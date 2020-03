«Hotel Suff»: Neuer Ärztedienst verärgert Linke

«Hotel Suff» wird die Ausnüchterungsstelle im Volksmund genannt. Offiziell heisst die städtische Einrichtung in der Urania-Wache «Zentrale Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle» (ZAB). Dorthin werden Personen gebracht, die sich selbst oder andere unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gefährden; 2018 waren es 912 Personen. Für ihre Betreuung stehen privates medizinisches Personal und Sicherheitspersonal bereit.

Den Auftrag für die medizinische Betreuung hat die Stadt soeben für drei Jahre neu vergeben: an die private Ärztefirma Oseara aus Kloten. Diese erhält dafür 2,6 Millionen Franken. Bisher war die Firma JDMT Medical Services für die medizinische Betreuung zuständig. Laut Morten Keller, Direktor der Städtischen Gesundheitsdienste, läuft der Vertrag mit dieser Firma per Ende dieses Monats aus. Deshalb sei der Auftrag neu ausgeschrieben worden. Zwei Firmen haben Offerten eingereicht.

«Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot.»Morten Keller, Städtische Gesundheitsdienste

Keller betont, dass die Städtischen Gesundheitsdienste sich an die gesetzlichen Vorgaben des öffentlichen Beschaffungswesens zu halten hätten. «Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot.» Dabei würden verschiedene Kriterien berücksichtigt – neben dem Preis auch die Qualität. «Nach sorgfältiger Auswertung der Offerten wurde der Zuschlag deshalb an Oseara erteilt.» Laut Keller mussten die Anbieter die organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die fachliche Kompetenz nachweisen.

Umstrittene Ausschaffungen

Die Firma Oseara sorgte wiederholt für Negativschlagzeilen, weil sie fürs Staatssekretariat für Migration die medizinische Betreuung bei Ausschaffungen übernimmt. Als 2018 eine hochschwangere Eritreerin und ein Suizidgefährdeter aus dem Land geflogen wurden, überliess die Firma diese Aufgabe Ärzten ohne Facharzttitel. Bereits 2013 hatte die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter den Einsatz von Beruhigungsmitteln auf Ausschaffungsflügen kritisiert.

Auch die Kantonspolizei Zürich zieht die Firma Oseara bei, wenn geprüft werden muss, ob eine Person fürsorgerisch untergebracht werden muss oder ob sie haftfähig ist. Nach Vorstössen im Kantonsrat musste 2018 der Regierungsrat zu Oseara Stellung nehmen. Er räumte Fehler ein, welche inzwischen aber behoben worden seien.

Morten Keller sagt, es sei ihnen bewusst, dass Oseara in der Vergangenheit Ärzte ohne entsprechende Bewilligung oder Qualifikation beschäftigt habe. Die Firma habe deshalb mit der Eingabe des Betriebskonzepts die Fachkompetenz des medizinischen Betreuungspersonals belegen müssen. Die Berufsausübungsbewilligungen der medizinisch verantwortlichen Person und der Stellvertretung lägen vor. Oseara selber will sich zur Sache nicht äussern.

Grüne und AL verlangen Auskunft

Für den grünen Gemeinderat Luca Maggi ist die Vergabe des Auftrags an Oseara «ein No-go». «Seit mehreren Jahren steht die Firma massiv in der Kritik wegen unzimperlich durchgeführter Ausschaffungen sowie mangelnder ärztlicher Kontrolle oder ruhiggespritzter Personen.» Maggi kündigt einen Vorstoss im Stadtparlament an.

«Es würde mich schon interessieren, welche Abklärungen die Stadt diesbezüglich getroffen hat und wie dieser Entscheid zustande kam.» Zudem sei es höchst bedenklich, wenn die Stadt immer mehr Aufgaben an günstige Private auslagere und dafür Abstriche bei der Qualität in Kauf nehme.

Auch AL-Gemeinderätin Christina Schiller will einen Vorstoss mit kritischen Fragen zur Vergabe des Auftrags einreichen. Für die Betreuung der Personen in der Ausnüchterungszelle brauche es Fachärztinnen und Fachärzte. Es sei fraglich, ob die Oseara dies leisten könne. Schiller fände es sinnvoller, die mit Auslastungsproblemen kämpfende Zelle zu schliessen und die freiwerdenden Mittel den Stadtspitälern zur Verfügung zu stellen.

Oft schlecht ausgelastet

Die Ausnüchterungsstelle ging in Zürich 2015 definitiv in Betrieb. Die Stimmberechtigten hatten im Jahr zuvor deutlich Ja dazu gesagt. Die Zellen sind allerdings oft schlecht ausgelastet. Deshalb hat der Stadtrat im vergangenen Sommer angekündigt, die Zellen nur noch in der Nacht zu öffnen. Tagsüber soll Pikettbetrieb herrschen. Im Gemeinderat wurden Forderungen nach einer Beschränkung der Öffnungszeiten auf das Wochenende laut.