er in die Gesichter der Journalisten und sagt: Wir werden alle Ihre Fragen beantworten, alle, eine Frage nach der anderen, bis wir alle Antworten haben, die wir geben können.



Heute, denke ich, bin ich froh um das System, in dem ich lebe, nicht dass alles gut ist darin, natürlich nicht, vielmehr fühle ich mich mehrheitlich dafür zuständig, auf die Fehler hinzuweisen, mit meiner Sprache, meinem Blick.



Aber ich glaube im Moment an die Regeln, die es gibt, und an die Menschen, die sich daran halten, und an den Ruck, der durch das Land geht, und das Klopapier und den Fenchel und die Solidarität.



Julia Weber ist Autorin und lebt in Zürich. Für den «Tages-Anzeiger» schreibt sie jede Woche über Zürcher Schlupflöcher.